ネタバトルのチャンピオンのみが集う一夜の祭典！2026年3月29日（日）『THE BEST OF MANGEKI 2026』なんばグランド花月にて開催！

吉本興業株式会社

大阪・難波にある「よしもと漫才劇場」と、大阪・クールジャパンパーク大阪 SSホールの「森ノ宮よしもと漫才劇場」、2025年4月にオープンした東京・渋谷の「渋谷よしもと漫才劇場」、そして東京・神保町の「神保町よしもと漫才劇場」による、

ネタバトルのチャンピオンのみが集う一夜の祭典『THE BEST OF MANGEKI 2026』を、 2026年3月29日（日）に、なんばグランド花月にて開催いたします。

よしもと漫才劇場が東西4館体制になった2025年4月から、芸歴8年目以上の「極メンバー」が総出演する2か月に1回のネタバトル「グランドバトル」EAST・WEST、芸歴7年目以下の「翔メンバー」が総出演する2カ月に1回のネタバトル「Kakeru翔グランプリ」EAST・WESTを開催してきました。『THE BEST OF MANGEKI 2026』では、2025年度に実施された「グランドバトル」東西で各6回、「Kakeru翔グランプリ」東西で各6回と、それぞれの回でグランプリを獲得したメンバーが一同に集結します。

■東西「翔メンバー」83組、人気No.1はどのコンビの手に!?

『オールマンゲキ翔総選挙』の結果も発表！

2月14日(土)から投票を開始している、東西「翔メンバー」総勢83組、人気No.1コンビを決める『オールマンゲキ翔総選挙』の結果発表もこの舞台にて行います。

■新幹線を貸切！ エバース、金魚番長ら、東京マンゲキ芸人と一緒に大阪へ行こう！

JR東海ツアーズとのコラボ企画で、東海道新幹線車内でよしもと芸人の「お笑い」をお楽しみいただける「『THE BEST OF MANGEKI 2026』開催記念！東京マンゲキメンバーと一緒に大阪に乗り込む貸切新幹線ツアー」を運行します。

新幹線の貸し切り車両で、エバース、金魚番長、イチゴ、ゼロカラン、大王ら、東京のよしもと漫才劇場所属芸人と一緒に、『THE BEST OF MANGEKI 2026』の舞台となる大阪へ向かいます。

『THE BEST OF MANGEKI 2026』詳細

【日時】

2026年3月29日（日）

18:50 開場／19:15 開演／21:15 終演予定

【会場】

なんばグランド花月（大阪市中央区難波千日前11-6）

【出演者】

＜大阪・よしもと漫才劇場＞

マイスイートメモリーズ／豪快キャプテン／たくろう

三遊間／例えば炎／ぐろう／シカノシンプ

＜東京・よしもと漫才劇場＞

ダイタク／エバース／滝音

イチゴ／ゼロカラン／金魚番長／家族チャーハン／大王

※20世紀、パーティーパーティーの出演はございません。

【出演者一覧】

＜大阪・よしもと漫才劇場＞

マイスイートメモリーズ 豪快キャプテン

2025年4月 2025年10月／26年2月

「グランドバトルWEST」総合優勝 「グランドバトルWEST」総合優勝

たくろう 三遊間

2025年12月 2025年 4月／10月

「グランドバトルWEST」総合優勝 「Kakeru翔グランプリWEST」総合優勝

例えば炎 ぐろう

2025年6月 2025年8月／26年2月

「Kakeru翔グランプリWEST」総合優勝 「Kakeru翔グランプリWEST」総合優勝

シカノシンプ

2025年12月

「Kakeru翔グランプリWEST」総合優勝

＜東京・よしもと漫才劇場＞

ダイタク エバース

2025年6月 2025年4月／6月／8月／10月／26年2月

「グランドバトルEAST」総合優勝 「グランドバトルEAST」総合優勝

滝音 イチゴ

2025年12月 2025年4月／8月

「グランドバトルEAST」総合優勝 「Kakeru翔グランプリEAST」総合優勝

ゼロカラン 金魚番長

2025年6月 2025年8月／12月

「Kakeru翔グランプリEAST」総合優勝 「Kakeru翔グランプリEAST」総合優勝

家族チャーハン 大王

2025年10月 2026年2月

「Kakeru翔グランプリEAST」総合優勝 「Kakeru翔グランプリEAST」総合優勝

【チケット料金】

前売 3,500円／当日 4,000円／配信 2,000円

【販売スケジュール】

＜先行発売＞ 2月25日(水)11:00～3月3日(火)10:59

当落発表：2026年3月5日(木)18:00

＜一般販売・オンライン配信チケット＞

詳細が決定次第、劇場の公式SNSなどでご案内します。

チケット販売先 FANYチケット：https://ticket.fany.lol/

FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/

よしもと漫才劇場に所属する芸歴7年目以下の東西「翔メンバー」総勢83組、人気No.1コンビを決める「オールマンゲキ翔総選挙」を開催しております。

2月14日(土)10:00から投票を開始中、結果は『THE BEST OF MANGEKI 2026』の舞台にて発表します。投票してチャレンジにクリアすると、抽選で特典をゲットできるチャンスも！

