レブコム、国際セキュリティ認証「SOC2(R) Type1保証報告書」を取得

株式会社RevComm

株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）は、音声解析AI「MiiTel」のシステムにおけるセキュリティ体制が独立した監査人により評価された結果、グローバル市場においてセキュリティ信頼性の指標として広く利用されている「SOC2（※1）Type1保証報告書」を取得したことをお知らせします。

SOC 2 Type 1報告書取得済（www.aicpa.org/soc4so）

- 対象サービス： クラウド型音声解析AIソリューション『MiiTel Phone』、『MiiTel Meetings』、『MiiTel RecPod』、『MiiTel Call Center』- カテゴリー： セキュリティ- 報告書タイプ： SOC2 Type1- 基準日： 2025年10月31日

本報告書では、独立した監査人により、音声解析AI「MiiTel」のシステムがAICPAの定めるTrustサービス規準における「セキュリティ」に関する規準を満たすよう内部統制が適切に整備されていることが確認されました。

今回の「SOC2 Type1保証報告書」の取得により、委託者（ユーザー企業）の内部監査や外部監査における評価業務の効率化が期待でき、当社サービスをより安心してご利用いただける環境が整いました。

背景

企業のクラウドサービス利用は急速に拡大しており、情報管理における透明性と信頼性はこれまで以上に重視されています。特に法人向けクラウドサービスでは、堅牢なセキュリティ管理体制の構築に加え、その妥当性を外部監査によって客観的に証明することが、サービス選定における明確な基準となっています。

レブコムは、企業価値向上に貢献するプロダクト基盤の強化を最優先事項に掲げています。音声解析AI「MiiTel」の導入企業には、情報の厳格な取り扱いを求められるプライム上場企業が多く、これまでも情報セキュリティ対策や運用プロセスの改善を継続的に進めてきました。今回、その取り組みの一環としてSOC 2 Type 1 取得に至りました。

（※1）SOC2 (System and Organization Controls 2)レポートとは米国公認会計士協会（AICPA）が定める Trust サービス規準（TSC）および Description Criteria for a Description of a Service Organization’s System（DC200）に基づき、サービス提供事業者の内部統制の整備・運用状況と記述書の記載内容について、独立した監査人が検証し、その結果を報告するレポートです。

レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。

株式会社RevComm 会社概要

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。

電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。

2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES(R) 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。

・企業名 ： 株式会社RevComm

・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階

・代表者 ： 会田 武史

・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発

・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です