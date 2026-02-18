今治の″なんかいいな″を、手のひらと画面で。冊子『なんかいいな今治100名鑑』&公式ポータルサイト 2月20日(金)公開
株式会社PLAYCREW（本社：愛媛県松山市、代表取締役：楠岡広基）は、
今治ブランド戦略会議より受託している「今治市デジタルプロモーション等による今治ブランディング推進業務（なんかいいな、今治。）事業」の一環として、今治の魅力を"なんかいいな"という視点で
再発見する冊子『なんかいいな 今治100名鑑』の配布、および「なんかいいな、今治。」
公式ポータルサイトの公開を、2026年2月20日（金）よりスタートいたします。
手に取れる冊子と、いつでもアクセスできる公式ポータルサイト。2つのプラットフォームを軸に、
今治市全体の魅力発信を本格的に展開してまいります。
デジタル×リアル"で紡ぐ、今治の情報発信プラットフォーム
今治市には、世界に誇るタオル産業、海事産業、瀬戸内の絶景、豊かな食文化、充実した子育て環境など、多層的な魅力が詰まっています。しかし、情報が溢れる現代において、これらの魅力は往々にして
埋もれてしまいます。
"知られていない"のではなく、"伝わっていない"。
その課題に対し、Instagram（@iina_imabari(https://www.instagram.com/iina_imabari/?hl=ja)）を軸としたSNS発信を行ってきました。
またこれからは、手に取れる冊子、今治の魅力を集約した公式ポータルサイトを連動させることで、
今治への「共感」と「再発見」を促す情報発信を展開してまいります。
今回公開する冊子『なんかいいな今治100名鑑』と公式ポータルサイトは、今年度事業の集大成として、今治の産品・観光・暮らしを網羅的に取り上げ、市民の誇りと、来訪者の好奇心を同時に刺激する
プラットフォームに仕上げました。
冊子『なんかいいな今治100名鑑』概要
タイトル：なんかいいな今治100名鑑 ～愛媛・今治に出会う100のこと～
発行元：今治ブランド戦略会議
企画・制作：株式会社PLAYCREW
発行日：2026年2月20日（金）
【配布スケジュール】
・2月20日（金）～25日（水）
東京・原宿「ハラカド」 ポップアップイベント「島の駅イマバリ 原宿出張所」にて先行配布
・3月2日（月）～
今治市内 i.i.imabari!推進課、各支所、観光案内所等にて配布開始
※配布箇所は順次拡大予定
【掲載内容】
以下のテーマで今治の魅力を100項目にわたり紹介
今治の産品：タオル、造船、柑橘、海産物など地域を支える産業
観光スポット：しまなみ海道、来島海峡、歴史遺産、隠れた名所
暮らしと制度：移住支援、子育て環境、教育施策
人とストーリー：地域を紡ぐ人々の営みと想い
※Instagram「なんかいいな、今治。」で紹介してきたコンテンツに加え、今後紹介予定のコンテンツも含めた、
今治の"今"を体感できる一冊です。
※冊子は電子書籍ポータルサイト「いまばりebooks(https://www.ehime-ebooks.jp/municipality/%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%B0%E3%82%8A%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9/)」でも閲覧可能です。
制作背景とコンセプト
本冊子は、令和4年に市役所若手職員が制作した『今治ワクワクミリョク100名鑑』の後継企画として、デザインとコンセプトを全面刷新しました。
"なんかいいな"という、ふとした共感を入り口に、 最終的には"めっちゃいいな今治!"へ。
「これ、なんかいいな・・・。」そんな小さな“ときめき″が重なるともっと好きになれる。
そんなストーリーを描きながら、今治市民の誇りと、市外の方々の興味を同時に喚起することを
目指しています。
SNSで興味を持ち、ポータルサイトで深く知り、冊子を手に取り、実際に訪れる。
その体験導線を一貫して設計することで、情報発信を、体験へと変換していく。
それが、私たちPLAYCREWが今治市とともに描く、地域ブランディングの形です。
「なんかいいな、今治。」公式ポータルサイト 概要
今治市全体の魅力を集約した、公式ポータルサイトが誕生。これまでInstagramを中心に展開してきた「なんかいいな、今治。」プロジェクトが、公式ポータルサイトも加わって本格始動します。
【ポータルサイトの特徴】
今治の魅力を網羅的に発信
産品、観光、暮らし、イベント情報など、今治に関するあらゆる情報を集約
SNSと連動した最新情報
InstagramやTikTokで発信している"なんかいいな"コンテンツをWEBでも体験
訪れたい・住みたいを後押し
観光情報だけでなく、移住・子育て・教育など、暮らしの情報も充実
いつでも、どこからでもアクセス可能
スマホからもPCからも、今治の魅力にいつでも触れられるプラットフォーム
【公開予定日】 2026年2月20日（金）
サイトイメージ
今後の展開
株式会社PLAYCREWは、今後も「なんかいいな、今治。」プロジェクトを通じて、
SNS・ポータルサイト・イベント・コンテンツ制作を統合した体験型の地域ブランディングを推進してまいります。 今治の魅力が、人々の心に"なんかいいな"として残り、関係人口の増加や地域経済の活性化につながることを目指します。
関連リンク
「なんかいいな、今治。」公式ポータルサイト
https://iinaimabari.jp/
Instagram「なんかいいな、今治。」
@iina_imabari(https://www.instagram.com/iina_imabari/?hl=ja)
TikTok「なんかいいな、今治。」
@iina_imabari(https://www.tiktok.com/@iina_imabari)
ポップアップイベント「島の駅イマバリ 原宿出張所」詳細
PR TIMES プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000154004.html)
事業主・受託会社
事業主：今治ブランド戦略会議（会長：徳永繁樹 今治市長）
受託会社：株式会社PLAYCREW（代表取締役：楠岡広基）
※本事業は、今治ブランド戦略会議の「i.i.imabari!デジタルプロモーション事業」の一環で実施するものです。