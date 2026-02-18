ＡＲアドバンストテクノロジ、ソニーネットワークコミュニケーションズのAIエージェント構築支援サービスを支援開始

ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社

ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：武内 寿憲、以下ARI）はソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社（代表取締役 執行役員社長：中川 典宜、所在地：東京都港区、以下ソニーネットワークコミュニケーションズ）が2月18日より開始するAIエージェントの構築支援サービスの提供を支援します。

本連携は、マーケティング領域における業務範囲の拡大や負担の増加が加速する環境に対し、ソニーネットワークコミュニケーションズが持つマーケティングソリューション（AI予測分析ツール「Prediction One」、等）と、ARIの強みであるAIエージェント技術およびデータ活用・分析の知見を掛け合わせ、体制や時間、専門知識の制約により十分に取り組めていなかったマーケティング業務を、AIエージェントの支援によって継続的に実行できる状態を目指します。

AIエージェントを導入したユースケースのプロセス例

■海外マーケティング支援

■ファンマーケティング支援

サービス概要の詳細については、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社のプレスリリースをご参照ください。

https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/release/2026/pr20260218.html

＜ソニーネットワークコミュニケーションズ 法人サービス事業部長 小笠原 康貴 コメント＞

この度、ＡＲアドバンストテクノロジ（ARI）社とのパートナーシップにより、これからのマーケティングのあり方を次世代へと進化させる「AIエージェント」を活用したサービスを展開できることを、非常に心強く感じております。

当社はこれまで、専門スキルを問わず誰もがAIの恩恵を享受し、データに基づいた意思決定ができる環境作りを推進してきました。一方で、近年のマーケティング活動は、実務が非常に広範かつ複雑になっています。今回の取り組みは、これまでの意思決定支援の枠を超え、その先にある「AIによる業務の自律化」を具現化するものです。

ARI社のAIエージェント技術と、当社の知見を融合させることで、単なる自動化を超え、AIが自律的にインサイトを導き出し、実行までを担う仕組みを目指します。これにより、一貫性のある高度なマーケティング活動を継続できる状態を実現します。

変化の激しいファンビジネスや海外市場において、データとAIが現場を支えることで、企業が独自のクリエイティビティを最大限に発揮できる環境を整えてまいります。

＜ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社 取締役執行役員 山岡 択哉 コメント＞

ソニーネットワークコミュニケーションズ様とともに、ファンマーケティング領域におけるAIエージェント構築支援を開始できることを、大変光栄に存じます。

ファンマーケティングは、顧客データ、行動履歴、外部市場データなど多様な情報源を統合し、リアルタイムに施策を最適化することが求められる領域です。

しかし、多くの企業では、データ分析と実行が分断され、マーケティング担当者の負荷が増大する一方で、施策のスピードと精度が追いつかないという課題に直面しています。

ARIは、AIエージェント技術とデータ活用の知見を活かし、構想段階で終わらせず「現場で使われ続ける」システムの実装を強みとしてまいりました。

本取り組みでは、ソニーネットワークコミュニケーションズ様が培われた「Prediction One」をはじめとするマーケティングソリューションと当社の技術を融合させ、データ分析から施策立案、実行、効果測定、改善提案まで、AIエージェントが自律的に支援する環境を実現してまいります。

ファンビジネスの競争が激化する中、AIエージェントによる継続的な支援が企業のマーケティング活動の新たなスタンダードとなるよう、ソニーネットワークコミュニケーションズ様とともに取り組んでまいります。

【サービス詳細】

● 提供価格：個別見積もり

● 受付窓口：https://predictionone.sony.biz/contact/solution.html

※記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※こちらに記載されている情報は、発表日現在のものです。検索日と情報が異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

◼️ソニーネットワークコミュニケーションズ社について

ソニーグループのインターネットサービス事業者として1995年に設立。高速光回線サービス「NURO 光」をはじめとする通信事業に加え、IoT事業、AI事業、ソリューションサービス事業などを展開。「INFRASTRUCTURE of CHANGE 人類の変化を支える、インフラへ。」というビジョンのもと、ソニーのアセットを活用した多様な新規事業を推進しています。

URL：https://www.sonynetwork.co.jp/

■ARIについて

ARIは、クラウド技術とデータ・AI活用によるビジネストランスフォーメーションデザイナーとして社会変革をリードするDX企業です。「BX designer（ビジネストランスフォーメーションデザイナー）」として、お客様の創造的なビジネスゴールの実現に向け、DX化のためのデジタルシフト、クラウドシフト、データ・AI活用支援等、顧客の課題解決に向けたサービスを提供しております。

BXを実現するサービスブランドとして、クラウド技術の導入および最適化の支援から構築・運用まで提供する「クラウド総合活用支援サービスcnaris（クナリス）」と、データドリブンによるテーマ策定からデータ収集、可視化、分析、AI導入を提供する「データ・AI活用支援サービスdataris（デタリス）」を展開しています。

社名： ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社（略称：ARI）

設立： 2010年1月

代表者： 代表取締役社長 武内 寿憲

上場市場： 東京証券取引所 グロース市場（証券コード：5578）

資本金： 1億4,215万円（2025年11月末現在）

従業員数： 社員数586名 グループ社員計782名（2025年11月末現在）

事業内容： クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業

URL： https://ari-jp.com