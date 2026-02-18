バスケウェアブランド「IN THE PAINT」とコラボレーションしたオリジナルウェアコレクション「CHOTEN」が、スポーツデポ・アルペン限定で初登場

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、このたび、スポーツデポ・アルペン限定のオリジナルウェアコレクション「CHOTEN」を発売いたします。

■コンセプトメッセージ

「CHOTEN」――頂点を目指す、すべての人へ

課題をクリアすること。試合に勝つこと。名実ともにトップになること。

目の前に立ちはだかる山は、決して簡単に到達できるものではない。

それでも、登った先にある最高の景色を手に入れるため、今日もまた、挑み続ける。

そんな揺るぎない決意をコンセプトに込めて誕生したのが、

アルペン × IN THE PAINT のオリジナルウェアコレクション、「CHOTEN」。

頂を目指す、すべての人へ。自分の道を信じ、突き進もう。

■「CHOTEN」について

20年以上の歴史を持つメイドインジャパンのバスケットボール専業ブランド「IN THE PAINT」が、今回アルペンとコラボし初のオリジナルウェアを展開いたします。

バスケットボールを愛するすべての人たちがそれぞれ目指す「頂点」と、それらの挑戦に対し一生懸命努力する、キラキラと輝く姿を応援したいという想いを込め、ロゴマークは山とダイヤモンドを融合したデザインとなっております。

また、ユースのみならずジュニアサイズも豊富に取り揃えました。

「CHOTEN」の名のとおり、トップを目指すバスケットプレーヤーはもちろん、これからバスケットボールを始める子供たちの裾野も広げていくことで幅広い世代のニーズにお応えし、新コレクションの認知度も高めてまいります。

■FEATURES

１.スタイリッシュで挑戦的なデザイン

オリジナルウェアコレクション「CHOTEN」発売に合わせ、新たにロゴマークを制作。スポーツデポ・アルペンでしか手に入れることのできない、スタイリッシュで挑戦的なデザインは、頂点を目指し輝き続ける選手たちのモチベーションをより一層高めます。

２.プレーを妨げない、高機能素材

主力素材である「エアロシルバー」による銀イオン除菌機能＋クール＆ドライ機能で、常にさらっとした肌触りをキープ。また、柔らかな着心地で伸縮性にも優れているため、快適なパフォーマンスをサポートします。

３.圧倒的品質、JAPAN QUALITY

ウェアは全てMADE IN JAPAN。岡山県美作市生まれ、熟練の職人により“美しく作る”ことにこだわった製品は、耐久性に優れているだけでなく劣化にも非常に強く、過酷なプレー環境であっても高い性能を維持します。

４.ジュニアからユースラインまで展開

誰もが憧れを抱くような、一目置かれるデザインとカラーを豊富に取り揃えました。また、ウェアのほかにもソックスやタオル、ボトルなど、各種アイテムも併せて揃えたくなるラインナップとなっています。性別や年代を問わず、幅広いプレーヤーに「CHOTEN」をお楽しみいただけます。

【特設ページ URL】

https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/inthepaint/alpen-exclusive/

■スポーツデポ・アルペン限定 ジュニアラインナップ 一例

＜T-SHIRTS＞

4種類の異なるグラフィックをプリントしたTシャツです。

価格：3,499円（税込）

サイズ：140cm、150cm、160cm

＜SHORTS＞

2種類の異なるグラフィックをプリントしたショーツです。

価格：3,999円（税込）

サイズ：140cm、150cm、160cm

■スポーツデポ・アルペン限定 ユースラインナップ 一例

＜T-SHIRTS＞

5種類の異なるグラフィックをプリントしたTシャツです。

価格：4,499円（税込）

サイズ：S,M,L,XL,2XL

＜SHORTS＞

3種類の異なるグラフィックをプリントしたショーツです。

価格：4,999円（税込）

サイズ：S,M,L,XL,2XL

■スポーツデポ・アルペン限定 サポートギアラインナップ 一例

＜SOCKS＞

価格：1,980円（税込）

サイズ：19-22,22-25,25-28

＜SPORTS TOWEL＞

価格：1,540円（税込）

＜WATER BOTTLE＞

価格：990円（税込）

【販売店舗情報】

・スポーツデポ・アルペン店舗一覧： https://store.alpen-group.jp/store_search/

・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/

・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/

・アルペングループヤフー店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/

株式会社アルペンについて

創業:1972 年 7 月

資本金:151 億円

業績:売上高 2,686 億円、経常利益 104 億円(2025 年 6 月期)

事業内容:・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営