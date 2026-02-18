【ホテルインターゲート京都 四条新町】開業8周年記念特別イベント「芸妓さんと愉しむ京の宴」開催のお知らせ　開催日時：2026年2月28日（土）17:00～19:00

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が運営する、ホテルインターゲート京都 四条新町（京都市中京区、支配人：遠藤 義典）では、開業8周年を記念して、京都の伝統文化を体験できる特別イベントとして、和蝋燭の灯りの下で舞う幻想的な演舞をはじめ、芸妓さんの文化にふれることができる「芸妓さんと愉しむ京の宴」を、2026年2月28日（土）に開催いたします。

京都の中心部に位置する「ホテルインターゲート京都 四条新町」は、当社のブランドステートメント「地域の価値で、未来を変えていく。」を具現化した価値体験型ホテルです。開業以来、舞妓の優美な舞を揺らめく和蝋燭の灯りのもと鑑賞できる「舞妓はんと和蝋燭の灯り ～京の伝統文化に触れる～」など、京都の伝統文化を学ぶイベントを実施しております。この度、2026年3月に迎える開業8周年の記念イベントとして、1日限定特別イベント 「芸妓さんと愉しむ京の宴」を開催いたします。

今回は京都五花街のひとつである先斗町から芸妓さんを招き、和蝋燭の灯りの中で舞う演舞や普段はお座敷など限られた空間でしか目にすることのできないお座敷遊び体験、芸妓さんとの記念撮影など盛りだくさんの内容でお届けいたします。また、京都・伏見の老舗酒蔵（さかぐら）「北川本家」の清酒を振舞酒としてご用意。京都の伝統と美酒に酔いしれる一夜をご提供いたします。

ぜひこの機会に、ホテルインターゲート京都 四条新町で京都の奥深い魅力を再発見するひとときをお愉しみください。

開業8周年記念特別イベント「芸妓さんと愉しむ京の宴」開催概要

URL：https://www.intergatehotels.jp/kyoto-shijo/recommendation/35593.html

◆開催日時：2026年2月28日（土）17:00～19:00

◆開催場所：ホテルインターゲート京都 四条新町 1階 インターゲートラウンジ

◆料金：

ご宿泊のお客様 無料

外来のお客様 ラウンジ入場料3,500円（税込）

※通常、ご宿泊のお客様のみご利用可能なラウンジサービス（ハッピーアワー）をイベント開催時間内（17:00～19:00）に限り、外来のお客様もご利用いただけます。

※外来のお客様のご利用はご予約優先となります。座席に限りがございますので、詳しくはホテルへお問い合わせください。

◆協力：有限会社中村ローソク

◆開催内容：

・振舞酒の提供（銘柄：北川本家「富翁 純米吟醸 祝」）

・和蝋燭の灯りの下での幻想的な舞の披露

・トークタイム（花街の文化や暮らしについて）

・お座敷遊び「投扇興」

※ご体験いただける人数には限りがございます。

・フォトラウンド（各卓での記念撮影や芸妓さんとの交流タイム）

※お時間の都合上、途中で終了させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆注意事項：

※諸般の事情により急遽中止になる場合がございます。

※お座席は先着順でのご案内となります。席数には限りがございますので、予めご了承ください。

◆お問い合わせ先：ホテルインターゲート京都 四条新町 代表番号075-255-2221

北川本家 清酒「富翁 純米吟醸 祝」について

京都・伏見にて明暦三年（1657年）に創業。360年以上にわたり伝えられた伝承の技と原料にこだわり、日本酒を醸し続ける老舗酒蔵（さかぐら）「北川本家」。

純米吟醸酒「富翁 純米吟醸 祝」は、地元京都産の酒造好適米「祝」、京都で開発された酵母「京の琴」、水は伏見の「伏水」。そして、京都・伏見で醸した京都産にこだわった逸品です。

※振舞酒（イメージ）

インターゲートラウンジ（1階）サービス内容について

ご宿泊中、何度でもご利用いただけるカフェスタイルのラウンジです。

時間帯に応じてコーヒーなどのソフトドリンクやお酒、夜食や朝食などをご用意しております。

※ご宿泊のお客様は無料でご利用いただけます。（朝食・一部アルコールは有料です。）

6:00～7:00 こだわりのコーヒー・スムージー

7:00～10:30 焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん

10:30～20:00 こだわりのコーヒー・ソフトドリンク

15:00～20:00 アフタヌーンサービス

17:00～19:00 ハッピーアワー（カクテル・ワイン等）

20:00～22:00 ナイトタイム（ぶぶ漬けバイキング）

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / 熊本ホテルキャッスル（提携施設）/ ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 / ホテルインターゲート金沢 / ホテルインターゲート大阪 梅田 / 銀座グランドホテル / キャプション by Hyatt なんば 大阪 / 京町家 京都二条 さわら木の宿 / 京町家 京都ぎをん 八坂の宿 / 白良荘グランドホテル / ホテルゆもと登別 / BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村（2026年7月開業予定）/ YOKI MATSUSHIMA（2026年8月開業予定）/ 鴨川シーワールド / 鴨川シーワールドホテル / 神戸須磨シーワールド / 神戸須磨シーワールドホテル / 苫小牧ゴルフリゾート72 / 佐野ハイウエイレストラン / 足柄ハイウエイレストラン / 大津ハイウエイレストラン /

ホテルインターゲート京都 四条新町

閑静な立地に2018年3月にグランドオープン。ホテルインターゲート京都 四条新町は、京都での旅を最高な体験や記憶にしていただくためのホテルです。京都を訪れる、おひとりおひとりにとって旅の大切なスタートの時となる朝に、さまざまな最高な朝のサービスをお届けいたします。ぜひ彩りあふれる京都の朝をお楽しみください。



※ホテルインターゲート京都 四条新町は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：ホテルインターゲート京都 四条新町

所在地：京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町387

TEL：075-255-2221

開業：2018年3月1日

構造：地上5階

客室数：153室

URL：https://www.intergatehotels.jp/kyoto-shijo

Facebook：https://www.facebook.com/kyotointergate

X：https://twitter.com/intergate_kyoto

Instagram：https://www.instagram.com/intergate_kyoto/