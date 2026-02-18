コメリのプロ向け作業衣料・手袋・靴の新ブランド「valborder」から、超軽量のセーフティーシューズ3種がデビュー！
ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、コメリのプロ向け作業衣料・手袋・靴の新ブランド「valborder（ヴァルボーダー）」から、超軽量のセーフティーシューズ3種を、2026年2月18日（水）、「コメリパワー」、「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて販売開始いたしました（一部店舗を除く）。
この度、コメリのプロ向け作業衣料・手袋・靴の新ブランド「valborder（ ヴァルボーダー）」を展開します。
その第一弾といたしましてセーフティーシューズ3種がデビューいたしました。
セーフティーシューズと言うと、硬くて重いイメージをお持ちの方がいらっしゃると思います。
本製品は、一般的な鉄先芯より約30%軽量の樹脂先芯を採用し、靴全体が軽量化されたため足が疲れにくく、アッパー部分は、フィット感のあるニット生地で通気性が良く、長時間の作業や移動でも快適です。ソールは２層構造で、ミッドソールにはEVA素材を使用しクッション性を高め、アウトソールにはTPE素材を貼り付けることで、耐久性も高めることができました。
フィット感を調整しやすい紐タイプ、脱ぎ履き簡単なベルトタイプ、カカトを踏んだままサッと履けるスリッポンタイプの3タイプをご用意いたしました。どれもシンプルなデザインで、作業服だけでなく、普段着にもお使いいただけます。
安全性と快適性を兼ね備えたvalborderのセーフティーシューズをぜひお試しください。
■商品紹介動画 https://youtube.com/shorts/YjupE66I1Gg
valborder セーフティーシューズ
・フィット感を調整しやすい紐タイプ。
・価格：1,980円（税込）
・サイズ：25.0cm,25.5cm,26.0cm,26.5cm,27.0cm,28.0cm
・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2440414/
valborder ベルトセーフティーシューズ
・脱ぎ履きが簡単なベルトタイプ。
・価格：1,980円（税込）
・サイズ：25.0cm,25.5cm,26.0cm,26.5cm,27.0cm,28.0cm
・URL： https://www.komeri.com/shop/g/g2440423/
valborder スリッポンセーフティーシューズ
・カカトを踏んだままサッと履けるスリッポンタイプ。
作業現場と事務所を行き来するような方におすすめ。
・価格：1,980円（税込）
・サイズ：25.0cm,25.5cm,26.0cm,26.5cm,27.0cm,28.0cm
・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2440432/
※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。
■コメリオリジナルブランド「valborder (ヴァルボーダー)」
機能的でリーズナブルなワークウェアを通して、
快適な労働環境を創造・提供することにより、
ユーザーが効率よく作業でき、
充実した報酬と余暇を得ることが可能になる。
それはまた次の労働への活力となり、
持続可能な働き方へとつながる。
https://www.komeri.com/contents/event/valborder/
＜コメリについて＞
地域の日々を、明るくしていきたい。
地域のライフラインでありたい、と願うコメリは
地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、
いざという時の頼りとなるのはもちろん、
地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。
コメリがあることで 暮らしがアップデートし、
そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。
コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。
「ここにコメリがあって、よかったね」
全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。
私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。
オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx
公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/
＜会社概要＞
社名：株式会社コメリ
設立：1962年7月
資本金：188億2百万円
代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎
本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1
事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営
株式上場：東京証券取引所 プライム市場
店舗数：1,228店舗（2026月1月31日現在）
北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26