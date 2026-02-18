マッチングアプリ「with」「Omiai」の運営統括を行うエニトグループ　警視庁と連携し、SNS型投資・ロマンス詐欺対策の啓発活動を実施

株式会社エニトグループ

マッチングアプリ「with」「Omiai」の運営統括を行う株式会社エニトグループ（代表取締役グループCEO：野辺 一也）は、SNS型投資・ロマンス詐欺対策の一環として警視庁と連携し、東京都在住の「with」「Omiai」ユーザーを対象とした注意喚起の啓発活動を実施いたしました。

都道府県警察が当社と連携してSNS型投資・ロマンス詐欺対策に関する啓発活動を行うのは、全国で7例目となります。また、警視庁との連携は、2025年6月および10月に実施した、ぼったくり被害対策に関する啓発活動に続く取り組みとなります。

2025年中の東京都内のSNS型投資・ロマンス詐欺の被害金額は、約277.２億円（SNS型投資詐欺：約234.９億円、SNS型ロマンス詐欺：約42.3億円）に上り、被害の高額化が顕著となっています。こうした状況を受け、警視庁では公式ウェブサイトや公式Xなどを通じて、詐欺の手口紹介や注意喚起を強化しています。

エニトグループでは、警察庁や都道府県警察、国民生活センターなどと定期的に情報交換を行っています。2025年7月に千葉県警察との連携を皮切りに、都道府県警察と連携した注意喚起の取り組みを開始しました。この取り組みでは、各地域に在住する「with」「Omiai」ユーザーを対象に、SNS型投資・ロマンス詐欺の主な手口や対策を紹介するなど、注意喚起を促す啓発活動を実施しています。その後も、和歌山県、北海道、兵庫県、大阪府、埼玉県の各都道府県警察と同様の連携を行っております。

■エニトグループ トラスト＆セーフティー室長 安信 竜馬のコメント

「エニトグループでは、マッチングアプリを安心・安全にご利用いただくための環境作りを最優先に取り組んでいます。

警視庁とは、過去にぼったくり被害に関する注意喚起を2回実施しており、いずれもユーザーの皆さまに対して実効性の高い取り組みであったと認識しています。今回は、SNS型投資・ロマンス詐欺に関する注意喚起についても連携させていただくこととなりました。

当社は、マッチングアプリ業界の健全な発展に貢献できるよう、今後も警察や行政機関との連携を一層強化するとともに、ユーザーの皆さまの自衛意識を高めるための啓発活動を継続してまいります。」

■本件に関する警視庁のコメント

「SNS型投資・ロマンス詐欺は、SNSやマッチングアプリなどを通じて接触した相手と、対面することなくやり取りを継続することで関係を深め、信用させた上で、投資金名目や出金手数料名目、交際継続を前提とした各種名目などを用い、指定した預貯金口座への振り込みにより金銭をだましとる手口です。

警視庁匿名・流動型犯罪グループ対策本部の調査によれば、1件あたりの被害金額が高額であることに加え、被害は若年層にも広がっています。

警視庁では、公式ウェブサイト『アクションプログラム東京』や匿名・流動型犯罪グループ対策本部公式Xなどを通じて、SNS型投資・ロマンス詐欺の手口や被害状況を紹介するとともに、注意喚起を行っております。

こうしたオンラインでの啓発活動に加え、今回、株式会社エニトグループとの連携による取り組みを通じて、都内在住のマッチングアプリ利用者に対し、より効果的な注意喚起を図り、詐欺被害の抑止につながることを期待しています。」

【啓発活動の一環として警視庁と連携した注意喚起（「Omiai」の画面例）】

エニトグループでは、会社設立時より、マッチングアプリの安心・安全な利用環境作りにおいて中心的な役割を担う「トラスト&セーフティー室」を設置し、グループ横断での不正ユーザー監視システムと有人による目視確認を組み合わせ、24時間365日体制でのサービス監視を行っています。また、関係省庁などとの定期的な情報交換を通じて、連携強化にも取り組んでいます。

