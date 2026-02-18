「Yokota 3 Gore-Tex(R)」「Yokota 3 Mid Gore-Tex(R)」スーパースポーツゼビオを初め全国ゼビオグループにて、2026年2月20日(金)より発売。

丸紅コンシューマーブランズ株式会社

米国アウトドアブランドMERRELL（メレル、輸入総代理店：丸紅コンシューマーブランズ株式会社）は、街にも、自然にも、ちょうどいい、“歩く”を快適にする最新GORE-TEX(R)ハイカー「Yokota 3 Gore-Tex(R)」、「Yokota 3 Mid Gore-Tex(R)」を、スーパースポーツゼビオを初め全国ゼビオグループ限定にて、2026年2月20日(金)より発売致します。

■アウトドア由来の安心感と、日常に溶け込む汎用性が特徴。

「Yokota 3 Gore-Tex(R)」、「Yokota 3 Mid Gore-Tex(R)」は、MERRELLが長年培ってきたハイキングシューズの設計思想をベースに、防水性・耐久性・快適性を高水準で融合したオールラウンドモデルです。ローカットとミッドカットを同時展開し、使用シーンや好みに応じて選択できるラインナップで登場します。

アッパーには耐久性に優れたスエードレザーを主体として採用し、通気性を確保する耐摩耗メッシュを組み合わせた堅牢な構造。さらにGORE-TEX(R)メンブレンを搭載することで、突然の雨やぬかるみなどのコンディション下でも足元をドライに保ち、快適な歩行をサポートします。軽量EVAミッドソールが長時間の歩行でも安定したクッション性を発揮し、10mmドロップ設計が自然な重心移動を促進。ベローズタンやシンセティック素材で補強されたヒール＆トゥ構造が外的ストレスから足を守り、舗装路から未舗装路まで安心して踏み出せる仕様に仕上げています。

無骨になりすぎないクリーンなルックスは、山道だけでなく日常の装いにも自然にフィット。雨の日の通勤や愛犬との散歩、週末のハイキングまで、あらゆる“歩く”時間を確実に支える一足です。

アウトドア由来の安心感と、日常に溶け込む汎用性。その両立こそが「Yokota 3 Gore-Tex(R)」シリーズの価値。スーパースポーツゼビオを初め全国ゼビオグループ限定の展開モデルとして登場します。

■製品情報

名称：Yokota 3 Gore-Tex(R) (ヨコタ 3 ゴアテックス(R))

●サイズ ・ カラー：

[MEN] 25.0 - 28.0, 29.0, 30.0cm ・ BLACK, RIDGEWAY

[WOMEN] 22.5 - 25.5cm ・ BLACK, INFUSE

●販売価格：\17,600 (税込)

●販売開始日：2026年2月20日(金)～

●販売場所：

スーパースポーツゼビオ店舗 および オンラインストア https://www.supersports.com/ja-jp/xebio/

ヴィクトリア店舗 および オンラインストア https://www.supersports.com/ja-jp/victoria/

スポーピアシラトリ店舗 および オンラインストアhttps://www.spopia-shiratori.com/

ネクサス店舗 および オンラインストア http://nexas-sports.jp/

名称：Yokota 3 Mid Gore-Tex(R) (ヨコタ 3 ミッド ゴアテックス(R))

●サイズ ・ カラー：

[MEN] 25.0 - 28.0, 29.0, 30.0cm ・ BLACK, RIDGEWAY

[WOMEN] 22.5 - 25.5cm ・ BLACK, INFUSE

●販売価格：\18,700 (税込)

●販売開始日：2026年2月20日(金)～

●販売場所：

スーパースポーツゼビオ店舗 および オンラインストア https://www.supersports.com/ja-jp/xebio/

ヴィクトリア店舗 および オンラインストア https://www.supersports.com/ja-jp/victoria/

スポーピアシラトリ店舗 および オンラインストアhttps://www.spopia-shiratori.com/

ネクサス店舗 および オンラインストア http://nexas-sports.jp/

■MERRELL（メレル）とは

世界160ヵ国で愛され続けるアメリカ発祥のアウトドアブランド。1981年に、カスタムメイドのカウボーイブーツの職人ランディ・メレルが職人としての腕を試すため、ハイキングブーツを作ったことからMERRELLの歴史は始まりました。MERRELLは創業から常にこれまでにない「新しさ」を追求し続け、ハイキングブーツやトレイルランニングシューズ、スポーツサンダルなど、アウトドアからライフスタイルまで、多彩なシューズを展開しています。世界中のバックパッカーから定評のある「モアブ」シリーズや、1998年の登場以来、累計販売1,700万足を超える「ジャングルモック」シリーズ、アウトドアシーンからタウンユースまで幅広い用途で人気の「カメレオン」シリーズはMERRELLの代表作とも言えます。2021年にブランド誕生から40周年を迎えたMERRELLは、次の40年もあらゆる人と自然を楽しみ、自然を大切にしていきたい。そんな思いを抱きながら歩み続けます。

