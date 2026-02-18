【ホテルニューグランド】格別な一杯に酔いしれるひととき「2026春のボトルフェア」（バー シーガーディアンII）

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年3月1日（日）～4月30日（木）までの期間、入手困難な限定ボトルや希少なジャパニーズウイスキーをお召し上がりいただける「2026春のボトルフェア」を開催します。

ホテルニューグランド／2026秋のボトルフェア

中でも、奥行きのある香りと味わいが特徴の「イチローズモルトHBA2025」は、全国でも303本限定の貴重な品です。他に、シェリー樽由来のレーズンやチョコレートのような甘みと、穏やかなスモーキーさが重なり合う上品な味わいの「ボウモア 18年」や、口に含んだ瞬間に広がるエステリーなフルーツの香りが魅力の「桜尾スパニッシュオーク」など、限られた流通数の限定銘酒と出会うことができるまたとない機会です。重厚な雰囲気の正統派バーで、価値ある銘酒を味わう贅沢なひとときを、どうぞごゆっくりとお過ごしください。

期間 2025年9月1日（月）～10月31日（金）【数量限定】

価格 イチローズモルト HBA 2025（限定2本） \126,500（税サ込）

ボウモア 18年（限定2本） \113,850（税サ込）

桜尾スパニッシュオーク（限定2本） \ 63,250（税サ込）

白州12年（限定3本） \ 75,900（税サ込）

余市10年（限定2本） \ 63,250（税サ込）

公式HP https://www.hotel-newgrand.co.jp/menu/seaguardian2-bottlefair/

提供店舗 本館1階 バー シーガーディアンII

お問合せ 本館1階 バー シーガーディアンII または レストランリザベーション課

045-681-1841（代表）

イチローズモルト HBA2025（限定2本）

HBA(一般社団法人 日本ホテルバーメンズ協会)会員限定で販売されている「イチローズモルト秩父」。

全国で限定販売303本の貴重な一品。

ボウモア 18年（限定2本）

「アイラの女王」とも呼ばれる気品あるスモーキーフレーバーが特長。18年以上の熟成から生まれる、円熟を極めた華やかなピート香と芳醇なコクが特徴の1本。

桜尾スパニッシュオーク（限定2本）

桜尾貯蔵庫の中でも最も熱く、寒暖差の大きい場所で熟成しているシェリーカスクの中から、スティルマンの目にとまった芳醇な香りとスパイシーな余韻を持つ原酒「スパニッシュオーク」のみを選んでボトリング。ゆるやかに立ち上がるも、口に含んだ瞬間に広がるエステリーなフルーツの香りが魅力の1本です。

白州12年（限定3本）

森の蒸溜所「白州」で生まれた酒齢12年以上のモルト原酒を吟味したシングルモルトウイスキー。甘く柔らかいスモーキーに新緑の香り、爽快な果実香が漂い、フルーティでコクがあり、後味のキレの良さが特徴の1本。

余市10年（限定2本）

熟成を重ねた余市モルトがもたらす、力強く重厚な味わいが特徴。洋梨のような甘酸っぱさと燻製を思わせるピーティーな味わいで、重厚なコクとビートの香ばしさが調和した心地よい余韻をもたらす1本。

本館1階 バー シーガーディアンII

重厚な雰囲気の中、濃密な大人の時間が流れていく英国調の正統派バー。グラスの音と会話が静かに重なり合う社交場は、心をも酔わせる贅沢な空間です。サボイのカクテルブックに紹介されている世界的なカクテル「ヨコハマ」や日本生まれの「バンブー」など、味わい深いおもてなしとともにお楽しみ下さい。

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



HP：https://www.hotel-newgrand.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelnewgrand/

Instagram：https://www.instagram.com/hotelnewgrand/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/HotelNewGrand_