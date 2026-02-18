理念「“感謝”が循環する経済へ」実装方針を発表

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）は、

これまで掲げてきた理念「“感謝”が循環する経済へ」について、その思想背景だけでなく、

経営現場で実装するための補足を発表しました。

当社は創業以来、理念を掲げるだけではなく、

経営判断の軸として機能させることを重視してきました。

今回の発表では、「感謝が循環する」とは何を意味するのか、

それをどのように企業経営へ落とし込むのか、その構造的な考え方を公開します。

公式理念ページ

https://lumission.world/jp/company/about/

■なぜ今「感謝が循環する経済」なのか

現在の経済活動では、

・短期利益の最適化

・過度な価格競争

・属人的な判断

・人材の消耗

といった構造的課題が多く見られます。

一方で、本来の経済とは「誰かの役に立った結果として対価が生まれる仕組み」です。

当社は、利益と感謝が対立するものではなく、循環させるものであるという立場を取ります。

そのために必要なのは精神論ではなく、

判断基準の設計です。

■感謝が循環する経済を実現する「5方良し経営」

当社では、理念を実装するための枠組みとして

「5方良し経営」を提唱しています。

・会社良し

・従業員良し

・顧客良し

・世間良し

・次世代良し

この五つを同時に満たす判断を積み重ねることで、

一時的な成功ではなく、継続的な信頼が生まれます。

5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/

関連具体記事例：

・顧客満足度と売上は本当に比例するのか

https://lumission.world/jp/media/kaizen/0213/

・経営理念はなぜ必要なのか

https://lumission.world/jp/media/philosophy/

・組織が自走しない本当の理由

https://lumission.world/jp/media/human/

■理念を“言葉”で終わらせないための具体施策

理念が形骸化する企業には共通点があります。

・判断に使われていない

・戦略と接続していない

・現場に翻訳されていない

そこで当社では、理念を判断基準として整理する支援として、以下を提供しています。

● 社長の分身

経営者の判断軸を言語化し、組織で再現できる形に整理するサービス

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/

● 5方良し経営セミナー

利益・人材・理念を分断せずに整える経営の順番を公開

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/

理念を掲げる企業は多くありますが、

理念を“判断の軸”として実装している企業は多くありません。

当社はそこに取り組み続けています。

■ 今後の展開

今後は、

・理念実装企業の事例公開

・業種別「感謝循環構造」レポート

・経営者インタビュー企画

・無料経営分析レポートの強化

などを通じて、「理念が経営にどう影響するか」を社会に可視化していきます。

理念は企業の飾りではありません。

経営を軽くし、迷いを減らし、信頼を積み上げる構造です。

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact