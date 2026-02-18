ネタバトルのチャンピオンのみが集う一夜の祭典！2026年3月29日（日）『THE BEST OF MANGEKI 2026』なんばグランド花月にて開催！

写真拡大 (全19枚)

吉本興業株式会社




　大阪・難波にある「よしもと漫才劇場」と、大阪・クールジャパンパーク大阪 SSホールの「森ノ宮よしもと漫才劇場」、2025年4月にオープンした東京・渋谷の「渋谷よしもと漫才劇場」、そして東京・神保町の「神保町よしもと漫才劇場」による、


ネタバトルのチャンピオンのみが集う一夜の祭典『THE BEST OF MANGEKI 2026』を、 2026年3月29日（日）に、なんばグランド花月にて開催いたします。


　よしもと漫才劇場が東西4館体制になった2025年4月から、芸歴8年目以上の「極メンバー」が総出演する2か月に1回のネタバトル「グランドバトル」EAST・WEST、芸歴7年目以下の「翔メンバー」が総出演する2カ月に1回のネタバトル「Kakeru翔グランプリ」EAST・WESTを開催してきました。『THE BEST OF MANGEKI 2026』では、2025年度に実施された「グランドバトル」東西で各6回、「Kakeru翔グランプリ」東西で各6回と、それぞれの回でグランプリを獲得したメンバーが一同に集結します。





■東西「翔メンバー」83組、人気No.1はどのコンビの手に!?


　『オールマンゲキ翔総選挙』の結果も発表！


　2月14日(土)から投票を開始している、東西「翔メンバー」総勢83組、人気No.1コンビを決める『オールマンゲキ翔総選挙』の結果発表もこの舞台にて行います。



■新幹線を貸切！ エバース、金魚番長ら、東京マンゲキ芸人と一緒に大阪へ行こう！


　JR東海ツアーズとのコラボ企画で、東海道新幹線車内でよしもと芸人の「お笑い」をお楽しみいただける「『THE BEST OF MANGEKI 2026』開催記念！東京マンゲキメンバーと一緒に大阪に乗り込む貸切新幹線ツアー」を運行します。


　新幹線の貸し切り車両で、エバース、金魚番長、イチゴ、ゼロカラン、大王ら、東京のよしもと漫才劇場所属芸人と一緒に、『THE BEST OF MANGEKI 2026』の舞台となる大阪へ向かいます。



　　　　　　　　　『THE BEST OF MANGEKI 2026』詳細

THE BEST OF MANGEKI 2026



【日時】


2026年3月29日（日）


18:50 開場／19:15 開演／21:15 終演予定



【会場】


なんばグランド花月（大阪市中央区難波千日前11-6）



【出演者】


＜大阪・よしもと漫才劇場＞


マイスイートメモリーズ／豪快キャプテン／たくろう


三遊間／例えば炎／ぐろう／シカノシンプ



＜東京・よしもと漫才劇場＞


ダイタク／エバース／滝音


イチゴ／ゼロカラン／金魚番長／家族チャーハン／大王



※20世紀、パーティーパーティーの出演はございません。




【出演者一覧】


＜大阪・よしもと漫才劇場＞





マイスイートメモリーズ　 豪快キャプテン


2025年4月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年10月／26年2月


「グランドバトルWEST」総合優勝　　　　　　　　「グランドバトルWEST」総合優勝






たくろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三遊間


2025年12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2025年 4月／10月


「グランドバトルWEST」総合優勝　　　　　　　 「Kakeru翔グランプリWEST」総合優勝






例えば炎　 ぐろう


2025年6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年8月／26年2月


「Kakeru翔グランプリWEST」総合優勝　　　　　「Kakeru翔グランプリWEST」総合優勝





　　　　　　　　　　　シカノシンプ


　　　　　　　　　　　2025年12月


　　　　　　　　　　「Kakeru翔グランプリWEST」総合優勝




＜東京・よしもと漫才劇場＞





ダイタク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エバース　


2025年6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年4月／6月／8月／10月／26年2月　　　


「グランドバトルEAST」総合優勝　　　　　　　　「グランドバトルEAST」総合優勝






滝音　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチゴ


2025年12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2025年4月／8月


「グランドバトルEAST」総合優勝　　　　　　　　「Kakeru翔グランプリEAST」総合優勝






ゼロカラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金魚番長


2025年6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年8月／12月


「Kakeru翔グランプリEAST」総合優勝　　　　　　「Kakeru翔グランプリEAST」総合優勝　






家族チャーハン　　　　　　　　　　　　　　　　　大王


2025年10月　　　　　　　　　　　　　　　　　　2026年2月


「Kakeru翔グランプリEAST」総合優勝　　　　　 「Kakeru翔グランプリEAST」総合優勝


【チケット料金】


前売 3,500円／当日 4,000円／配信 2,000円



【販売スケジュール】


＜先行発売＞ 2月25日(水)11:00～3月3日(火)10:59


当落発表：2026年3月5日(木)18:00



＜一般販売・オンライン配信チケット＞


詳細が決定次第、劇場の公式SNSなどでご案内します。



チケット販売先　FANYチケット：https://ticket.fany.lol/


　　　　　　　　FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/





　よしもと漫才劇場に所属する芸歴7年目以下の東西「翔メンバー」総勢83組、人気No.1コンビを決める「オールマンゲキ翔総選挙」を開催しております。


2月14日(土)10:00から投票を開始中、結果は『THE BEST OF MANGEKI 2026』の舞台にて発表します。投票してチャレンジにクリアすると、抽選で特典をゲットできるチャンスも！



