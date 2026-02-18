株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ 関西支社（本社：東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890、以下「当支社」）は、大阪支社にて、オカムラ製の人気ワークチェア「シルフィーメッシュ（肘付ローバック）」を80脚限定で大量入荷したことをお知らせします。年度末の移転・増員・レイアウト変更に伴うチェアの一括入れ替えや、短納期の追加調達にも対応可能です。

■ Office Busters Official Web Site:https://www.officebusters.com/

～Sylphy（シルフィー）～

やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。人のカラダから導き出された曲線が、身体をやさしく包み込みます。

商品参考URL：https://www.officebusters.com/items/574120

オカムラ製 シルフィーの主な機能

〇 前傾機能付シンクロリクライニング

直立～後傾のリクライニングに加え、PC作業・筆記作業に適した前傾ポジションが可能。お腹の圧迫を軽減し、腰への負担を抑えやすく、長時間作業にも向きます。

〇 バックカーブアジャスト機構

背もたれのカーブを体格に合わせて調整可能。レバー操作により、大柄な方／小柄な方それぞれにフィットしやすい設計です。

〇 快適性を支える構造

・３次元曲面：座面がお尻を包み込むようにサポート

・異硬度クッション：前方は柔らかく、後方はしっかり支える構成

〇 リクライニング固定・強弱調整

固定／解除、強弱調整もダイヤルで操作でき、作業姿勢の切り替えがスムーズです。

価格・在庫

メーカー希望小売価格：126,500円（税込）

オフィスバスターズ 中古販売価格：45,650円（税込）

在庫：80脚限定

大阪支社から：年度末の「台数」「納期」「統一感」をまとめて解決

年度末は、移転・増員・レイアウト変更が重なり、チェアの調達がタイトになりがちです。大阪支社では、人気モデルをロットで確保し、一括導入・分納・追加調達まで視野に入れたご提案が可能です。すでに複数のお問い合わせが寄せられており、早期完売も予想されます。導入をご検討の際は、ぜひお早めに大阪支社までご相談ください。

【お問合せ先】

株式会社オフィスバスターズ

西日本本部 大阪支社

担当：酒井

TEL：06-6258-0231

受付時間（平日）9:00～18:00

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0053

大阪府大阪市中央区本町2-6-11 大一ビル

TEL：06-6258-0231

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