具体的には、厳格な監視体制のもとで悪質ユーザーを早期に検知し、強制退会などの措置を実施するほか、悪質ユーザーとマッチングしたユーザーに対しては個別の注意喚起を行っています。さらに、デート前のアプリ上でのメッセージにおいてSNSアカウントの交換依頼があった場合には、送信者・受信者双方に警告を表示するなど、様々な追加対策を講じることで、利用環境の安全性向上に努めています。

2025年4月には、法令遵守・消費者保護・学術界の専門家と共に、マッチングアプリを取り巻く社会課題の解決に向けた協議を行う「アドバイザリーボード」を発足し、安心・安全への取り組みを積極的に推進しております。

エニトグループは、マッチングアプリにとどまらず、出会いを起点とした多様なライフイベントをサポートする「生活インフラ」となるべく、様々な取り組みを通じて社会に新たな価値を提供し続けることを目指してまいります。

参考資料

【マッチングアプリ市場について】

既婚者が配偶者と出会った場所・機会としてマッチングアプリが最も多い25.1％を占めたという調査結果をこども家庭庁が公表※1、4人に1人がマッチングアプリをきっかけとして結婚する時代になるにつれて、社会における重要なマッチングプラットフォームとして認識されています。また、品質や信頼性を評価する第三者認証（IMS認証）※2取得によって、一定の条件を満たしたマッチングアプリのテレビ・ラジオCM放送も可能となるなど、より多くの方が身近に利用する機会が増えており、多様なステークホルダーでの期待が高まっています。

※1：こども家庭庁（2024年11月18日発表） 令和6年度「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」ウェブアンケート調査 最終報告サマリ(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3e9fd515-d6c1-416c-86d9-6df71d5213b1/eb02aed7/20241118_councils_lifedesign-wg_3e9fd515_05.pdf) より

※2：特定非営利活動法人結婚相手紹介サービス業認定機構（IMS）が運営するインターネット型結婚相手紹介サービス業の認証制度。サービス内容や関係法令の順守・情報セキュリティ対策など細かな基準を満たすマッチングアプリにのみ与えられ、テレビ・ラジオCM放映には必須条件となっている。現在国内9社のみが取得。

【エニトグループのトラスト＆セーフティー対策】

警察庁の発表※３では、SNS型投資・ロマンス詐欺は一向に減少せず、被害時の連絡ツールの約90％が特定のSNSであることも明らかとなっています。被疑者はマッチングアプリ等を通じて被害者に接触した後、マッチングアプリ運営事業者による監視が行き届かないSNSへ早期に誘導することで詐欺を働くことが確認されています。

エニトグループでは、マッチングアプリの安心安全な利用環境作りにおいて中心的役割を担う「トラスト＆セーフティー室」が、「with」「Omiai」のサポートセンターと連携しながら、AIなどのテクノロジーを活用して悪質なユーザーを早期に検知し強制退会などの対応を取るほか、専任者が悪質ユーザーの特徴を分析するなど、様々な対策を講じています。また、エニトグループでは、関係省庁などとも定期的に情報交換を行うことで連携を強化しており、2024年10月には悪質ユーザーの検知強化やデート前のSNS連絡先交換への警告などの取り組みも開始いたしました。

※3：警察庁報道資料 特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について｜警察庁Webサイト(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/sousa/sagi.html) より

【エニトグループ概要】

エニトグループは、2023年3月に「with」を提供する株式会社with（以下：with）と「Omiai」を提供する株式会社Omiai（以下：Omiai）の運営統括会社として設立されました。マッチングアプリ「with」と「Omiai」において、温もりとサイエンスを掛け合わせたサービス開発・運営を行い、多くの良縁を織り成しております。今後は、トラスト＆セーフティーをさらに強化するとともに、生成AIやマシーンラーニング（機械学習）をはじめとするテクノロジーを活用することで、より多くの人々に最適な出会いの機会を提供してまいります。また、マッチングアプリにとどまらず、出会いを起点とした多様なライフイベントをサポートする「生活インフラ」となるべく、様々な取り組みを通じて社会に新たな価値を提供し続けることを目指してまいります。

