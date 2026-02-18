オンライン展示会「再生医療・細胞治療 産業支援展」、本日よりiVEXLでリニューアル開催

株式会社シーエムプラス

ライフサイエンス業界向けに専門性の高い情報提供とビジネスマッチングを支援する株式会社シーエムプラスは、自社が運営するオンラインプラットフォーム「iVEXL（アイベックスエル）」において、本日2026年2月18日（水）より、オンライン展示会「再生医療・細胞治療 産業支援展」をリニューアル開催いたします。

https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=244

再生医療・細胞治療の分野は、研究段階から社会実装・産業化のフェーズへと急速に移行しています。 これに伴い、必要とされるニーズは単なる「製品」の比較に留まらず、製造を支援する装置やサービス、コールドチェーン（物流）、施設設計やコンサルティングなど、産業全体を支える周辺技術・サービスへと多角化しています。

iVEXLで最も閲覧数の多い人気コンテンツの一つである本展示会を、実務者の課題解決により直結する形へアップデートするため、この度、分類カテゴリの見直しと掲載情報の拡充を行いました。

■今回のリニューアルにおける3つのポイント

１．検索性を追求した「分類カテゴリ」の全面刷新

ユーザーが目的のソリューションに最短で到達できるようカテゴリを再定義。 製造、培養、品質管理、物流、デジタルソリューションなど、産業化に不可欠なセグメントを明確にしました。

２．新規製品・サービスの追加展示

最新の自動細胞培養システムや、厳格な品質管理を支援する解析ツールなど、これまでの展示会にはなかった新たな製品・サービスを多数追加します。

３．「産業支援」を軸にしたマッチングの強化

単に製品を並べるだけでなく、専門知識を要する「サービス」や「コンサルティング」を可視化することで、パートナー探索の場としての機能を強化しました。

■ 開催概要

名称： iVEXL オンライン展示会「再生医療・細胞治療 産業支援展」

開催期間： 2026年2月18日（水） ～（※常設展示形式）

会場： iVEXL内 特設ページ

入場料： 無料

来場対象者：再生医療・細胞治療 研究・開発従事者および事業者等

■出展対象品目

１．装置・機器

細胞培養加工施設／細胞培養装置・培養基材／細胞 計数装置／自動細胞観察装置／蛍光・電子顕微鏡／ シャーレ／バイオ３Dプリンター／インキュベーター／殺菌・滅菌装置／クリーンルーム、等

２．培地・試薬

Stem Cell用培地／iPS細胞用培地／血清／造血肝細胞用培養液／リンパ球用培養液／ヒトES/iPSC-培養試薬／RNA分離用試薬、等

３．解析ツール・システム

細胞マーカー・細胞分離／遺伝子導入ベクター／遺伝子解析・バイオインフォマティックス分子イメージング／シグナル伝達・制御／品質管理（評価）／加工／保存（凍結・解凍）／プローブアレイ／解析ソフトウェア、等

４．CDMO・各種受託サービス

製造開発受託／解析受託／細胞加工受託、等

５．その他

細胞輸送/保存／薬事支援／人材育成／他

■ 今後の展望：技術と市場を繋ぐ「触媒」として

iVEXLは、単なる「WEBカタログ」ではなく、ライフサイエンス業界のプロフェッショナルが繋がる「知の拠点」を目指しています。株式会社シーエムプラスは、施設設計・施工管理からGMPコンサルティングまで、再生医療の拠点構築を最前線で支援してきました。本展示会のリニューアルを通じて、優れた技術を持つサプライヤー企業と、最先端の治療を世に届けようとする製薬・医療機関とのマッチングを促進し、再生医療産業のさらなる発展に寄与してまいります。

■その他、現在開催中のオンライン展示会について

iVEXLでは、ライフサイエンス業界に係るさまざまなテーマでオンライン展示会を開催し、先進的な製品・サービスを多数展示中です。 ぜひご来場ください。

・AIソリューション展(https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=653)

・医薬品製造DX展(https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=187)

・製薬用水展(https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=705)

・GDP医薬品物流展(https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=208)

・医薬品包装展(https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=364)

・汚染管理機器展(https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=270)

・創薬 受託サービス・ラボ機器展(https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=378)

・原薬 / 中間体 製造・開発受託展(https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=75)

・受託サービス展(https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=494)

・医薬品分析展(https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=166)

・ケミカルハザード・バイオハザード対策機器展(https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=93)

・医薬品開発製造受託展(https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=324)

・脱炭素・エネルギーソリューション展(https://ivexl.com/search-list_eEx-name.html?id=428)

■出展について

オンラインで開催されるオンライン展示会は時間的・地理的制約を受けないことから、多忙な現代のビジネスマンにアピールするには最適な手段の一つです。 iVEXLでは、姉妹サイト「GMP Platform」の会員26,000名 (25年4月時点) の方に、オンライン展示会に出展した貴社の情報を効率よくご案内することができます。

各展示会では関連製品・サービスをお取り扱いのご出展企業様を随時募集しています。 新たな販売チャネルを創出するiVEXLの展示会をご活用ください。

(出展に関するお問い合わせ) https://ivexl.com/keisai.html

■ 株式会社シーエムプラス について

株式会社シーエムプラス (本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：末包 聡史) は、医薬品や医療機器、再生医療等製品、食品、化粧品などライフサイエンス産業、ならびに、データセンターや半導体、化学品素材、日用消費財などの産業の生産施設建設に特化したプロジェクトマネジメント会社です。 建設プロジェクトの事業構想段階から、計画、設計、工事監理 (CM方式) まで、クライアントの企画・工務部門の一員 (オーナーズコンサルタント) として、エンジニアリングサービスを提供します。



ライフサイエンス産業向けには、エンジニアリングサービスに加え、コンサルティングサービス (開発・薬事・製造・品質)及びGMP教育訓練サービス (セミナー、eラーニング、ブレンデッド研修) を提供しています。 2012年開設の情報ポータルサイト「GMP Platform」は、国内最大級のGMP関連サイトとして、ライフサイエンス業界の実務担当者26,000名超(25年4月時点)に利用いただいております。



また近年は、ライフサイエンス系企業の製品・サービス情報や仮想展示会を提供する情報ポータル「iVEXL」を開設し、情報サービス事業を拡充する他、GMP特化型AIエージェント「pharmo.AI」、エンジニアリングプロジェクト向けPMツール「CORRESSA」を開発・販売しております。

・当社コーポレートサイト(https://cm-plus.co.jp/)

・海外工業団地、官庁申請、日系建設会社など現地最新情報「海外工場建設情報プラットフォーム(https://og.cm-plus.co.jp/)」

・2012年開設の国内最大級GXP関連情報ポータル「GMP Platform(https://www.gmp-platform.com/)」

・医薬品GMP＆GDP教育訓練 eラーニング 「QCD+(https://qcd-plus.com/)」

・ライフサイエンス業界に特化した最新技術・サービス情報プラットフォーム 「iVEXL(https://ivexl.com/)」

・GMP特化型AIエージェントによるハイブリッド型コンサルティングサービス「pharmo.AI(https://pharmo.ai/)」

・国内外のプロジェクト現場から生まれたプロジェクト管理ツール 「CORRESSA(https://corressa.com/)」