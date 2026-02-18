寝袋でも、ブランケットでもない。車中泊の夜を「耐える時間」から「くつろぎの時間」へ変える。特許製法「鷲尾式起毛」を採用した究極の車中泊ギア『KURUMOCHI』が誕生。

株式会社FINE TRADING JAPAN[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Xm_3LFIAxgg ]

車中泊ブランド「yadocari」は、1970年誕生の特許製法「鷲尾式起毛」を持つワシオ株式会社のブランド「もちはだ」とコラボレーションし、車中泊専用の防寒・リラックスギア『KURUMOCHI（くるもち）』を発売いたします。 従来の寝袋やブランケットでは解消しきれなかった「寝る前のスマホ操作や食事中の寒さ」と「就寝時の冷気侵入」を、独自の筒状構造と圧倒的な保温力で解決。日本の職人技術を詰め込んだ、兵庫県産・完全国内生産の逸品です。

makuakeの販売ページはこちら(https://www.makuake.com/project/yadocari12/)

「寝るまで」と「寝る時」の両方を快適にする2WAY構造

腕を出してスマホ操作や食事ができるので、車内のリラックスタイムを暖かく過ごせる。

そのまま就寝しても、肩口のスピンドル調整と筒状構造により、寝返りを打っても冷気が入り込まない。

伝説の起毛技術「鷲尾式起毛」の採用

一般の起毛とは異なり、ループ形状を壊さず起毛させることで、圧倒的なボリューム感と魔法瓶のような保温力を実現。

「マシュマロや毛布に包まれているような」肌触りで、チクチクせず、素肌でも心地よい。

車中泊ユーザーの「不便」を徹底解消

ファスナーレス構造：金属パーツを排除し、狭い車内でも静かに、ストレスなく着脱可能。

40cmの深い足元折り返し：寝ている間の足先の冷えを徹底ガード。

コンパクト収納：折りたためばクッションになり、使わない時間も無駄にしない。

地場産業・職人技術へのこだわり

兵庫県のワシオ株式会社による、糸の選定から編み・起毛・縫製までの一貫した国内生産体制。

現在、クラウドファンディングキャンペーンを通じて「KRUMOCHI」の支援者を募集しています。本プロジェクトの目標は、既存の販売チャネルを広げ、より多くのユーザーに製品を届けることです。支援者には一般販売に先駆けて特別価格での提供を行っております。

■「yadocari」ブランドについて

「yadocari」は、平日の通勤車を週末には快適なキャンプカーに変身させることを目指した新しいコンセプトのブランドです。車を愛する全ての人に、手軽に非日常の体験を提供し、アウトドアをもっと身近に楽しめるようサポートします。「yadocari」は、便利さと快適さを兼ね備えたアイテムを通じて、現代の多忙な生活における「気軽に楽しむアウトドアライフ」を提案します。

