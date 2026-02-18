【bb.q オリーブチキン】チキンのベストパートナー、ホクホクの皮付きフライドポテト1個買うともう1個もらえる「フライドポテト BUY 1 GET 1 FREE」開催

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が国内で運営する、韓国No.1フライドチキンブランド『bb.q オリーブチキンカフェ（以下、オリーブチキンカフェ）』は、定番のサイドメニューをお得に楽しめる期間限定キャンペーン「フライドポテト BUY 1 GET 1 FREE」を、2月19日（木）～3月4日（水）の2週間実施します。期間中、ホクホク食感が美味しいフライドポテト（R／Lサイズ）またはポテト＆ドリンクセットをご購入いただくと、Rサイズのフライドポテトをもう1個プレゼントするお得なキャンペーンです。

【人気のフライドポテトをお得に楽しめるキャンペーン】

フライドポテト BUY 1 GET 1 FREE キャンペーン：2/19（木）~3/4（水）

チキンのお供として定番のフライドポテト。



『オリーブチキンカフェ』では、皮付きでホクホクとした食感が楽しめるウェッジカットのフライドポテトを提供しています。特製フライオイルで軽やかに揚げたポテトは、外側は香ばしく、中はじゃがいもの旨みがしっかり感じられる味わい。カリッと軽やかで香ばしい韓国No.1フライドチキンとの相性も抜群で、多くのお客様よりご好評をいただいております。

今回、より多くのお客様にこのフライドポテトの魅力をお届けするべく、「フライドポテト BUY 1 GET 1 FREE」キャンペーンを実施いたします。ぜひこの機会に、チキンのベストパートナーであるフライドポテトをお楽しみください。

【フライドポテト BUY 1 GET 1 FREEキャンペーン】

■キャンペーン内容

対象のフライドポテトをご購入のお客様に

フライドポテト（R）を1個プレゼント

■対象商品

・単品 フライドポテト（R）…250円（税込）

・単品 フライドポテト（L）…420円（税込）

・ポテト＆ドリンクセット

…対象商品に＋450円（税込）でセット可能

※Rサイズ、Lサイズいずれのご購入の場合も、

Rサイズのフライドポテトを1個お渡しします。

※ランチメニュー、キッズメニュー、コンボメニュー、その他バラエティボックスなどに含まれるポテトは本キャンペーンの対象外となります。

※デリバリーは対象外となります

■キャンペーン期間

2026年2月19日（木）～3月4日（水）

■対象店舗

全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗

■『bb.q』とは ~It’s More Than a Name. It’s a Promise.~

ブランド名「bb.q」は 「Best of the Best Quality（最高品質の中の、最高）」を意味し、 すべての店舗ですべてのお客様にその品質を提供することをお約束するものです。

私たちが提供するすべてのフライドチキンのレシピは、 韓国における長年の伝統と、「bb.q」が最先端の品質と味を追求するために 韓国ソウルに設立した『チキン大学』の最新研究を融合させたものです。 このレシピにより、今まで味わったことのないほどサクサクで、ジューシーで、柔らかなフライドチキンを、さまざまな味をブレンドしたバラエティ豊かなソースやパウダーでお楽しみいただけます。

■bb.q オリーブチキン概要

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【設立】 2016年12月

【公式HP】 https://bbq-olivechickencafe.jp/

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp