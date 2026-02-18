株式会社BrickWall（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河東誠）は、「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに!!」をコンセプトに、物壊し・斧投げ・落書きといった非日常体験を展開する新感覚アミューズメント施設「REEAST ROOM」および、斧が投げられるスポーツバー「THE AXE THROWING BAR®︎」の対象店舗にて、毎週金曜日限定で深夜3時～5時までの営業を開始することをお知らせいたします。＊営業時間は店舗によって異なります。本取り組みは、都市部における終電後の滞在ニーズや夜カフェ文化の広がりを背景に、“体験する深夜”という新しい選択肢を提案するものです。🔻REEAST ROOM 公式ページhttps://reeastroom.com/🔻THE AXE THROWING BAR®︎ 公式ページhttps://theaxethrowingbar.com/

■ 深夜営業 実施店舗

◎REEAST ROOM西新宿店◎2026年2月20日（金）より開始毎週金曜日 深夜3時まで営業◎THE AXE THROWING BAR大阪心斎橋店◎2026年3月1日より開始毎週金曜日 深夜5時まで営業◎THE AXE THROWING BAR名古屋錦店◎2026年3月1日より開始毎週金曜日 深夜5時まで営業※23時以降の会計より10％の深夜料金が加算されます。

■ なぜ“深夜営業”なのか

都市部では近年、・終電を逃したビジネスパーソン・観光客の深夜滞在ニーズ・夜カフェや二次会市場の拡大が顕著になっています。しかし、その多くは・カラオケ・居酒屋・ネットカフェといった「受動型消費」に集中しています。当社はこの構造に対し、“能動型体験”を提供することで、都市の夜を再定義する挑戦を行います。

■ 「座る夜」から「投げる夜」へ

REEAST ROOMおよびTHE AXE THROWING BAR®︎では、・斧投げ（AXE THROWING）・物壊し（BREAK ROOM）という体験型アクティビティを提供しています。深夜帯においても安全管理体制を整備し、ストレス発散・リフレッシュ・非日常体験を提供。終電後の時間を「時間つぶし」ではなく“記憶に残る時間”へ変えることを目指します。

■ 飲み放題プランについて

対象店舗では飲み放題プランもご利用いただけます。【REEAST ROOM西新宿店】深夜営業（金曜日23時以降）限定で飲み放題プランを提供いたします。【THE AXE THROWING BAR大阪心斎橋店・名古屋錦店】営業時間内で常時、飲み放題プランをご利用いただけます。料金は30分1,230円から、60分1,730円、90分2,230円、120分2,730円など、滞在スタイルに合わせて選択可能です。延長は30分ごとに980円で対応いたします。なお、飲み放題プランのみでのご利用も可能です。

■ ナイトタイムエコノミーへの本格参入

欧米では斧投げはスポーツバー文化として定着しており、日本国内でも体験型スポーツとしての市場が拡大しています。今回の深夜営業開始により、・都市型ナイトアクティビティ市場への拡張・二次会・三次会市場の多様化・体験型消費の深化を推進してまいります。

AXE THROWING(斧投げ)の紹介

AXE THROWING(斧投げ)とは、ダーツ感覚で、斧を木の的に投げて得点を競い合う新種のエンタメスポーツとなります。ルールは、シングルマッチ形式で対戦し、1人10回投げて得点が高い方が勝利となります。アメリカを中心に流行しているAXE THROWINGは、誰でも気軽に楽しめることから、ダーツバーのようにBARに併設されるスタイルで流行しており、北米には約1,000店舗のAXE THROWINGの施設が存在しています。さらに、2018年よりアメリカのAXE THROWING協会主催の斧投げ世界選手権を、スポーツ専門チャンネルESPNで放送されているなど、新進気鋭のスポーツとして流行、普及しています。

対象店舗の紹介

REEAST ROOMの紹介

🔻概要「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに!!」をコンセプトにした新感覚のアミューズメント施設です。「日常ではやってはいけないこと」をエンタメコンテンツとして提供していくことで、誰でも一度は思ったことがある「やってはいけないことがしたい」という本能的欲求を、"楽しく、FUNNUYに"、満たすことが許される唯一の空間を創造し続けます。🔻店舗一覧[1]店舗名：REEAST ROOM 西新宿店住所：東京都新宿区西新宿1-15-9 VINTAGE1 B1アクセス：新宿西口より徒歩5分程度[2]店舗名：REEAST ROOM 池袋店住所：東京都豊島区東池袋1-44-17アクセス：JR池袋駅から徒歩5分程度🔻公式サイトhttps://reeastroom.com/

斧投げバー"THE AXE THROWING BAR"の紹介

🔻概要斧投げバー"THE AXE THROWING BAR®︎"は2021年2月1日に日本初上陸した、ダーツバーのような感覚でお酒とフィンガーフードを片手に、アメリカを中心に流行中の新種のエンタメスポーツ"AXE THROWING(斧投げ)"を楽しむことができる、スポーツBARとなります。🔻店舗一覧[1]店舗名：THE AXE THROWING BAR®︎ 大阪 心斎橋店住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目３－１３ 茶茶心斎橋ビル B1[2]店舗名：THE AXE THROWING BAR®︎ 東京 浅草店住所：東京都台東区駒形１丁目２－１３ 那須駒形ビル B1[3]店舗名：THE AXE THROWING BAR®︎ 名古屋 錦店住所：愛知県名古屋市中区錦２丁目１２－８御幸本町ビルB1🔻公式サイトhttps://theaxethrowingbar.com/

会社概要

株式会社BrickWallは「ワクワクで、人類をつなぐ。」をMISSIONに掲げたスタートアップ企業です。会社名：株式会社BrickWall設立：2019年1月25日代表取締役社長兼CEO： 河東 誠所在地：東京都新宿区西新宿1-15-9 地下一階事業内容：アミューズメント事業、飲食事業