VTuberや配信者の「歌枠」をもっと本格的に！「Alive Studio byGMOペパボ」と「カラオケJOYSOUND for STREAMER」がコラボ

GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社（代表取締役社長：佐藤 健太郎）が運営する配信画面デザインサービス「Alive Studio byGMOペパボ」（URL：https://alive-project.com/studio）と、株式会社エクシング（代表取締役社長：水谷 靖）がライブ配信・動画投稿者（STREAMER）をターゲットに展開しているカラオケサービス「カラオケJOYSOUND for STREAMER」（URL：https://streamer.joysound.com/）がコラボレーション企画を展開します。

その第1弾として、「Alive Studio byGMOペパボ」へのコラボレーション素材・エフェクトの追加、および「Alive Studio byGMOペパボ」、「カラオケJOYSOUND for STREAMER」のユーザーを対象としたキャンペーンを実施します。両サービスでは、このたびのコラボレーションを通じ、視覚と聴覚の双方からアプローチすることで、VTuberをはじめとする配信者の「歌枠（歌配信）」をより一層盛り上げてまいります。

【コラボレーションの背景】

拡大を続けるライブ配信市場において、VTuberやストリーマーなどの配信者がファンと一体感を楽しめる「歌枠」は、個性を表現する極めて重要なコンテンツとなっています。また、リスナーを惹きつける高品質な「歌枠」には音と視覚演出の双方が不可欠です。

「Alive Studio byGMOペパボ」は、直感的な操作で配信画面を自在にカスタマイズできる機能を提供し、配信における空間表現の幅を大きく広げてきました。一方「カラオケJOYSOUND for STREAMER」は、個別の許諾確認を必要とせず、店舗カラオケと同等の高品質な音源とテロップを提供し、「歌枠」における音楽のクオリティ向上を実現してきました。

このたびのコラボレーションで両サービスの強みを融合することで、配信者が抱えていた課題である”高品質な「歌枠」を個人で再現する難しさ”を解消し、表現の幅をさらに広げてまいります。

【コラボレーション企画について】

第1弾では、「カラオケJOYSOUND for STREAMER」とコラボレーションした配信用素材とエフェクトを「Alive Studio byGMOペパボ」に追加するとともに、それぞれのユーザーに対し、相互のサービスの活用を後押しする魅力的なキャンペーンを実施します。

1. コラボレーション素材・エフェクトの追加



カラオケルームの背景やカラオケ機器、選曲用端末「キョクナビ」素材など「歌枠」を盛り上げる素材6点と、JOYSOUND公式キャラクター「ジョイオンプー」が画面上で動く、本サービス限定のエフェクト4点を追加いたしました。コラボレーション素材とエフェクトは「Alive Studio byGMOペパボ」の全てのプランでご利用いただけます。

2. 相互キャンペーンの実施

高品質な音と視覚演出で「歌枠」をさらに盛り上げたい配信者を支援するためのキャンペーンを実施します。

■「Alive Studio byGMOペパボ」無料キャンペーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5251_1_acc2eabd91a092d2c8b31a10c7d32a5a.jpg?v=202602180451 ]

■「カラオケJOYSOUND for STREAMER」Basicプラン無料キャンペーン

【今後の展開】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5251_2_cb8b881ab7772d7cb395d53d25fc402e.jpg?v=202602180451 ]

「Alive Studio byGMOペパボ」と「カラオケJOYSOUND for STREAMER」は、今後も配信者の「歌枠」を盛り上げていくため、採点機能と連動した配信画面を演出する素材追加など、様々なコラボレーションを実施していく予定です。

【「Alive Studio byGMOペパボ」について】

「Alive Studio byGMOペパボ」は、VTuberやストリーマーなどの配信者が、動画やライブ配信を行う際の画面を、豊富な素材で簡単に作成できるサービスです。1万を超える配信者（※）が利用しています。

『プレミアムプラン』では、1,500点以上（※）の画像素材をはじめ、YouTubeやTwitchとのコメント連携機能や「お題ルーレット」や「恋愛ゲーム風フレーム」などの装置といった、動画配信に役立つアイテムなどを無制限で利用できます。

『フリープラン』では、400点以上（※）の商用利用可能な画像素材と効果音・BGMを無料で利用できます。

URL：https://alive-project.com/studio

公式X：https://x.com/alive_studio_x

（※）2026年1月31日時点

【「カラオケJOYSOUND for STREAMER」について】

「カラオケJOYSOUND for STREAMER」は、YouTubeやTwitchなどのライブ配信や動画投稿での「歌ってみた」「歌枠配信」に対応した、配信者向けの個人用カラオケサービスです。JOYSOUNDが提供する約4万曲以上の楽曲を安心して利用でき、配信に便利な機能や採点機能も搭載。30日3,500円から、手軽に本格的な歌枠配信を始められます。

搭載機能：JOYSOUNDのカラオケ採点相当の採点機能、楽曲検索、キー変更、グリーンバック背景など

配信可能プラットフォーム：YouTube、Twitch、ニコニコ動画、OPENREC.tv

公式ホームページ：https://streamer.joysound.com/

公式X：https://x.com/joysound_skara

イメージ動画：https://www.youtube.com/watch?v=EGlxa6lvS0Q

※個人向けのご利用はSteamより提供しておりますサービスをご利用ください。

※各プラン詳細は「カラオケJOYSOUND for STREAMER 配信・動画利用ガイドライン」を必ずご確認ください。

※配信可能プラットフォーム以外で配信を行った場合、規約等に違反している場合、（投稿した動画が）削除される可能性があります。

※ライブ配信および、動画投稿におけるサービスの利用にあたっては「カラオケJOYSOUND for STREAMER 配信・動画利用ガイドライン」を参照の上ご利用ください。

※Steamは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標または登録商標です。

※「YouTube」は、Google LLCの商標または登録商標です。

※X（旧Twitter）は、X Corp.の商標または登録商標です。

※Twitchは、Twitch Interactive, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。

※「ニコニコ動画」は､株式会社ドワンゴの登録商標です｡

以上

【GMOペパボ株式会社】（URL：https://pepabo.com/(https://pepabo.com/)）

会社名 GMOペパボ株式会社（東証スタンダード 証券コード：3633）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 佐藤 健太郎

事業内容 ■ドメイン・レンタルサーバー（ホスティング）事業

■EC支援事業

■ハンドメイド事業

資本金 2億6,222万円

【株式会社エクシング】（URL：https://xing.co.jp/(https://xing.co.jp/)）

会社名 株式会社エクシング

所在地名 古屋市瑞穂区桃園町3番8号

代表者 代表取締役社長 水谷 靖

事業内容 ■業務用カラオケ事業

■音楽・映像ソフト事業

■ヘルスケア事業

■モバイル／ホーム・エンタテインメント事業

資本金 1億円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■インターネットインフラ事業

■インターネットセキュリティ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

