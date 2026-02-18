株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ 関西支社（本社：東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890、以下「当支社」）は、大阪支社にて、オカムラ製の人気ワークチェア「シルフィーメッシュ（肘付ローバック）」を80脚限定で大量入荷したことをお知らせします。年度末の移転・増員・レイアウト変更に伴うチェアの一括入れ替えや、短納期の追加調達にも対応可能です。


～Sylphy（シルフィー）～


やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。人のカラダから導き出された曲線が、身体をやさしく包み込みます。
商品参考URL：https://www.officebusters.com/items/574120


　オカムラ製 シルフィーの主な機能

〇 前傾機能付シンクロリクライニング


直立～後傾のリクライニングに加え、PC作業・筆記作業に適した前傾ポジションが可能。お腹の圧迫を軽減し、腰への負担を抑えやすく、長時間作業にも向きます。


〇 バックカーブアジャスト機構


背もたれのカーブを体格に合わせて調整可能。レバー操作により、大柄な方／小柄な方それぞれにフィットしやすい設計です。


〇 快適性を支える構造


・３次元曲面：座面がお尻を包み込むようにサポート


・異硬度クッション：前方は柔らかく、後方はしっかり支える構成


〇 リクライニング固定・強弱調整


固定／解除、強弱調整もダイヤルで操作でき、作業姿勢の切り替えがスムーズです。


価格・在庫

メーカー希望小売価格：126,500円（税込）


オフィスバスターズ 中古販売価格：45,650円（税込）


在庫：80脚限定


大阪支社から：年度末の「台数」「納期」「統一感」をまとめて解決

年度末は、移転・増員・レイアウト変更が重なり、チェアの調達がタイトになりがちです。大阪支社では、人気モデルをロットで確保し、一括導入・分納・追加調達まで視野に入れたご提案が可能です。すでに複数のお問い合わせが寄せられており、早期完売も予想されます。導入をご検討の際は、ぜひお早めに大阪支社までご相談ください。



【お問合せ先】


株式会社オフィスバスターズ
西日本本部　大阪支社


担当：酒井


TEL：06-6258-0231


受付時間（平日）9:00～18:00




