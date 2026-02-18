日本の「おいしい」を世界仕様へ。Food-X、タイ最大級の財閥CPグループ「SIAM FOOD SERVICES」と戦略的提携し、『八味（YATSUMI）』を本格始動

株式会社Food-X

食品のグローバル展開を支援する株式会社Food-X（本社：東京都、代表取締役：酒井大輔、以下「Food-X」）は、日本の優れた食品を世界へ届けるグローバルアクセス支援「八味（YATSUMI）」を本格始動いたしました。

本事業の第一フェーズとして、Food-Xはタイ最大級のコングロマリットであるCPグループにおいて「小売・流通」分野を担うCPアクストラ株式会社（CP Axtra Public Company Limited）の傘下企業であり、大手食品卸売企業のサイアム・フード・サービス社（Siam Food Services Limited、以下「SFS」）と戦略的パートナーシップを構築いたしました。

CPグループにおいて小売・卸売の流通全般を担うCP Axtraのもと、特に高品質な輸入食材のハンドリングに特化したSFSとの連携により、日本のサプライヤーにとって最適かつ強力な展開ルートを提供します。取り組みの第一弾として、タイ現地のニーズを汲み取った「北海道レアチーズケーキ」のオリジナル商品開発を実施。今後、日本の食品製造業・中小企業の海外進出を、商品開発とマーケティングの両面から強力にバックアップしてまいります。

■ グローバルアクセス支援事業「八味（YATSUMI）」とは

「八味（YATSUMI）」というサービス名は、日本の食文化ならではの八つの味覚「甘味、塩味、酸味、苦味、旨味、辛味、渋味、淡味」に由来します。私たちは、この豊かな味覚に育まれた日本の優れた食材・食品を、海外の多様なマーケットへと繋ぎます。

また、「食材」「食品」といったモノの供給支援に留まらず、魅力的な食品IP（知的財産）の海外での製造販売権の開拓や、飲食サービスのフランチャイジー開発まで、食業界のあらゆるグローバル進出支援を実施いたします。

■ 背景：なぜ、今「八味（YATSUMI）」が必要なのか

日本の食市場が成熟する中、中小規模のサプライヤーにとって海外販路開拓は急務ですが、「現地の嗜好への適合」「継続的な取引」「複雑な輸出実務」が大きな壁となっていました。

Food-Xの「八味（YATSUMI）」は、単なる輸出代行ではなく、「現地バイヤーと日本の生産者を直接つなぎ、マーケットに最適化（ローカライズ）した商品を共創する」ことで、一過性ではない持続可能な海外ビジネスを実現します。

「八味（YATSUMI）」は、現在急増する「インバウンド需要」を起点とした日本での「体験」を帰国後も「日常」へと繋げる「マーケットイン型共創」へのパラダイムシフトへの対応を実現致します。

■ 「八味（YATSUMI）」の4つの特徴

- 現地トップバイヤーとのダイレクト接続タイをはじめとする各国の主要バイヤーと直接連携。中間コストを抑えつつ、確実な販路を確保します。- 売れ続けるための「マーケットイン」型支援現地の嗜好やトレンドを熟知するバイヤーと緊密に連携。現地消費者に選ばれる商品へのブラッシュアップを支援します。- 円滑なコミュニケーション・ブリッジ言語や商習慣の壁を越え、サプライヤーとバイヤーの意思疎通をFood-Xがフルサポートします。- 輸出実務のトータルサポート自社での輸出対応が困難な企業様には、Food-Xがエクスポーターとして実務を代行。製造に専念できる環境を提供します。

【実績事例】北海道レアチーズケーキの現地向けオリジナル商品開発

SFS社との共同プロジェクトにより、タイ市場の嗜好に合わせた「北海道レアチーズケーキ」を開発。日本の高い製造技術と現地のニーズを融合させ、継続的な取引へと繋げています。今後も同様の取組を加速させていく計画です。

パートナー企業

■ SIAM FOOD SERVICES（SFS）について

タイの食インフラを支えるCPグループ傘下において、高品質食材の流通を担う戦略的企業。

取扱商品： 日本食材、冷凍食品原材料、食肉・水産品、加工食品・調味料、乳製品・ベーカリー製品、レストラン・ホテル向け食品。特にSFSは、成長を続ける市場ニーズに対応するため、日本食材カテゴリーの戦略的拡大に注力しています。

- 主な取引先：日本食レストランおよび日系外食チェーン、国際的なホテルおよびリゾート、商業施設内レストラン、飲食関連事業者（B2B）- 強み・特長：・タイ全国を網羅する流通ネットワークによる効率的な配送体制・国際基準の物流システムおよび高度な温度管理（コールドチェーン）の完備・フードサービス市場および日本食材分野における深い専門的知見- CP Axtraについて：SFSを傘下に持つCP Axtraは、Makro（卸売）とLotus's（小売）を運営するアジア有数の大手流通企業です。筆頭株主はタイでセブン-イレブンを展開するCP ALLであり、圧倒的な販売網を誇ります。- 公式サイト：https://www.siamfoodservices.com/

■ 株式会社Food-Xについて

- 代表者：代表取締役 酒井大輔- 所在地：東京都千代田区神田神保町2-11-15 住友商事神保町ビル2F- 事業内容：「八味（YATSUMI）」（食の海外進出支援）、プロフェッショナル伴走支援、共創型事業投資- 公式サイト：https://food-x.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Food-X 担当：山田浩二

Email：yamada@food-x.co.jp

Tel：080-6525-1967