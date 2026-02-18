【４施設合同開催】横浜みなとみらい臨海部をお散歩しながら満喫するマーケット『BAY WALK MARKET 2026』今回は海沿いを駆け抜ける「ドッグタイムレース」が初登場！
< イベントキービジュアル>
< コンテンツ・販売グッズイメージ>
横浜みなとみらい新港地区の臨海部に面する横浜赤レンガ倉庫、MARINE & WALK YOKOHAMA、横浜ハンマーヘッド、DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEADの４ 施設を結ぶ横浜みなとみらい新港地区の水際線プロムナードで、2026 年3 月19 日（木）から22 日（日）の計4 日間、今回で12 回目となる『BAY WALK MARKET 2026』を開催します。海沿いの開放的な空間でお散歩しながら楽しめるマーケットとして2022 年から開催し、毎回多くのお客様にお楽しみいただき、2025 年10 月開催時は約20 万人のお客様にご来場いただきました。
『BAY WALK MARKET 2026』 トピックス
全エリア総勢約 70 店舗のドッグマーケットで、「ハルイヌピクニック」を楽しもう！
今回は、横浜赤レンガ倉庫と横浜ハンマーヘッドの 2 エリアで「ハルイヌピクニック」と題したドッグマーケットを展開します。ワンちゃんが喜ぶ様々なグッズが揃い、春の訪れを感じながらショッピングをお楽しみいただけます！
多種多様なキッチンカーが集結！心地よい春の風を満喫！海を眺めながら芝生でピクニック気分！
横浜赤レンガ倉庫～MARINE & WALK YOKOHAMA ～ DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEADエリアで多種多様なキッチンカーが登場し、ロティサリーチキンやみたらし団子、珈琲など幅広いメニューが楽しめます！またDREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEADでは、ワンちゃんサイズの壁画の前で写真が撮れるアートフォトスポットが登場！
心地よい春の陽気を満喫しながら、ピクニック気分を味わってみてはいかがでしょうか。
MARINE & WALK YOKOHAMAエリアでは、「ドッグタイムレース」を初開催！
MARINE & WALK YOKOHAMAエリアでは、本イベント初となる「ドッグタイムレース」を開催。横浜港の爽やかな海沿いに直線で作られた30 ｍのコースをワンちゃん達が思いっきり走りタイムを競います。愛犬の勇姿をぜひ記録にも記憶にも残してみてはいかがでしょうか。
［同時開催］約100 店舗のショップやキッチンカーが集結！特設ドッグランも登場
【赤レンガでわんさんぽ】
■期間：2026 年3 月19 日（木）～3 月22 日（日）
■時間：10：00 ～17：00
■会場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパーク（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）
■入場料：無料（飲食・物販代・ドッグラン利用料等は別途）
■WEBサイト：https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/178/
『BAY WALK MARKET 2026』
■期間：2026 年 3 月 19 日（木）・ 20 日（金・祝）・ 21 日（土）・ 22 日（日）※荒天の場合は中止
■会場：横浜赤レンガ倉庫～MARINE & WALK YOKOHAMA～横浜ハンマーヘッド～DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD を結ぶ横浜みなとみらい新港地区の水際線プロムナード（約１km）
■営業時間：10:00～17:00
■入場料：無料（飲食・物販代等は別途）※ドッグタイムレースは有料
■主催：BAY WALK MARKET 2025 実行委員会
（横浜赤レンガ倉庫、横浜ハンマーヘッド、MARINE & WALK YOKOHAMA、DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD）
■後援：横浜市港湾局、（公財）横浜市観光協会、横浜商工会議所、（一社）横浜港振興協会
■協力：株式会社ドッグラン・ラボ
