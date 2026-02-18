現役女子高校生インフルエンサー「人目出ひとみ」がUUに所属決定！

写真拡大 (全2枚)

株式会社Suu

株式会社Suu（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安藤鈴菜）は、現役女子高校生インフルエンサー「人目出ひとみ」が新しく所属したことをお知らせいたします。



関西出身。高校２年生（17歳）。

所属タレント


人目出ひとみ



■各アカウントについて


TikTok


https://lite.tiktok.com/t/ZSHoABtDGPHQW-AbbhZ/


Instagram　


https://www.instagram.com/hitomi__3308?igsh=ZmwxbmRpdWprdWFv







今後はインフルエンサー活動に加え、他にも活躍の場をさらに広げていく予定です。当社は、「人目出ひとみ」の活動を多岐にわたりサポートし、その魅力を最大限に引き出せるよう尽力してまいります。



■ 人目出ひとみさんコメント


初めまして、UUに所属することになった人目出(ひとめで)ひとみです！ひとりでも多くの人に知ってもらって夢を叶えてみなさんに元気を届けられるように全力で頑張っていきますのでこれからよろしくお願いします！



当社は、株式会社Suuのインフルエンサーキャスティングノウハウを活用し、


「あなたに寄り添うプロダクションに」をモットーに、


「インフルエンサーファースト」の理念でインフルエンサーの夢や目標を最優先に考える


リーディングプロダクションを目指します。



■ 本件に関するお問い合わせ


お問い合わせ


UU 公式サイト　https://uu-you.site/(https://uu-you.site/)


お問い合わせサイト　https://uu-you.site/contact(https://uu-you.site/contact)



■ 会社概要


株式会社Suuについて


株式会社Suu［ｽｩ］( 東京都渋谷区・代表取締役社長 安藤鈴菜) は 「SNSで現実を豊かにする」という考え方のもと、 効果を最大限に引き出すインフルエンサーの活用法を企業様に提案し、 SNSを通して得られる豊かさを最大限に引き出す会社です。



名称:株式会社Suu


設立:2023年4月13日


所在地 :〒1500043 東京都渋谷区道玄坂 1丁目10番8号東急ビル2F-C


資本金:1,000,000円


代表取締役:安藤鈴菜


従業員数:8名（業務委託含む）



事業内容:SNSマーケティング事業/SNS運用代行・コンサル事業/インフルエンサーキャスティング事業


インフルエンサーイベント企画/グラフィックデザイン事業/インフルエンサープロダクション事業



株式会社Suu 公式サイト　https://suu-ad.jp/


お問い合わせ　info@suu.co.jp