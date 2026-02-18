「毎日をカラフルに」をテーマに、ロマンティックでラグジュアリーなジュエリーブランド「ポンテヴェキオ」を展開する株式会社 ポンテヴェキオ ホッタ(本社：東京都港区、取締役社長：堀田 幸夫)は、2026年2月18日(水)にスプリングコレクションの新作を発売いたします。





スプリングコレクション2026





春の訪れを感じさせる、爽やかな輝きを纏ったスプリングコレクション。

優雅な蝶モチーフや、角度によって表情を変えるフープピアスが揃いました。

新しい季節の始まりにふさわしい、ときめきを感じさせるジュエリーが、日常の装いにそっと彩りを添えます。





詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=springcollection&sort=99









■Coletta (コレッタ)

暖かな春の陽気の中を、優雅に舞う蝶の姿を映したジュエリー。

新緑の煌めきを思わせるグリーンクオーツの澄んだ透明感は、プラチナの艶めきと美しく調和し、凛とした表情を演出します。





ネックレスとピアスは蝶の羽に角度を付け、ひらりと舞い降りた蝶がふと留まった一瞬を表現。

リングは立体感を活かし、蝶が光の中で舞い遊ぶ様子を描きました。

繊細な造形美と素材の魅力が際立つ佇まいは、身に纏うたび、軽やかな蝶の可憐さと上品な輝きを感じられます。

1点でも存在感を放つデザインは、春のコーディネートに気品と華やぎを添えるアクセントとしておすすめです。





Pt950グリーンクオーツ ダイヤモンド リング、ピアス、ネックレス





写真左より時計回りに：

Pt950グリーンクオーツ ダイヤモンド リング 363,000円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=GL2601R001GQM5_P





Pt950/Pt850 グリーンクオーツ ダイヤモンド ネックレス 187,000円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=GL2601N001GQM5_P





Pt950/Pt900/Pt850 グリーンクオーツ ダイヤモンド ピアス 220,000円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=GL2601P001GQM5_P









■横顔にさりげないモチーフの遊び心を―

コーディネートのアクセントとして存在感を放つフープピアス。

ふんわりとした柔らかな曲線で描いたフラワーモチーフと、洗練されたラインが際立つスタイリッシュなハートモチーフが揃います。

正面はすっきりとしたデザインでありながら、横顔や斜めの角度からはモチーフのシルエットが美しく浮かび上がり、さりげない遊び心を演出。

日常にそっと寄り添うお守りのような存在として、自分へのご褒美ジュエリーにはもちろん、大切な方へのギフトにもおすすめです。





K10YG ピアス





左より：

K10YG ピアス [花] 72,600円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=AL2601P001XXYG1_P





K10YG ピアス [ハート] 69,300円(税込)

詳細： https://onlineshop.pontevecchio.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=AL2602P001XXYG1_P









