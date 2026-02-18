≪ 催事出店 ≫ 表参道・本店がSNSで話題の【フランセ】がニュウマン新宿（JR新宿駅・改札内）に2月24日(火)より 期間限定出店いたします。

株式会社シュクレイ（写真）果実をたのしむミルフィユ 『いちご』『ピスタチオ』『ジャンドゥーヤ』『れもん』

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、“くだもの”と“木の実”を楽しむ洋菓子ブランド【フランセ】を2026年2月24日(火)よりニュウマン新宿にて期間限定で催事出店いたします。

帰宅・乗り換えの合間に、“くだもの”と“木の実”の洋菓子はいかがでしょうか？

フランセは、お菓子の原点とも言われる、“果物や木の実をパイなどの生地にはさんで楽しむ” というスイーツの味わい方に立ち返り、“くだもの”と“木の実”をコンセプトにしたミルフィユやケーキ、クッキーなどを展開する洋菓子店です。

当ブランドの看板商品『果実をたのしむミルフィユ』は、幾層にも重ねたサクサクのパイで、「いちご」「れもん」「ピスタチオ」「ジャンドゥーヤ」の各クリームをサンドしたミルフィユ菓子です。また、レモンの爽やかで豊かな味わいが楽しめる「レモンケーキ」もご用意しております。

JR新宿駅改札内での出店ですので、移動の合間にお立ち寄りいただけます。取引先への手土産や、一日の終わりの自分へのご褒美に。この機会にぜひ、“くだもの”と“木の実”の洋菓子をご賞味ください。

＜催事店舗情報＞

店舗名称：フランセ ニュウマン新宿店

出店期間：2026年2月24日(火)～2026年3月15日(日)

住 所：東京都新宿区新宿4-1-6

JR新宿駅・エキナカイベントスペース

営業時間：8:00-20:30

※2月24日のみ12:00OPEN、日・祝20:00閉店

※館の営業時間に準ずる

催事取り扱い商品の一部をご紹介

・果実をたのしむミルフィユ 果実をたのしむ詰合せ

個性の異なる「いちご」「れもん」「ピスタチオ」「ジャンドゥーヤ」４種のミルフィユを詰合せいたしました。大切な方への贈り物や、手土産にもおすすめです。

8個入 1,620円（税込）

12個入 2,268円（税込）

16個入 3,024円（税込）

・レモンケーキ

レモンピール、蜂蜜を加え、しっとりと焼き上げた生地をレモン風味のホワイトチョコレートでコーティングいたしました。爽やかな香りと、甘さを抑えたレモンの風味をお楽しみいただける、かわいらしいレモン型のレモンケーキです。

4個入 1,188円（税込）

6個入 1,782円（税込）

8個入 2,376円（税込）

12個入 3,564円（税込）

※店舗により取り扱い商品は異なります

ブランドロゴ&ストーリー

「FRANCAIS」

洋菓子のフランセ

戦後まもなく渋谷の洋菓子店からはじまったフランセ。多くの皆様に支えられ、フランセの看板商品であるミルフィユは、お子様から大人まで、永きにわたりたくさんの方々にご愛顧をいただいております。

定番のミルフィユをはじめとして、すべてのお菓子の素材や製法にこだわり、美味しさを追求。

パイの層、果実の食感、木の実の香りなど、

ひとつひとつ丁寧に、本当に美味しいお菓子づくりに日々努めております。

常設店舗情報

表参道本店、エキュートエディション渋谷店、東京ギフトパレット店、伊勢丹新宿店、丸井北千住店、ルミネ荻窪店、アトレ上野店、アトレ吉祥寺店、横浜高島屋店、ラゾーナ川崎プラザ店、そごう横浜店、テラスモール湘南店 他

公式サイト

＜ホームページ＞ https://sucreyshopping.jp/francais

＜ X＞ https://X.com/francais_PR

＜インスタグラム＞ https://www.instagram.com/francais_official_/

会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