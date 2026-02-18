最適なフライト予約時期や出発タイミングを公開　エクスペディア、「2026年の旅行節約術」を発表

エクスペディアホールディングス株式会社

エクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)は、数百万件ものエクスペディアのデータ、およびフライトに関する意識調査に基づく「2026年の旅行節約術」を発表しました。

フライト予約にかかる時間や手間を減らし、ストレスのないスムーズな旅行を後押しするべく、最適な旅行時期やフライト予約時期、お得な路線などの情報を公開します。

■2026年の旅行節約術

【最適な旅行時期】- 国際線・国内線ともに最もお得な出発日は火曜日、国内線は最大で28％お得

国際線・国内線とも、最もお得な出発日は火曜日。国際線は最も割高な日曜日出発と比べると、平均で9%お得になります。また、国内線では、最も割高な土曜日出発と比べて平均で28%お得です。さらに、ビジネスクラスでは国際線・国内線問わず、木曜日出発が日曜日出発と比べて平均で13%お得になります。

- 国内外問わず、最もお得に旅行するなら11月

旅程や座席ランクを問わず、最もお得に旅行できる月は11月。11月に旅行すると、最も割高な12月と比べて平均で44%お得となり、片道あたり平均約19,000円お得になります。また、国内線に限定すると、最もお得な月は1月。最も割高な8月と比べると平均で38%お得になります。

- フライトの混雑を避けるなら水曜日に旅行

水曜日のフライトが最も混雑が少なく、出発を水曜日にすることで、混雑を回避できます。一方、最も混雑しているのは土曜日のため、混雑を避けたい場合は土曜日出発を避けることがおすすめです。また、混雑を避けて旅行をするのに最適な月は12月で、最も混雑しているのは8月となっています。

- フライトの混雑を避ける日程：4月8日、4月9日、5月5日、5月6日、12月17日

エクスペディアのフライトデータによると、新学期開始時期の4月8日・9日、今年のゴールデンウィーク最終2日間にあたる5月5日・6日、加えて12月17日は比較的混雑しにくい日程とされています。一方で、最も混雑する日程は、夏季休暇（お盆）開始時期の8月8日から8月11日、および年末年始休暇の開始時期にあたる12月28日・29日です。

【最適な予約時期】- 最もお得に予約できる曜日は、国際線が金曜日、国内線が木曜日

航空券を最もお得に予約できる曜日は、国際線が金曜日、国内線が木曜日です。国際線は、最も割高な日曜日予約と比べて平均で4%お得になります。国内線も、最も割高な日曜日予約と比べて平均で4%お得です。

また、ビジネスクラスに限定すると、旅程や国際線・国内線を問わず金曜日予約が最もお得で、最も割高な木曜日予約と比べて平均で8%お得です。

- 国際線は出発日の31日～45日前予約で、平均約32,800円の節約に

国際線では、最も割高となる180日以上前の予約と比べ、出発日の31～45日前に予約すると平均で約32,800円お得になります。

また、国内線では、最も割高となる180日以上前に予約する場合と比べ、出発日の46日～60日前に予約すると平均で約4,100円お得になります。

【お得な路線】- 平均航空券代が15,600円以下の国内路線は「東京（成田国際空港）発 - 広島着」、「福岡発 - 大阪（伊丹空港）着」、「札幌発 - 函館着」、「那覇発-宮古島（みやこ下地島空港）着」平均航空券代が15,600円以下の国内路線のなかには、「東京（成田国際空港）発-広島着」、「福岡発-大阪（伊丹空港）着」、「札幌発-函館着」、「那覇発-宮古島（みやこ下地島空港）着」などの路線が含まれていました。一方で、平均航空券代が26,600円以下の国際路線には、「茨城発-チョンジュ（韓国）着」、「名古屋（中部国際空港 セントレア）発-チョンジュ（韓国）着」、「大阪（関西国際空港）発-チョンジュ（韓国）着」、「東京（成田国際空港）発-チョンジュ（韓国）着」、「熊本発-ソウル着」などの路線がありました。さらに、「大阪（関西国際空港）発-チョンジュ（韓国）着」、「札幌発-北京着」、「福岡発-サンマリノ共和国着」などの国際路線では、前年同期比で平均航空券価格が約35%下落しており、今年おすすめの旅行先となっております。【フライト旅行トレンド・機内の行動】- フライトを使った「日帰り旅行」がトレンドに

24時間完結型の「マイクロケーション」はSNS発のトレンド。エクスペディアが実施したフライトに関する意識調査*1によると、日本人旅行者におけるミレニアル世代の25%、およびZ世代の22%がフライトを使った「日帰り旅行」を計画していると回答しており、2026年のトレンドになると予想されます。

- 機内で気になる行動、第1位は「大声での会話」

日本人旅行者が機内で気になる行動として最も多かった回答は「大声での会話（32%）」。次いで「隣の乗客が自分の座席スペースに入り込んでくること（31%）」、「座席を蹴られること（21%）」となりました。

- 手荷物の「機内持ち込み派」は4人に1人

預け手荷物なしで搭乗する「機内持ち込み派」は26％。さらに、超過手荷物料金を避けるため服を重ね着すると回答した人は13％でした。

■フライトディールを使ってお得に旅行を予約しよう！「春旅・GWセール」も実施

2026年2月より提供を開始したアプリ内新機能「フライトディール」では、出発空港を指定するだけで通常想定価格より20％以上お得な航空券を簡単に探すことができます。さらに、目的地別の航空券価格を地図上で比較できるマップ機能をはじめ、カスタマイズ可能なセール通知機能や、目的地・旅行日での絞り込み検索など、旅行計画に役立つ機能も充実しています。

春休みや夏休みの大型旅行を検討中の方に向けて、対象ホテルが会員価格で最大40％オフとなる「春旅・GWセール」も実施しています。

◆セール期間： ～ 2026年3月23日（月）23：59

（2026年9月30日（水）までの旅行が対象）

セールの終了時間は、対象施設の現地時間に基づいています。

会員価格は、エクスペディアアプリのユーザーおよびエクスペディア会員プログラムの会員が対象です。空室状況によりご利用いただけない場合があります。ブラックアウト期間が適用される場合があります。

◆キャンペーンサイト：https://www.expedia.co.jp/deals?locale=ja_JP&siteid=28?brandcid=EXPEDIA-JP.COMMS.PR.ANNUALVACATIONSALE.GENERIC(https://www.expedia.co.jp/deals?locale=ja_JP&siteid=28?brandcid=EXPEDIA-JP.COMMS.PR.ANNUALVACATIONSALE.GENERIC)

■フライトディール以外のエクスペディアを使った節約術

- エクスペディアアプリの「プライストラッカー」で、お得なタイミングを見逃さずに予約

「プライストラッカー*2」は航空券の価格変動をプッシュ通知でお知らせする機能で、常に価格をチェックする手間を省きながら、旅行者が適切だと思うタイミングで予約することができます。

- 航空券とホテルをあわせて予約することでセット割引に

エクスペディアでは、航空券とホテルをあわせて予約するとセット割引がきいてお得になります。エクスペディアなら幅広い選択肢からフライトやホテルをお好みに合わせてカスタマイズすることも可能です。

エクスペディアの「2026年の旅行節約術」について、詳しくはこちら(https://www.expedia.co.jp/see/airhacks?brandcid=EXPEDIA-JP.COMMS.PR.AIRHACKS26.GENERIC)をご確認ください。

■利用データについて

Expedia.co.jpにおける2024年12月～2025年11月に予約された旅行の平均航空券価格に基づいています。比較対象は2023年12月～2024年11月の同データです。

