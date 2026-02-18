理念「“感謝”が循環する経済へ」実装方針を発表
■概要
株式会社ルミッション（東京都港区）は、
これまで掲げてきた理念「“感謝”が循環する経済へ」について、その思想背景だけでなく、
経営現場で実装するための補足を発表しました。
当社は創業以来、理念を掲げるだけではなく、
経営判断の軸として機能させることを重視してきました。
今回の発表では、「感謝が循環する」とは何を意味するのか、
それをどのように企業経営へ落とし込むのか、その構造的な考え方を公開します。
公式理念ページ
https://lumission.world/jp/company/about/
■なぜ今「感謝が循環する経済」なのか
現在の経済活動では、
・短期利益の最適化
・過度な価格競争
・属人的な判断
・人材の消耗
といった構造的課題が多く見られます。
一方で、本来の経済とは「誰かの役に立った結果として対価が生まれる仕組み」です。
当社は、利益と感謝が対立するものではなく、循環させるものであるという立場を取ります。
そのために必要なのは精神論ではなく、
判断基準の設計です。
■感謝が循環する経済を実現する「5方良し経営」
当社では、理念を実装するための枠組みとして
「5方良し経営」を提唱しています。
・会社良し
・従業員良し
・顧客良し
・世間良し
・次世代良し
この五つを同時に満たす判断を積み重ねることで、
一時的な成功ではなく、継続的な信頼が生まれます。
5方良し経営メディア
https://lumission.world/jp/media/
関連具体記事例：
・顧客満足度と売上は本当に比例するのか
https://lumission.world/jp/media/kaizen/0213/
・経営理念はなぜ必要なのか
https://lumission.world/jp/media/philosophy/
・組織が自走しない本当の理由
https://lumission.world/jp/media/human/
■理念を“言葉”で終わらせないための具体施策
理念が形骸化する企業には共通点があります。
・判断に使われていない
・戦略と接続していない
・現場に翻訳されていない
そこで当社では、理念を判断基準として整理する支援として、以下を提供しています。
● 社長の分身
経営者の判断軸を言語化し、組織で再現できる形に整理するサービス
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/
● 5方良し経営セミナー
利益・人材・理念を分断せずに整える経営の順番を公開
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
理念を掲げる企業は多くありますが、
理念を“判断の軸”として実装している企業は多くありません。
当社はそこに取り組み続けています。
■ 今後の展開
今後は、
・理念実装企業の事例公開
・業種別「感謝循環構造」レポート
・経営者インタビュー企画
・無料経営分析レポートの強化
などを通じて、「理念が経営にどう影響するか」を社会に可視化していきます。
理念は企業の飾りではありません。
経営を軽くし、迷いを減らし、信頼を積み上げる構造です。
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact