コスパ抜群の法人向け名刺管理アプリ ネクスタ・メイシが「DX総合EXPO」に出展

東日印刷株式会社

法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ(https://tnexta.com/)」を開発・販売する東日印刷株式会社（本社：東京都江東区、社長：西川光昭、以下TONICHI）は、2月25日(水)～27日(金)に幕張メッセで開催される、「DX総合EXPO2026春 東京」に出展します。

DX総合EXPOは、業務効率化・働き方改革・経営基盤強化を実現する最新のDXソリューションが一堂に会する日本最大級の展示会です。

TONICHIブースでは、「初期費用無料・月額660円～」とコスパ抜群の名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」のデモ画面で、シンプルで使いやすいUIを体感いただけます。来場者キャンペーンもご用意してお待ちしています。DX総合EXPOにご来場の際は、ぜひTONICHIブースへお越しください。

来場者登録はこちら：https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo-sales

〈「DX総合EXPO」概要〉

会期：2026年2月25日(水)～27日（金） 10:00～17:00

会場：幕張メッセ（1～3・9・10ホール）小間番号S01-21

※ご入場にはウェブサイトから事前登録が必要です。

事前登録はこちら

法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」について

ネクスタ・メイシは企業単位で名刺を管理し、一人ひとりが持つ貴重な人脈を可視化、共有することを目的としたクラウド型法人向け名刺管理アプリケーションです。

機能をビジネスに必要なものに絞り込み、「初期費用無料」「月間登録枚数の制限なし」で1人月額660円～という低価格を実現。さらに契約前に1カ月、無料トライアルで使用感をお確かめいただけます。

マニュアルのいらないシンプルなUIと、高いセキュリティとコストパフォーマンスで、大手メーカー様から数名規模の事業者様まで、広く利用者急増中の名刺管理アプリです。

資料請求はこちら： https://tnexta.com/contact/document

無料トライアル（1カ月）はこちら： https://tnexta.com/trial/