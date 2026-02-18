【参加無料／2月22日開催】教育DX最前線「生成AI×学校現場」セミナー開催 一般社団法人教育AI活用協会 代表理事・佐藤雄太が登壇
（一社）教育AI活用協会、文部科学省後援「教育AIサミット 2026 in THE CAMPUS」開催決定
一般社団法人教育AI活用協会（所在地：東京都港区、代表理事：佐藤雄太）は、2026年2月22（日）に開催される教育イベント「AIと創る未来の教育 ～生成AIとの付き合い方と活用を促進するマネジメント手法を学ぶ～」において、代表理事・佐藤雄太がモデレーターとして登壇することをお知らせいたします。本イベントは、公益社団法人東京青年会議所主催、一般社団法人教育AI活用協会共催により開催され、生成AIを教育現場へどのように実装していくか、その具体的なプロセスと実践事例を共有するオフラインセミナーです。
■ 開催概要
日時：2026年2月22日（日）13:00～16:30（12:30受付開始）
会場：Tokyo Innovation Base
（東京都千代田区丸の内三丁目8番3号）
開催形式：オフライン開催（※オンライン配信はありません）
参加費：無料
詳細・お申込み :
https://education-ai20260222.peatix.com/
■ 開催背景
文部科学省は2024年12月、「教育現場における生成AIの利活用に関するガイドライン（Ver.2.0）」を更新し、活用を促進しています。
一方、一般社団法人教育AI活用協会の調査では、教育機関の約9割がAIに関心を持つ一方、具体的な導入・検討は約4割に留まるという現状が明らかになっています。
本イベントでは、この“理想と現実のギャップ”を埋めるため、
- 管理職・リーダーに求められる役割
- 教育委員会との連携の在り方
- 現場での実装プロセス
- 教員の実践的活用スキル
を多角的に議論します。
■ 佐藤雄太（一般社団法人教育AI活用協会 代表理事）がモデレーターとして登壇
第一線の教育現場と最先端AIをつなぐ「教育AIサミット」発起人である佐藤雄太は、パネルディスカッション「教育DXの最前線 ～AI活用が変える現場とリーダーシップ～」のモデレーターとして登壇します。先行自治体・学校現場の事例をもとに、
- 教育委員会 × 学校現場 × 民間が連携する推進モデル
- 生成AIを現場へ浸透させるための実装ロードマップ
- リスク管理と推進体制を両立させるガバナンス設計
について議論をリード。生成AIを「恐れる対象」から「教育の質を高めるパートナー」へと転換するための実践的視座を提示します。
■ 2月23日は「教育AIウィーク」へ
本イベント翌日の2月23日（月・祝）には、一般社団法人教育AI活用協会主催・文部科学省後援の
「教育AIサミット 2026 in THE CAMPUS」 をコクヨ東京品川オフィスで開催。2日間にわたり、教育現場における生成AI活用を学べる「教育AIウィーク」として展開します。
22日は「導入・マネジメント」、23日は「現場実践・体験・交流」をテーマに開催。
連続参加により、政策・マネジメント視点から実践事例までを一気通貫で体感いただけます。
教育AIサミット@コクヨ東京品川オフィス :
https://education-ai260223.peatix.com/
■ 立場別テーマ
◎管理職・マネジメント層向け
- ガイドラインの運用ルール策定
- リスク管理
- 教職員の意識改革
- 組織的導入プロセスの構築
◎教員・現場担当者向け
- 校務効率化
- 教材作成への具体的活用術
- 生徒への適切な指導方法
- 授業デザインへの応用
■ タイムスケジュール
12:30～ 受付開始
13:30～ 講演「生成AIとの付き合い方」
13:55～ 講演＋ワークショップ
「先生のための生成AI活用術 ― 授業デザインから校務改善 ―」
14:30～ 講演
「管理からマネジメントへ ～藤原和博の創造的学校マネジメント講座～」
15:35～ パネルディスカッション
「教育DXの最前線 ～AI活用が変える現場とリーダーシップ～」
16:00～ 推進運動の発表
16:10～ 交流（ネットワーキング）
16:30 閉会
■ 最新のAI・教育DXツールを体験できる出展ブースを設置
会場内には、生成AI・授業支援ツール・校務効率化システムなど、教育DXに関わる企業による出展ブースを設置。実際のサービスに触れながら、導入や活用に関する具体的な相談が可能です。行政・学校・企業が垣根を越えて交流するネットワーキングも実施します。
■ 登壇者- 中川哲社会構想大学院大学 教授／株式会社EdLog 代表取締役社長
- 平井聡一郎合同会社未来教育デザイン 代表社員
- 藤原和博教育改革実践家
- 佐藤雄太一般社団法人教育AI活用協会 代表理事
■ 主催・共催・主管
主催：公益社団法人東京青年会議所
共催：一般社団法人教育AI活用協会
主管：公益社団法人東京青年会議所 教育政策室
■ 後援団体
東京都教育委員会、東京都中央区教育委員会、東京都北区教育委員会、東京都目黒区教育委員会、東京都杉並区教育委員会、東京都足立区教育委員会
■ 協力団体
合同会社未来教育デザイン、株式会社ペルソン、株式会社EdLog、株式会社イード、特定非営利活動法人みんなのコード、一般社団法人生成AI活動普及協会（GUGA）、株式会社共同通信社、学びの場.com、株式会社トリガー、東京都江東区教育委員会、東京都板橋区教育委員会、東京都品川区教育委員会、東京都中野区教育委員会
■ 協賛企業・団体
コニカミノルタジャパン株式会社、株式会社ジェイエスティ、大石梱包株式会社、株式会社イーファイン、NPO法人シンクイー、株式会社善、広田証券株式会社、株式会社大野縫次郎商店、株式会社藪崎工務店、有限会社東京かわ版、小坂こども元気クリニック、株式会社樫の木学園かしのき保育園、株式会社ティースタイル、合同会社風合奏、外口飛鳥、森商事株式会社、河野翔太、東京赤羽ライオンズクラブ、株式会社リーチ、株式会社EMOLVA
■ 本件に関するお問い合わせ
公益社団法人東京青年会議所
教育政策室 室長・理事 鳥井 大吾
Mail：d-educational@tokyo-jc.or.jp
■ 一般社団法人教育AI活用協会について
教育現場におけるAI活用の普及と教育の質向上を目的とした団体。衆議院第一議員会館での「教育AIサミット」など、多彩な活動を通じて教育現場のアップデートを推進し、教育の未来を切り拓く実践的な取り組みを全国規模で展開。
HP：https://ai-ueo.org/
※本ニュースリリースに記載された内容は、発表日現在の情報に基づいています。今後、予告なしに変更される場合がございます。