・「with」「Omiai」をあわせた累計会員数：2,000万人超（2024年7月時点）

・「with」「Omiai」をあわせた累計マッチング数：2億組超（2023年6月時点）

■エニトグループ社名の由来

エニトグループが最適な出会いを提供するうえで大事にしている「縁（en）」と、”人と人とをつなげる“「糸（ito）」を足し合わせた造語でエニトグループと社名を定めました。エニトグループは、自分らしくいられるパートナーを探している方同士をつなぐ「糸」でありたいと考えています。

■エニトグループ会社概要

社名：株式会社エニトグループ（旧株式会社withから2023年3月１日に社名変更）

英語社名：Enito Group, Inc.

代表者：代表取締役グループCEO 野辺 一也（のべ かずや）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

設立：2012年9月

事業内容：株式会社with及び株式会社Omiaiの運営統括

主要株主：Bain Capital Private Equity, LP、Tybourne Capital Management 他

URL： https://enito.co.jp/

【「with」概要】

■価値観重視の出会いを提供するマッチングアプリ「with」とは

2015年9月にサービスを開始した、価値観重視の出会いを提供する恋活・婚活マッチングアプリです。主に20代の方に真面目な出会いの場としてご利用いただいています。サービス開始当初から統計学や心理学を参考にしたアプローチを採用し、深層心理を含めた“価値観マッチング”が実現できるよう、価値観の合うお相手とマッチングできる機会を創出する「心理テスト」やご自身の興味・関心事を明示するための「好みカード」機能など、オリジナル機能を開発・提供しています。また、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会に参画し、業界の健全な発展にも取り組んでいます。

■with会社概要

社名：株式会社with

英語社名：with, Inc.

代表者：代表取締役CEO 五十嵐 昭人（いがらし あきと）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

運営開始日：2023年3月1日（株式会社エニトグループから会社分割により事業を承継した日）

事業内容：マッチングアプリ 「with」の運営

株主：株式会社エニトグループ（100％）

URL： https://with.is/welcome

【「Omiai」概要】

■らしさで出会うマッチングアプリ「Omiai」とは

「Omiai」は、2012年2月に日本でいち早く誕生した、“まじめな出会い”を提供するマッチングアプリの元祖です。

主に30代を中心とした、結婚を見据えた真剣な出会いを求める方々にご利用いただいています。

現在、日本では4人に1人がマッチングアプリをきっかけとして結婚※1するなかで、Omiaiはその人が大切にしてきた想いや生き方、経験からにじみ出る“らしさ”という本質的な魅力に焦点を当てた、新しい出会いのかたちを提案しています。

今後は、その方の経験によって培われた価値観や気持ちを表現できる「マイベスト」など、“人となり”を出会いの起点とする機能をさらに充実させ、「自分らしく出会える」体験の提供を目指してまいります。

また、皆さまにより安心してマッチングアプリをご利用いただけるよう、Omiaiは一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会に理事として参画し、業界全体の健全な発展にも積極的に取り組んでいます。

※1：こども家庭庁（2024年11月18日発表） 令和6年度「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」ウェブアンケート調査 最終報告サマリ(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3e9fd515-d6c1-416c-86d9-6df71d5213b1/eb02aed7/20241118_councils_lifedesign-wg_3e9fd515_05.pdf) より

■Omiai会社概要

社名：株式会社Omiai

英語社名：Omiai, Inc.

代表者：代表取締役CEO 今井 良樹（いまい よしき）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

運営開始日：2023年3月1日（株式会社ネットマーケティングから会社分割により事業を承継した日）

事業内容：マッチングアプリ 「Omiai」の運営

株主：株式会社エニトグループ（100％）

URL：https://fb.omiai-jp.com/