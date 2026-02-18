飲食店選びは検索から「相談」へ。こだわりや条件を入力すれば膨大な口コミから“自分にBESTなお店”をおすすめ。Rettyに新機能「聞けるグルメ β版」が登場

Retty株式会社

Retty株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平野 雅也）が運営する実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty（レッティ）」は、次世代のお店選び体験の実現に向けた第2弾として、フリーワード検索からユーザーの細かなニーズにマッチする口コミを抽出する新機能「聞けるグルメ β版※」を本日より提供開始いたします。

※ β版は東京都周辺のユーザーのみ利用可能。検索できる口コミは、東京都の口コミに限定。

※検索結果は入力内容に基づき抽出されますが、最新の情報や正確性を保証するものではありません。

「聞けるグルメ」とは

「聞けるグルメ」は、従来のエリアやジャンルといった項目選択式の検索では辿り着けなかった、ユーザー自身の言葉（フリーワード）による直感的な「食体験」の検索を可能にします。

特定のメニュー名や、言葉にしにくい細かなこだわり条件を入力するだけで、Rettyに投稿された膨大な信頼できる実名口コミの中から、ニーズとマッチするお店と口コミをダイレクトに提案する機能です。

ユーザーに代わってお店探しを担当するのは、本機能のガイド役であるかわいい犬のキャラクター。自分一人で情報を精査する手間を省き、まるで信頼できる友人に相談するかのような「これまでにないお店選び体験」を提供します。

聞けるグルメの特徴

聞けるグルメのイメージ

1. 「自分の言葉」でダイレクトに検索

「絶品のパラパラチャーハン」「ベビーカーOKなお店」など、既存の検索軸にはない、あなたのこだわりをそのまま入力できます。

2. 欲しい「体験」を口コミからマッチング

単に店名を表示するだけでなく、そのこだわりについて具体的に触れている実名口コミをRettyがマッチング。なぜそのお店があなたに最適なのか、その「根拠」を即座に確認できます。

3. キャラクターにお任せする「検索しない」体験

ユーザーが自ら膨大なリストを比較検討する必要はありません。かわいい犬のキャラクターがあなたの代わりに膨大な口コミを検索し、おすすめを提示してくれるため、お店探しが「作業」から「楽しい体験」へと変わります。

次世代のお店選び「第2弾」の特徴は、自力で探す手間をテクノロジーで軽減

かわいい犬の案内人

Rettyは、情報が溢れかえる現代における「お店選び疲れ」を軽減するため、2026年1月に導入した「マッチスコア(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000237.000004025.html)」に続き、本機能を「次世代のお店選び体験」の重要施策と位置づけています。

これまでの検索は、ユーザーが「エリア」や「ジャンル」を絞り込み、出てきた結果を自力で読み解く「セルフサービス型」が主流でした。しかし「聞けるグルメ」は、ユーザーが望む「食体験」を言葉にするだけで、信頼できる実名口コミをベースに答えを提示する「コンシェルジュ型」の体験を実現します。

Rettyの強みである「熱量ある実名口コミ」という資産に、最新の技術を掛け合わせることで、これまで可視化されていなかった一人ひとりの細かなニーズに応えます。

今後の展望：個人にパーソナライズした体験へと進化

今回の「聞けるグルメ」のリリースにより、Rettyでの店選びはより直感的で、個人の感性に寄り添ったものになります。今後は、ユーザーの過去の嗜好や行動ログを組み合わせることで、「言わなくても分かってくれる」究極のパーソナライズ体験の構築を目指します。

「お店選びのストレスを喜びに変える」というビジョンのもと、Rettyはこれからもテクノロジーを駆使して、人とお店の幸せな出会いを創出し続けます。

「新たな『食体験』を創り上げ、人生をもっとHappyに」

Rettyは「自分にベストなお店が見つかる」実名口コミのグルメ情報・予約サイトです。実名ユーザーによるオススメの口コミが集まるので、信頼できるポジティブな情報から自分の好みやシーンに合わせたお店探しができます。2011年6月のサービスリリース以来、幅広い年代にご利用いただいています。