■WEBサイト：https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/110
2エリアでドッグマーケットが広がる「ハルイヌピクニック」を開催！
今回は、横浜赤レンガ倉庫と横浜ハンマーヘッドの2 エリアでドッグマーケットを展開します。ワンちゃんが喜ぶ様々なグッズが揃い、春を感じながらショッピングをお楽しみいただけます！
横浜赤レンガ倉庫エリア
< ANGE >（画像左）
お洒落で機能性抜群のバギーパラソルで大切な愛犬の健康をサポート！
< Dr.WANDEL >（画像右）
ヒト幹細胞培養上清液配合のデンタルジェル「ドクターワンデル」。毎日のケアにお役立てください♪
< wizlee >（画像左）
心躍るデザインとタフな機能性。アクティブなシーンもサポートし、散歩を特別な時間に変える犬具です。
< Rabliss >（画像右）
魚沼産コシヒカリの犬猫おやつ、ハーブ鶏ジャーキー、シフォンケーキ、甘酒ドリンク、シャンプーを販売します。
< COZY MILK! >（画像左）
愛犬にドリンクという選択肢を！愛犬の健康をサポートするドリンク“COZY MILK” です！
< HappyDoggy'sDay >（画像右）
わんちゃんのオーダーメイドケーキのお店です(ハート)可愛くて美味しくて安全なクッキーなどを当日販売します♪
< KQURIOUS >（画像左）
世界中から集めた、遊び心あふれる靴下と雑貨。犬柄から個性派まで揃います。
< PLAYFUL MAG >（画像右）
All Only one!!古着のアップサイクル犬服ブランドです。
横浜ハンマーヘッドエリア
< SAM'S KITCHEN >（画像左）
お魚素材中心の無添加おやつを販売。珍しい魚おやつもあります！
< wonder tail >（画像右）
楽しくスタイリッシュなミニシュナグッズをデザイン制作しています。
< TAVO >（画像左）
チャイルドシート発想のペットギアブランド「TAVO」の日本唯一となる直営店。ペットキャリーやカーシートなど、安全で高品質な製品を揃えています。
< レゾナンス >（画像右）
愛犬の想いを聴き、それを木の象嵌で形にする。心と記憶に寄り添う世界に一つだけのウッドアートの販売。
多種多様なキッチンカーが集結！心地よい春の風を満喫！海を眺めながら芝生でピクニック気分！
横浜赤レンガ倉庫～MARINE & WALK YOKOHAMA ～ DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEADエリアで多種多様なキッチンカーが登場し、ロティサリーチキンやみたらし団子、珈琲など幅広いメニューがお楽しみいただけます！また、DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEADでは、ワンちゃんサイズの壁画の前で写真が撮れるアートフォトスポットが登場！心地よい春の陽気を満喫しながら、ピクニック気分を味わってみてはいかがでしょうか！
横浜赤レンガ倉庫エリア
< KOJIMA DANGO >（画像左）
創業半世紀の伝統をKOJI DANが関東にお届け！国産米100%！濃厚みたらしとダシ醤油の5連だんご。
< ricocurry >（画像右）
和歌山の希少な「ぶどう山椒」を使った、体に優しい絶品カレーをぜひ。
< エンシニータス >（画像左）
オリジナルスパイスで熟成させたロティサリーチキンを古いアメリカのVANフードトラックで提供致します。
< WEEKEND >（画像右）
横浜の人間と犬の休憩所。自家焙煎スペシャルティー珈琲と全て手作りの大人気ドーナツはリピーター続出！
MARINE & WALK YOKOHAMAエリア
< FOOD TRUCK High-Five >（画像左）
美味しいお肉と、新鮮な横須賀・三浦野菜を提供。キッチンカーイベントでは牛串も販売します。
< JIGEMON >（画像右）
和牛すじをローストし、香味野菜、トマト等と共にコトコト煮込んだ和牛デミの洋食屋さん。絶品の洋食を！
< OGGI >（画像左）
イタリアンシェフ歴15年。イタリアンを始めとしたレストランの味を皆様へお届けします！
< andRe >（画像右）
外はサクッ、中はもちもちの香港式バブルワッフル専門店。トッピングも充実。愛犬用に肉球ワッフルもご用意！
DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEADエリア
< N.Y! Hot dog! >（画像左）
チーズたっぷりな5種類のAmerican Hot Dogをご提供！どれを選ぶか思わず迷ってしまう病みつきHot Dogをぜひご堪能ください！
< Erciyes >（画像右）
