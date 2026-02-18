学習塾の「先進的な学び」への参画を支援するLOGIQ LABO(R)、法人向けサービスをリニューアル

株式会社ソニー・グローバルエデュケーション

株式会社ソニー・グローバルエデュケーション（代表取締役社長：加藤直樹）は思考力・基礎学力の育成を支援する学習アプリ「LOGIQ LABO(R)（ロジックラボ）」の法人向けサービスをリニューアルし、中小規模学習塾を対象とした「家庭学習向け紹介プラン」を2026年3月より新たに提供開始いたします。

本リニューアルは、学習塾が授業に加えて家庭学習の質と継続を高める仕組みを提供することで、塾での学習成果の最大化を支援するものです。保護者・生徒にとっては、信頼する塾の先生が推薦する教材として家庭学習習慣の定着を後押しし、1日10分からの学習で授業内容の理解・定着に相乗効果をもたらします。また、塾にとっては、授業料を値上げせずに新たな収益機会の創出にもつながります。

■リニューアルの背景

中小規模学習塾を取り巻く環境は変化しており、大手サービスとの差別化や、生徒・保護者に選ばれ続けるための付加価値づくりが求められています。一方で、新教材の導入や学習支援の強化は、人件費・設備費などの追加負担が障壁となりやすいのが実情です。

また、学習成果を高めるには家庭学習の質と継続が重要ですが、保護者は教材選びや習慣化に悩みを抱えています。

こうした課題を踏まえ、LOGIQ LABOは法人向けサービスをリニューアルし、「家庭学習向け紹介プラン」を新設しました。教室での授業と家庭学習を連動することで、塾の新たな価値と利益の向上を支援します。

■ 家庭学習向け紹介プランの提供価値

1）先進的な学びの提供で、塾の独自性とブランド価値を強化

ソニー・グローバルエデュケーションが提供する、AI時代に必要な「考える力」を育む学習コンテンツ（5万問の理数問題・AIを活用した探究教材等）を、塾の学習サービスの一部として導入いただけます。大手塾との差別化につながる新しい価値を打ち出し、生徒募集における訴求力の向上に寄与します。

2）家庭学習の習慣化を支援し、学習効果の向上へ

授業外の家庭学習教材として活用することで、学習習慣の定着をサポートします。家庭での学習量・学習の質を高め、塾での学びと組み合わせることで、学習全体の成果向上につなげます。

3）既存運用を大きく変えずに導入でき、収益機会の創出に寄与

追加の人件費・設備費をかけずに導入でき、授業料改定に依存しない、新たな付加価値の提供や収益機会の創出に活用できます。

4) 保護者の安心感・信頼感を向上

保護者向けアプリを通じて、学習時間、正答率、レベル推移などの学習状況を確認できます。日々の取り組みと成長が見えることで、家庭での声かけや学習支援にもつながり、塾に対する安心感・信頼感の向上に寄与します。

