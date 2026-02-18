インフルエンサー「ねむる」× いいねくじ：人気投稿がグッズ化！話題の“いいねくじ”がスタート

株式会社Suu

株式会社Suu（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安藤鈴菜、以下「当社」）は、当社所属の人気インフルエンサー「ねむる」が、SNS投稿を起点とした新しいグッズくじ企画 「いいねくじ」 にて2026年2月限定のオリジナルくじを開催することをお知らせいたします。

■「いいねくじ」について

いいねくじは、SNS上の人気投稿データをもとに オリジナルグッズを制作し、くじ形式でファンに提供するサービス です。インフルエンサーは通常の投稿を行うだけで、独自システムが人気の高い投稿を分析・抽出。その人気投稿をテーマにしたアイテムを展開し、継続的なファンとのエンゲージメント強化を実現する新たな試みです。

■商品ラインナップ

2026年2月限定、ねむるの「いいねくじ」は 2026年2月10日～2月28日14:59まで開催中 。ファンは 1回990円（税込） でくじを引くことができ、ねむるの魅力を詰め込んだ複数の賞がラインナップされています。ねむるの限定グッズくじでは、Tシャツやミニアクリルキーホルダー、トレーディングカードなど が登場しており、ファンの皆さまが楽しみながら参加できる内容になっています。この機会に、ねむるの魅力が詰まった「いいねくじ」をぜひお楽しみください！

A賞：オリジナルTシャツ - 当選確率 2%

B賞：ハンカチタオル - 当選確率 5%

C賞：ミニアクリルキーホルダー - 当選確率 24%

D賞：トレーディングカード - 当選確率 33%

E賞：いいねフォト（50回引くと1回くじ） - 当選確率 36%

※賞品画像はイメージであり、実際の仕様と異なる場合があります。発送は 2026年3月中旬頃の予定 です。

■販売サイト

URL：https://iine-kuji.com/kuji/camp_nAFdAd4bSgsRtrZL3rRYy

■「ねむる」の各アカウントについて

TikTok

https://lite.tiktok.com/t/ZSHors7Uysgw7-mqKxx/

Instagram

https://www.instagram.com/zz_4869?igsh=MTgzN2JveG1hbHByOA==

X(旧Twitter)

https://x.com/nemurusuyaaa?s=21

■ 事務所に関するお問い合わせ

UU 公式サイト https://uu-you.site/

お問い合わせサイト https://uu-you.site/contact

■ 会社概要

株式会社Suuについて

株式会社Suu［ｽｩ］( 東京都渋谷区・代表取締役社長 安藤鈴菜) は 「SNSで現実を豊かにする」という考え方のもと、 効果を最大限に引き出すインフルエンサーの活用法を企業様に提案し、 SNSを通して得られる豊かさを最大限に引き出す会社です。

名称:株式会社Suu

設立:2023年4月13日

所在地 :〒151-0053東京都渋谷区代々木2丁目27-5 303

代表取締役:安藤鈴菜

事業内容:SNSマーケティング事業/SNS運用代行・コンサル事業/インフルエンサーキャスティング事業

インフルエンサーイベント企画/グラフィックデザイン事業/インフルエンサープロダクション事業

株式会社Suu 公式サイト https://suu-ad.jp/

事務所「UU」 https://uu-you.site/

お問い合わせ info@suu.co.jp