＜対象メンバー＞

●大阪

・森ノ宮よしもと漫才劇場（47組）

アポロ軍曹／cacao／ごぞうろっぷ／コブラマン／三遊間／シャガール／タイムキーパー／ときヲりぴーと／どんちっち

はるかぜとともに／半年記念日／ファンファーレと熱狂／もくめ蝶／オニイチャン／空前メテオ／ぐろう／シスター

ジョックロック／白くま／マーメイド／ライムギ／檸檬／キョンビ／九ノ段／シカノシンプ／例えば炎／電気ジュース

天ロクの丘／マーティー／釈迦虎／彼岸花／満丸／ミケネ系／ミステリーハンター／あんよの日／ウーロンパンダ

銀鬼／東雲／生姜猫／入学卒業／バタークッキークラブ／バリアシオン／はるかぜに告ぐ／おもしろジャンケン／ちあき

西野／清川雄司

●東京

・神保町よしもと漫才劇場（36組）

イチゴ／喫茶ムーン／金魚番長／小虎／狛犬／しんや／ゼロカラン／家族チャーハン／今夜はブルース／大王

定点計画／兄弟／テキセツの街／青いデルタ／イワサキ／ザンゾウ／DOG FOOD PARTY／ペ／ボダリキボバイ

私東京／アリハガ／エグい速さ／セカンドロット／ニコミハジメテ／フジーズ／ボブのコーラ／き展／けいごステファニー

伝書鳩／とりせん／寿司東京／ただならぬ刀／照山おうちごはん／ドンココ／ナユタ／ミナミナミ

【投票期間】

2月14日(土)10:00～3月14日(土)23:59

発表：『THE BEST OF MANGEKI 2026』にて

※投票は1日1回となります。

※都合により立候補をキャンセルする場合がございます。

【投票フォーム】

・吉本興業公式LINEのリッチメニューから参加

吉本興業公式LINE：https://lin.ee/q7XY9Bk

・ミニアプリのURLから直接参加

ミニアプリ：https://miniapp.line.me/2009093192-s9JgonbT

【キャンペーン詳細】

投票してチャレンジにクリアすると、抽選で特典をゲットできるチャンス！

全員：オリジナルデジタル壁紙（全員）

3等：翔メンバー立候補写真（500名様）

2等：好きな翔メンバーのサイン入りプリントチェキ（50名様）

1等：好きな翔メンバーとのオンライングリーティング（5名様）

※抽選への参加には、5回以上の投票とアンケートへの回答が必要となります。詳細はチャレンジページでご確認ください。

※1等または2等に当選された場合、プレゼント受取フォーム内で好きな翔メンバー1組を指定いただけます。

★5連単予想企画

上位5位を予想しよう！見事5連単を的中させた方の中から抽選で4名様に、

「東西翔ライブの年間パス」をプレゼント！

【開催期間】

2026年2月14日(土)10:00～2月28日(土)23:59

※回答できるのは1回のみです。

※当選者の方には後日、吉本興業LINE公式アカウントからご連絡いたします。

※「5連単チャレンジ」のアンケートの最後のページで東西どちらの年間パスをご希望かご回答いただけます。

※年間パスの使用期間は、2026年5月1日(金)～2027年4月30日(金)です。

※年間パスの受け渡し方法など、詳細については当選時にご連絡いたします。

★Xシェア

Xでシェアをしていただいた方の中から抽選で5組10名様を、

よしもと漫才劇場・森ノ宮よしもと漫才劇場・渋谷よしもと漫才劇場・神保町よしもと漫才劇場

いずれかの本公演（土日祝開催）にご招待！

※投票後に出てくるXシェアボタンをタップして、Xに投稿。

※投票してくださった方の中から抽選で5組10名様を対象期間中に開催される本公演へご招待。

※当選連絡はよしもと漫才劇場のアカウントから当選者へのみDMでご連絡いたします。

※4劇場から好きな劇場をお選びいただけます。

※空席状況により、ご希望の公演をご案内できない場合がございます。

「『THE BEST OF MANGEKI 2026』開催記念！

東京マンゲキメンバーと一緒に大阪に乗り込む貸切新幹線ツアー」詳細

東京マンゲキメンバーと一緒に大阪に乗り込む貸切新幹線ツアー

JR東海ツアーズとのコラボ企画で、東海道新幹線車内でよしもと芸人の「お笑い」をお楽しみいただけるツアーです。 新幹線の貸し切り車両で、エバース、金魚番長、イチゴ、ゼロカラン、大王ら、東京のよしもと漫才劇場所属芸人と一緒に、『THE BEST OF MANGEKI 2026』の舞台となる大阪へ向かいます。

【日程】2026年3月29日（日）

【乗車芸人】エバース、イチゴ、ゼロカラン、金魚番長、大王 ほか

【定員】225名

【旅行代金】

■『THE BEST OF MANGEKI 2026』観劇チケット付き

28,300円

■乗車チケットのみ

25,000円

※いずれのプランにも、お弁当・お土産（記念グッズ）がつきます。

※集合場所までの交通費や宿泊費等は上記代金に含みません。 宿泊される方は各自でご手配ください。

【申込み期間】

2026年2月19日(木)12:30 開始

申込方法：下記、詳細ページにてご確認ください。

URL：https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/Z000616/plans?lang=ja