【オトナリマート　1号店オープン】　ベイシアがチャレンジする新フォーマットの小型業態「オトナリマート」　首都圏を含む全国展開に向けて、群馬県伊勢崎市に1号店を開業

株式会社ベイシア

株式会社ベイシア（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：相木孝仁）は、群馬県伊勢崎市に、オトナリマート1号店 伊勢崎下道寺店を、2026年2月25日(水)にグランドオープンいたします。本出店を皮切りに、首都圏エリアを重点戦略地域と位置づけ、今後、300店舗体制を目指してまいります。

オトナリマートは、「ひとりひとりの食事シーンを豊かに」をコンセプトに、ブランドの旗艦店として1号店のオトナリマート伊勢崎下道寺店を開業いたします。オトナリマートは、個食シーンに対応した商品を、手頃なサイズ・価格でご提供します。昨今のライフスタイルの変化に合わせ、1人分でも利用しやすく、身体にも気を遣ったオリジナル商品など、忙しい毎日にも、手軽でおいしい食事を楽しめる、バリエーション豊かな商品をそろえて、新業態でデビューいたします。

■ 新店舗のコンセプトと特徴

・ブランドコンセプトは、「ひとりひとりの食事シーンを豊かに」

・業態は、「ファストフード × ライフスタイル型ストア」

・オリジナル商品を中心に、商品でブランドを表現する店舗

・便利さ(日常)とワクワク(カジュアルな非日常)が、デザイン性を軸に融合

・街や施設においては、おいしさと利便性とコストパフォーマンスを追求した店舗として機能

■ 今後の出店戦略とエリア展開

1. 出店エリアの選定方針：

1号店オトナリマート伊勢崎下道寺店は、2005年まで、ベイシア本部が在していた土地への出店であり、モール型の旗艦店として、開業いたします。今後の出店戦略については、店舗コンセプトとの親和性、社会的背景なども鑑み、東京23区エリアを中心に、首都圏型の出店を目指します。

2. 今後のスケジュール：

・2026年度：首都圏近郊に1店舗を出店予定

・2027年度：東京23区内で、5～10店舗の出店を計画

・2028年以降：物流網などを構築し、早期に300店舗体制へ出店を加速

店舗イメージ◆ オトナリマート伊勢崎下道寺店 概要

店舗名称 ：オトナリマート伊勢崎下道寺店

住所 ： 〒372-0843群馬県伊勢崎市下道寺町510‐5

電話 ： 0270‐75‐6222

営業時間 ： 8:00 ～ 21:00

定休日 ： 1月1日

URL ： https://beisia.jp/otonarimart/