＜対象メンバー＞


●大阪


・森ノ宮よしもと漫才劇場（47組）


アポロ軍曹／cacao／ごぞうろっぷ／コブラマン／三遊間／シャガール／タイムキーパー／ときヲりぴーと／どんちっち


はるかぜとともに／半年記念日／ファンファーレと熱狂／もくめ蝶／オニイチャン／空前メテオ／ぐろう／シスター


ジョックロック／白くま／マーメイド／ライムギ／檸檬／キョンビ／九ノ段／シカノシンプ／例えば炎／電気ジュース


天ロクの丘／マーティー／釈迦虎／彼岸花／満丸／ミケネ系／ミステリーハンター／あんよの日／ウーロンパンダ


銀鬼／東雲／生姜猫／入学卒業／バタークッキークラブ／バリアシオン／はるかぜに告ぐ／おもしろジャンケン／ちあき


西野／清川雄司



●東京


・神保町よしもと漫才劇場（36組）


イチゴ／喫茶ムーン／金魚番長／小虎／狛犬／しんや／ゼロカラン／家族チャーハン／今夜はブルース／大王


定点計画／兄弟／テキセツの街／青いデルタ／イワサキ／ザンゾウ／DOG FOOD PARTY／ペ／ボダリキボバイ


私東京／アリハガ／エグい速さ／セカンドロット／ニコミハジメテ／フジーズ／ボブのコーラ／き展／けいごステファニー


伝書鳩／とりせん／寿司東京／ただならぬ刀／照山おうちごはん／ドンココ／ナユタ／ミナミナミ



【投票期間】


2月14日(土)10:00～3月14日(土)23:59


発表：『THE BEST OF MANGEKI 2026』にて


※投票は1日1回となります。


※都合により立候補をキャンセルする場合がございます。



【投票フォーム】


・吉本興業公式LINEのリッチメニューから参加


　吉本興業公式LINE：https://lin.ee/q7XY9Bk


・ミニアプリのURLから直接参加


　ミニアプリ：https://miniapp.line.me/2009093192-s9JgonbT






【キャンペーン詳細】


投票してチャレンジにクリアすると、抽選で特典をゲットできるチャンス！



全員：オリジナルデジタル壁紙（全員）


3等：翔メンバー立候補写真（500名様）


2等：好きな翔メンバーのサイン入りプリントチェキ（50名様）


1等：好きな翔メンバーとのオンライングリーティング（5名様）


※抽選への参加には、5回以上の投票とアンケートへの回答が必要となります。詳細はチャレンジページでご確認ください。


※1等または2等に当選された場合、プレゼント受取フォーム内で好きな翔メンバー1組を指定いただけます。



★5連単予想企画


上位5位を予想しよう！見事5連単を的中させた方の中から抽選で4名様に、


「東西翔ライブの年間パス」をプレゼント！



【開催期間】


2026年2月14日(土)10:00～2月28日(土)23:59


※回答できるのは1回のみです。


※当選者の方には後日、吉本興業LINE公式アカウントからご連絡いたします。


※「5連単チャレンジ」のアンケートの最後のページで東西どちらの年間パスをご希望かご回答いただけます。


※年間パスの使用期間は、2026年5月1日(金)～2027年4月30日(金)です。


※年間パスの受け渡し方法など、詳細については当選時にご連絡いたします。



★Xシェア


Xでシェアをしていただいた方の中から抽選で5組10名様を、


よしもと漫才劇場・森ノ宮よしもと漫才劇場・渋谷よしもと漫才劇場・神保町よしもと漫才劇場


いずれかの本公演（土日祝開催）にご招待！


※投票後に出てくるXシェアボタンをタップして、Xに投稿。


※投票してくださった方の中から抽選で5組10名様を対象期間中に開催される本公演へご招待。


※当選連絡はよしもと漫才劇場のアカウントから当選者へのみDMでご連絡いたします。


※4劇場から好きな劇場をお選びいただけます。


※空席状況により、ご希望の公演をご案内できない場合がございます。



　　　　　　　「『THE BEST OF MANGEKI 2026』開催記念！
　　　東京マンゲキメンバーと一緒に大阪に乗り込む貸切新幹線ツアー」詳細




『THE BEST OF MANGEKI 2026』開催記念！


東京マンゲキメンバーと一緒に大阪に乗り込む貸切新幹線ツアー



JR東海ツアーズとのコラボ企画で、東海道新幹線車内でよしもと芸人の「お笑い」をお楽しみいただけるツアーです。　新幹線の貸し切り車両で、エバース、金魚番長、イチゴ、ゼロカラン、大王ら、東京のよしもと漫才劇場所属芸人と一緒に、『THE BEST OF MANGEKI 2026』の舞台となる大阪へ向かいます。



【日程】2026年3月29日（日）


【乗車芸人】エバース、イチゴ、ゼロカラン、金魚番長、大王　ほか


【定員】225名



【旅行代金】


■『THE BEST OF MANGEKI 2026』観劇チケット付き


28,300円


■乗車チケットのみ


25,000円


※いずれのプランにも、お弁当・お土産（記念グッズ）がつきます。


※集合場所までの交通費や宿泊費等は上記代金に含みません。 宿泊される方は各自でご手配ください。



【申込み期間】


2026年2月19日(木)12:30 開始



申込方法：下記、詳細ページにてご確認ください。


URL：https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/Z000616/plans?lang=ja