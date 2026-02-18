『モンスターハンターワイルズ』Ver.1.041アップデートを、本日2026年2月18日（水）に配信！

株式会社カプコン

『モンスターハンターワイルズ』Ver.1.041アップデートを、本日2026年2月18日（水）に配信いたしました。歴戦王アルシュベルドをはじめ、★10歴戦王のイベントクエストや武器デザインコンテストの最優秀賞に輝いた武器とチャームが入手できるイベントクエストなど、様々なコンテンツをお楽しみください。

さらに今後配信予定の変わり種クエストや1周年に相応しい煌びやかな装備が手に入るイベントクエスト情報もお知らせいたします。

一部を除く、ほぼすべてのイベントクエストは2月18日（水）以降に常設配信となります。詳細な配信スケジュールは公式サイトをご覧ください。

イベントクエスト情報

イベントクエスト情報

イベントクエスト「孤独から出でし君という自由」

竜都の跡形にて「アルシュベルド」が強大な力を持つ“歴戦王”となって登場！

特別な報酬で防具「シュバルカγシリーズ」が生産可能！

★10

フィールド：竜都の跡形

受注・参加条件：HR100以上

クリア条件：アルシュベルド（歴戦王）の狩猟

配信開始日：2026年2月18日（水）

ハンター防具「シュバルカγシリーズ」オトモアイルー装備「シュバルカネコγシリーズ」

イベントクエスト「楼蘭の睥睨者」

★10の強力な歴戦王になった「レ・ダウ」が登場！ 巨戟アーティア武器の復元強化などに使用できる「歴戦錬磨の証」を確率で入手でき、「古びたお守り」を確定で入手できます。

★10

フィールド：隔ての砂原

受注・参加条件：HR100以上

クリア条件：レ・ダウ（歴戦王）の狩猟

配信開始日：2026年2月18日（水）

イベントクエスト「トゥオネラの番人より告ぐ」

★10の強力な歴戦王になった「ウズ・トゥナ」が登場！ 巨戟アーティア武器の復元強化などに使用できる「歴戦錬磨の証」を確率で入手でき、「古びたお守り」を確定で入手できます。

★10

フィールド：緋の森

受注・参加条件：HR100以上

クリア条件：ウズ・トゥナ（歴戦王）の狩猟

配信開始日：2026年2月18日（水）



イベントクエスト「黒き揺り篭の吾子」

★10の強力な歴戦王になった「ヌ・エグドラ」が登場！ 巨戟アーティア武器の復元強化などに使用できる「歴戦錬磨の証」を確率で入手でき、「古びたお守り」を確定で入手できます。

★10

フィールド：油涌き谷

受注・参加条件：HR100以上

クリア条件：ヌ・エグドラ（歴戦王）の狩猟

配信開始日：2026年2月18日（水）

イベントクエスト「東方の鐘冴ゆ道は凍えけり」

★10の強力な歴戦王になった「ジン・ダハド」が登場！ 巨戟アーティア武器の復元強化などに使用できる「歴戦錬磨の証」を確率で入手でき、「古びたお守り」を確定で入手できます。

★10

フィールド：氷霧の断崖

受注・参加条件：HR100以上

クリア条件：ジン・ダハド（歴戦王）の討伐

配信開始日：2026年2月18日（水）

イベントクエスト「ハンター達の永い夢」

特別な素材を集めて、武器デザインコンテスト最優秀賞の大剣「砕ケシ封鏡ノ剣」を入手しよう！

初回クリアでチャームデザインコンテスト最優秀賞のチャーム「ＳＯＳなお肉運び！」が入手できます。

★8

フィールド：竜谷の跡地

受注・参加条件：HR41以上

クリア条件：全てのターゲットの狩猟

配信開始日時：2026年2月18日（水）

砕ケシ封鏡ノ剣（大剣）チャーム「ＳＯＳなお肉運び！」

【今後配信予定】

イベントクエスト「七色のかばね」

クエストをクリアして、特別なチャームを入手しよう！

※チャームはクエストクリア毎に1種入手できます。（全7種）

★4

フィールド：竜谷の跡地

受注・参加条件：HR16以上

クリア条件：？？？？？15匹の討伐

配信開始日時：2026年2月25日（水）09:00

イベントクエスト「光彩陸離の輝きよ！」

特別な素材を集めて、防具「フルドレスαシリーズ」やオトモ装備「スターネコαシリーズ」を入手しよう！

★8

フィールド：竜谷の跡地

受注・参加条件：HR41以上

クリア条件：全てのターゲットの狩猟

配信開始日時：2026年2月28日（土）09:00

【期間限定配信】イベントクエスト「ププロポルは泣いてない」

『モンスターハンターワイルズ』で最も狩られなかったモンスター「ププロポル」が★10の強力な個体になって登場！ 特別な素材を集めて、頭防具「ププロフェイクα」を入手しよう！ 更にクエストクリア時に特別なチャームが入手出来ます。（全6種）

★10

フィールド：油涌き谷

受注・参加条件：HR100以上

クリア条件：ププロポル（歴戦の個体）の狩猟

配信開始日時：2026年2月28日（土）09:00

配信終了日時：2026年3月19日（木）08:59

最新の配信スケジュールは公式サイトをご覧ください。

※オンラインマルチプレイを行うには、アップデートによりゲームを最新の状態にしておく必要があります。

※クエストは、予告なく内容の変更または、実施を中止する場合がございます。

※オンラインマルチプレイを行うには、アップデートによりゲームを最新の状態にしておく必要があります。

※クエストは、予告なく内容の変更または、実施を中止する場合がございます。

『モンスターハンターワイルズ』とは

本作では、刻一刻とダイナミックにその姿を変貌させるフィールドを舞台に、モンスターが群れて争う過酷な環境と、生命が溢れる豊かな環境という二面性をもつ世界で繰り広げられる、少年ナタと"白の孤影"を巡る人々と自然の物語が描かれます。あなたは、強大なモンスターの狩猟を生業とするハンターとして狩猟で得た素材から、より強い武器や防具を作りながら、その世界と人々との関わりを解き明かしていくこととなります。

進化したハンティングアクションと、途切れることのない没入感を追求した究極の狩猟体験をお楽しみください！

商品情報

『モンスターハンターワイルズ』

対応機種：PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam

好評発売中【2025年2月28日（金）発売】

※商品情報の詳細は公式サイトをご覧ください。

『モンスターハンターワイルズ』公式サイト

『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント

『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント

https://x.com/MH_Wilds

