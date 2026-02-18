【関西支社 大量入荷情報】オカムラ「シルフィー メッシュ（肘付ローバック）」が80脚限定で入荷 年度末の一括導入・短納期にも対応、関西から全国へ。（関西 2026年2月-01号）
株式会社オフィスバスターズ 関西支社（本社：東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890、以下「当支社」）は、大阪支社にて、オカムラ製の人気ワークチェア「シルフィーメッシュ（肘付ローバック）」を80脚限定で大量入荷したことをお知らせします。年度末の移転・増員・レイアウト変更に伴うチェアの一括入れ替えや、短納期の追加調達にも対応可能です。
■ Office Busters Official Web Site:https://www.officebusters.com/
～Sylphy（シルフィー）～
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。人のカラダから導き出された曲線が、身体をやさしく包み込みます。
商品参考URL：https://www.officebusters.com/items/574120
オカムラ製 シルフィーの主な機能
〇 前傾機能付シンクロリクライニング
直立～後傾のリクライニングに加え、PC作業・筆記作業に適した前傾ポジションが可能。お腹の圧迫を軽減し、腰への負担を抑えやすく、長時間作業にも向きます。
〇 バックカーブアジャスト機構
背もたれのカーブを体格に合わせて調整可能。レバー操作により、大柄な方／小柄な方それぞれにフィットしやすい設計です。
〇 快適性を支える構造
・３次元曲面：座面がお尻を包み込むようにサポート
・異硬度クッション：前方は柔らかく、後方はしっかり支える構成
〇 リクライニング固定・強弱調整
固定／解除、強弱調整もダイヤルで操作でき、作業姿勢の切り替えがスムーズです。
価格・在庫
メーカー希望小売価格：126,500円（税込）
オフィスバスターズ 中古販売価格：45,650円（税込）
在庫：80脚限定
大阪支社から：年度末の「台数」「納期」「統一感」をまとめて解決
年度末は、移転・増員・レイアウト変更が重なり、チェアの調達がタイトになりがちです。大阪支社では、人気モデルをロットで確保し、一括導入・分納・追加調達まで視野に入れたご提案が可能です。すでに複数のお問い合わせが寄せられており、早期完売も予想されます。導入をご検討の際は、ぜひお早めに大阪支社までご相談ください。
【お問合せ先】
株式会社オフィスバスターズ
西日本本部 大阪支社
担当：酒井
TEL：06-6258-0231
受付時間（平日）9:00～18:00
株式会社オフィスバスターズ
■会社概要：
代表取締役社長 熊谷 正慶
本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル
TEL：03-6262-3155
関西支社：〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町2-6-11 大一ビル
TEL：06-6258-0231
■取扱商品・サービス
複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て
オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス
不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務
■許認可等
東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号
第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号
高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保 第0952号
動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002
宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号
内装仕上工事業 国土交通大臣許可(般-6)第26676号
解体工事業 国土交通大臣許可（般-4）第26676号
一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号
産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号
産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号
産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号
産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号
産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号
産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号
産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号
産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号
金属くず業許可証 大阪府 第2021号
■参加団体
一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員
一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員
東京経営者協会 経営者懇談会委員
東京商工会議所 会員
柏商工会議所 会員
京都商工会議所 会員
ダイヤモンド経営者倶楽部 会員