株式会社MizLinx(以下 MizLinx)、株式会社LAplust(ラプラス、以下 LAplust）、公益財団法人ながさき地域政策研究所(以下 ながさき地域政策研究所）、NTTドコモビジネス株式会社(旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス)は、長崎県五島市と連携し「水産業務の効率化による持続可能な漁業の実現や藻場※1の生育状態の即時的な把握」を目的とした実証実験(以下 本実証)に成功しました。

本実証により、「Wi-Fi HaLow※2」を活用した漁場でのモニタリング環境を実現し、陸上からの出漁判断や、養殖生簀の遠隔監視が可能になります。また、ガンガゼの生息調査にて、自律型水上ロボットを用いることで、時間と労力をかけない調査を実現します。

なお、本実証は、総務省の「令和7年度 地域社会DX推進パッケージ事業※3」に採択されて実施しています。





1．背景

長崎県五島市では、定置網漁業や養殖業をキャリア通信が不安定な場所にて実施しています。このため、定置網内の魚の様子や周辺の異常などを実際に現場に行かないと把握できず、定期的に現場確認の船を出す必要があり、時間と労力をかけない効率的な確認方法が求められています。

また、ガンガゼ※4などの植食動物※5が海藻を過剰に摂食することで起こる磯焼けが広範囲で発生し、藻場の面積は年々減少傾向にあります。磯焼けの対策としては潜水して植食動物を除去することが必要ですが、ガンガゼの生息域を調査・駆除するにはかなりの稼働がかかっています。

これらの課題を解決し、漁業での労力やコストの削減と効率的な漁の実現のために、通信が不安定なエリアにおける遠隔モニタリングモデルの構築をめざし、本実証を実施しました。





2．本実証の概要および成果

本実証では、以下の３つの実証を行いました。





＜本実証のイメージ図＞





（1）「Wi-Fi HaLow」を利用した、水中映像のリアルタイムモニタリングおよび洋上と陸上間でのコミュニケーションの実施

MizLinxが開発した通信中継専用ブイに「Wi-Fi HaLow」を搭載し、Wi-Fiの電波をホッピング※6させることにより、陸上から1.5km離れた定置網設置箇所まで安定的に通信を確立させました。

さらに、「Wi-Fi HaLow」経由にて、「MizLinx Monitor」に設置したカメラを使った水中映像のリアルタイムモニタリング、および洋上と陸地間での音声や画像でのコミュニケーションを取ることに成功しました。

これにより、陸地で定置網内の状況を確認した上での出漁判断や、漁場から陸上への連絡に要する時間の短縮による漁港での水揚げ準備の効率化や、平時および緊急時における情報共有の迅速化が期待されます。





<「Wi-Fi HaLow」の利用イメージ図>





＜洋上に浮かべた「MizLinx Monitor」＞









（2）画像認識AIを利用した魚のへい死や生簀周辺の異常検知

養殖生簀周辺に高さ2mの監視カメラを設置することでカメラ1台あたり生簀4台の撮影を実現しました。撮影した動画をLAplustが開発した画像認識AI「LA-Eye」で解析することで、魚のへい死や生簀周辺の異常の検知に成功しました。





＜養殖生簀に設置した監視カメラ＞