Erciyes Kebab として、本格的なケバブをはじめ、ロングポテトやホットドッグなど、幅広い世代に親しまれるメニューを提供します。
< the Waffle's >（画像左）
香ばしく焼き上げたサクふわ食感のアメリカンワッフルに、その場で仕上げる北海道産クリームとフルーツを挟みました。
< こぐまKitchen >（画像右）
湘南発・りんご飴専門店のこぐまKitchenでは、旬のりんごを厳選し、飴は薄くパリッとコーティング、食べやすくカットしてご提供しています。
▼DOGGY WALLS by GardenGrove
ワンちゃんサイズの壁画の前で写真を撮れるアートフォトスポットが登場！初日はアーティストがライブペインティングでワンちゃん壁画アートを制作します。
【ライブペインティング】
●開催日：3 月19 日（木）
●開催時間：10:00～17:00
●参加費：観覧無料
●参加アーティスト：unomori、SUGAR、JUNK-R、RYOMU
●制作運営：ガーデングローブ合同会社
MARINE & WALK YOKOHAMAエリアでは、「ドッグタイムレース」を初開催！
MARINE & WALK YOKOHAMAエリアでは、本イベント初となる「ドッグタイムレース」を開催。横浜港の爽やかな海沿いに直線で作られた30 ｍのコースをワンちゃん達が思いっきり走りタイムを競います。参加されたワンちゃんには、参加賞と出走証明書をプレゼント。さらに、優秀な成績を残したワンちゃんには素敵な賞品もご用意しています。事前予約優先となりますが、空き状況により当日のご参加も可能です。愛犬の勇姿を記録にも思い出にも残してみてはいかがでしょうか。
【「横浜港で全力疾走！愛犬と楽しむ30 mドッグタイムレース」開催概要】
●開催日：3 月19 日（木）～22 日（日）
●開催時間：10:00～17:00（最終受付16:40）
●参加費：1頭1走2,200円（参加賞＆出走証明書付）
●予約方法：「ドッグイベントクラブ」WEBサイトより予約受付中（空き状況により当日参加も可）
※参加条件などの詳細はWEBサイトをご確認ください。
https://www.doglife.info/
春の過ごしやすい海辺で音楽演奏で街を彩る「みなとみらいSTREET MUSIC」も開催
各エリアでは、“みなとみらいを音楽であふれる街に”をコンセプトに、素敵な音楽演奏が街中にあふれる「みなとみらいSTREET MUSIC」を実施。同プロジェクトに参加しているアーティストによる、春の爽やかな海辺で音楽演奏が披露され、お散歩の気分を盛り上げます。『みなとみらいSTREET MUSIC』の共通看板を目印に、是非お楽しみください。
好評につき再登場！農体験リアル謎解きゲーム「ベジタブル・クエストを制覇せよ！」
横浜市は県内でも農業産出額が最も高く（※）、まとまった農地が広がるなど農業が盛んに行われています。そんな横浜の魅力を知っていただくために、横浜市では子育て世帯に向けた気軽な農体験の取組「すくすくファーム」を進めています。その取組のひとつとして秋のベイウォークマーケットに引き続き、今回も農体験リアル謎解きゲームが再登場します。横浜市と横浜農業協同組合が連携して実施する謎解きゲームで、みなとみらい臨海部を周遊しながら、横浜の農業にふれてみませんか？
※出典：農林水産省「令和5年市町村別農業産出額（推計）」
●実施日：3 月20日（金・祝）・21 日（土）
●参加費：1,100円／1キット
●時間：11：00～16：30（最終受付14：30）
●URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/noutaiken/sukusukufarm.html
※詳細は決まり次第、別途HP等でお知らせいたします。
［近隣イベント］横浜の夜空を彩る
【YOKOHAMA NIGHT FLOWERS × GREEN×EXPO 2027】
冬季を含め通年、週末を中心に短時間の花火が横浜港周辺の夜空を彩ります。
GREEN×EXPO 2027をイメージした花と緑をテーマとした花火をお楽しみください。
■開催日時：2026 年3 月21 日（土）19：00 ～19：05
■打ち上げ場所：大さん橋
■主催：横浜ナイトフラワーズ実行委員会
■ホームページ：https://www.yokohama-nightflowers.com/
※大きな音が苦手なワンちゃんや花火を経験したことのないワンちゃんは十分に気を付けてご鑑賞ください。
<この件に関する一般の方のお問い合わせ先>
横浜赤レンガ倉庫2号館インフォメーション
電話：045-227-2002
※本リリースの掲載画像は全てイメージです。
※掲載内容は予告なく変更となる場合があります。
※掲載している価格は全て税込です。