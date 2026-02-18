スペーシア Ｘ車内カフェにTeenage Brewingとコラボしたクラフトビール「SPACIA X SESSION」が登場！

東武鉄道株式会社

■コラボクラフトビール発売情報

スペーシア Ｘ１号車にあるカフェカウンターGOEN CAFE SPACIA Xでは、４本のドラフトタワーで贅沢で上質な味わいが楽しめるクラフトビールをご提供しています。

3月中旬（予定）からは、スペーシア Ｘで提供するクラフトビールを企画・共創していくプロジェクトである「クロスビアプロジェクト」の一環として、埼玉県ときがわ町を拠点に、自由で現代的、かつ洗練されたクラフトビールを生み出し、国内屈指の注目を集めるブルワリー「Teenage Brewing」とコラボレーションした、クラフトビール「SPACIA X SESSION」を発売します。

「SPACIA X SESSION」／1080円 ＊提供開始予定：3月中旬～

<旅の途中に、ひと息のセッションIPA>

東武鉄道の特急「スペーシア Ｘ」とのコラボレーションから生まれた、軽やかで心地よいセッションIPA。埼玉県ときがわ町産の鬼ゆず、伊予柑、甘夏といった和柑橘を使用した、爽やかな香りが特徴の一杯です。ホップ由来のトロピカルでジューシーなニュアンスと、レモングラスの清涼感、アルコール度数4.5％の軽快な飲み口で、移ろう景色を眺める時間のように、肩の力を抜いて楽しめる親しみやすい構成にまとめました。車窓に流れる美しい景色とともに、素敵なひとときをお過ごしください。

スタイル：Session IPA

原材料： 麦芽（ドイツ製造）、オーツ麦、ラクトース、小麦、鬼ゆず、希少糖、伊予柑、甘夏、ホップ（Citra、Motueka、Motueka CGX、Chinook、Lemondrop）、レモングラス / 炭酸ガス

度数：4.5%

色味：淡黄色

※販売開始はカフェ公式インスタグラム(https://www.instagram.com/goencafe_spaciax/?utm_source=ig_web_button_share_sheet)でお知らせします。

【参考】

■ペアリングミュージック

Music：Star Guitar(https://www.youtube.com/watch?v=0S43IwBF0uM&list=RD0S43IwBF0uM&start_radio=1)／The Chemical Brothers

「Teenage Brewing」は、ミュージックレーベルやライブハウスを運営する株式会社キルクの代表、音楽家・森大地氏がビール醸造家へと転身しオープンしたという背景から、ビールによって、ビールとともに楽しむ「ペアリングミュージック＆シーン」を提案しています。

今回の「SPACIA X SESSION」は、The Chemical Brothersの Star Guitar をペアリングミュージックに、スペーシア Xの車窓から流れる景色とともに味わうひとときをイメージして醸造しました。

■Teenage Brewingとは

埼玉県ときがわ町を舞台に、10代の頃の瑞々しい情熱と感性を忘れず、自由で現代的かつ、洗練されたプロフェッショナルなクラフトビールを醸造。

IPA、Hazy IPA、Sour IPA、ゴーゼ、木を使ったビールなど、刺さる人には強烈に刺さるような、振り切った個性のあるビールを中心に、普遍的な価値を持つスッキリとしたピルスナーやペールエールも。現代的かつ独創的なクラフトビールを通して、人生を変えてしまうほどに「心が動く体験」の提供をしています。

■列車以外でのご提供店舗

※在庫の状況は各店舗にお問い合わせください。

【缶での販売】

・Teenage Taproom -bekkan-(https://teenage.jp/taproom-our-space/)（埼玉県ときがわ町）

・Marunouchi Happ. STORE(https://marunouchi-happ.jp/) （東京都丸の内）

【ドラフトでの提供】

・Hama House(https://hamacho.jp/hamahouse/)（東京都浜町）

・Marunouchi Happ. Stand & Gallery(https://marunouchi-happ.jp/)（東京都丸の内）