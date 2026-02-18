“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の「天翠茶寮」「ブリスティア箱根仙石原」の2施設は、2026年2月20日（金）～2026年9月30日（水）の期間限定でポーラ最高峰ブランド「B.A」アメニティキット付きプランを販売いたします。プラン予約・詳細：https://x.gd/gfUdS（天翠茶寮）

本プラン販売対象施設である「天翠茶寮」は“日本の美と遊ぶ宿”、「ブリスティア箱根仙石原」は“過ごし方に縛られない自由な滞在”をコンセプトとしており、リロホテルズ＆リゾーツの中ではラグジュアリーで落ち着いた雰囲気を持つ宿です。両施設は、ポーラ最高峰ブランド「B.A」の“肌だけでなく生き方そのものの美しさを問い続けてきた”というポリシーと世界観に共感し、旅という特別な時間・空間を「B.A」アメニティでさらに格別なものにし、皆様へこの上ない滞在をお届けしたいという想いから本プランの販売に至りました。本プラン特典の「B.A スキンケア エクスペリエンス キット」は、ボトルタイプのクレンジング・洗顔クリーム・保湿化粧水・保湿乳液の4種がセットとなっており、上質なホテル滞在をサポートするとともにご自宅でも旅の続きをお愉しみいただけます。

■プラン販売施設

・天翠茶寮 https://www.tensui-saryo.com/・ブリスティア箱根仙石原 https://blisstia-hakone-sengokuhara.com/

■ご宿泊期間

2026年2月20日（金）～2026年9月30日（水）

＜特典＞ポーラB.A スキンケア エクスペリエンス キット7（ボトルタイプ）ポーラB.A クレンジングクリーム7 9ｇポーラB.A ウォッシュ7（洗顔クリーム）9ｇポーラB.A ローション7（保湿化粧水）8㎖ポーラB.A ミルク7（保湿乳液）8㎖

＜プランご予約・詳細＞

・天翠茶寮

箱根・強羅温泉駅より徒歩3分、日本の贅を尽くした【美】がこだわりの温泉旅館。 日本の美しい文化を通してお客様をおもてなしいたします。

プラン名：【ポーラ最高峰ブランド「B.A」のアメニティキット付き】美といやしのご褒美ステイ＜■特選懐石＞料金：31,900円～（1泊2食付き、2名利用時1名あたり）予約・詳細：https://x.gd/gfUdS

・ブリスティア箱根仙石原

全客室が50㎡超のスイートルーム仕様のホテルコンドミニアム＆レジデンス。メインは本格窯で仕上げる南フランス料理が中心のコース料理を味わえる。

プラン名：公式【ポーラ最高峰ブランド「B.A」のアメニティキット付き】美と食を愉しむご褒美旅プラン＜プレミアムコース■＞料金：30,800円～（1泊2食付き、2名利用時1名あたり）予約・詳細：https://x.gd/kCXfb

※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/ 公式X：https://x.com/Relo_hotels 公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971 □公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克 運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

