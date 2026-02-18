スペーシア Ｘ車内カフェにTeenage Brewingとコラボしたクラフトビール「SPACIA X SESSION」が登場！
■コラボクラフトビール発売情報
スペーシア Ｘ１号車にあるカフェカウンターGOEN CAFE SPACIA Xでは、４本のドラフトタワーで贅沢で上質な味わいが楽しめるクラフトビールをご提供しています。
3月中旬（予定）からは、スペーシア Ｘで提供するクラフトビールを企画・共創していくプロジェクトである「クロスビアプロジェクト」の一環として、埼玉県ときがわ町を拠点に、自由で現代的、かつ洗練されたクラフトビールを生み出し、国内屈指の注目を集めるブルワリー「Teenage Brewing」とコラボレーションした、クラフトビール「SPACIA X SESSION」を発売します。
「SPACIA X SESSION」／1080円 ＊提供開始予定：3月中旬～
<旅の途中に、ひと息のセッションIPA>
東武鉄道の特急「スペーシア Ｘ」とのコラボレーションから生まれた、軽やかで心地よいセッションIPA。埼玉県ときがわ町産の鬼ゆず、伊予柑、甘夏といった和柑橘を使用した、爽やかな香りが特徴の一杯です。ホップ由来のトロピカルでジューシーなニュアンスと、レモングラスの清涼感、アルコール度数4.5％の軽快な飲み口で、移ろう景色を眺める時間のように、肩の力を抜いて楽しめる親しみやすい構成にまとめました。車窓に流れる美しい景色とともに、素敵なひとときをお過ごしください。
スタイル：Session IPA
原材料： 麦芽（ドイツ製造）、オーツ麦、ラクトース、小麦、鬼ゆず、希少糖、伊予柑、甘夏、ホップ（Citra、Motueka、Motueka CGX、Chinook、Lemondrop）、レモングラス / 炭酸ガス
度数：4.5%
色味：淡黄色
※販売開始はカフェ公式インスタグラム(https://www.instagram.com/goencafe_spaciax/?utm_source=ig_web_button_share_sheet)でお知らせします。
【参考】
■ペアリングミュージック
Music：Star Guitar(https://www.youtube.com/watch?v=0S43IwBF0uM&list=RD0S43IwBF0uM&start_radio=1)／The Chemical Brothers
「Teenage Brewing」は、ミュージックレーベルやライブハウスを運営する株式会社キルクの代表、音楽家・森大地氏がビール醸造家へと転身しオープンしたという背景から、ビールによって、ビールとともに楽しむ「ペアリングミュージック＆シーン」を提案しています。
今回の「SPACIA X SESSION」は、The Chemical Brothersの Star Guitar をペアリングミュージックに、スペーシア Xの車窓から流れる景色とともに味わうひとときをイメージして醸造しました。
■Teenage Brewingとは
埼玉県ときがわ町を舞台に、10代の頃の瑞々しい情熱と感性を忘れず、自由で現代的かつ、洗練されたプロフェッショナルなクラフトビールを醸造。
IPA、Hazy IPA、Sour IPA、ゴーゼ、木を使ったビールなど、刺さる人には強烈に刺さるような、振り切った個性のあるビールを中心に、普遍的な価値を持つスッキリとしたピルスナーやペールエールも。現代的かつ独創的なクラフトビールを通して、人生を変えてしまうほどに「心が動く体験」の提供をしています。
■列車以外でのご提供店舗
※在庫の状況は各店舗にお問い合わせください。
【缶での販売】
・Teenage Taproom -bekkan-(https://teenage.jp/taproom-our-space/)（埼玉県ときがわ町）
・Marunouchi Happ. STORE(https://marunouchi-happ.jp/) （東京都丸の内）
【ドラフトでの提供】
・Hama House(https://hamacho.jp/hamahouse/)（東京都浜町）
・Marunouchi Happ. Stand & Gallery(https://marunouchi-happ.jp/)（東京都丸の内）