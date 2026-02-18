2025の振り返り：業界の逆風の中、ニッポン・プロダクションがグローバル展開を拡大

Nippon Production｜Global Production Center Ltd

2025年、ニッポン・プロダクションは世界的な制作環境の不確実性を乗り越え、年間193本のプロジェクトを納品。対応都市数および日本語対応クルー数ともに過去最大規模へと拡大し、日本のストーリーテラーを支える国際制作ネットワークとして確かな存在感を示しました。

東京／日本 - 2025年

世界情勢の不安定やメディア予算の圧迫が続く厳しい環境下でも、日本の制作を支える信頼のネットワークとして、ニッポン・プロダクションは2025年に過去最大規模の成長を遂げました。年間193本のプロジェクトを納品し、前年109本からほぼ倍増。対応地域も拡大し、世界各地で日本の制作を支える信頼性の高いパートナーとしての地位を一層確立しております。姉妹会社Storytailorsとの連携により、国際的な制作支援体制の強化も進めています。

2025年の業務実績と成果- 納品プロジェクト数：193本（2024年：109本）- 世界226都市で稼働可能な日本語対応クルー：421名（2024年：300名／2023年：149名）- Storytailorsの英語対応ネットワークを含む総コーディネーター数：2,183名

これらの実績は、ニッポン・プロダクションが強みとする国際制作支援体制と、他社にはない差別化された取り組みによって支えられています。

- 日本語対応コーディネーター体制日本の制作慣行や現場感覚を理解した日本語対応人材が、世界各地で制作進行をサポート。言語・文化の壁によるストレスを軽減し、リピート案件や紹介案件の増加につながりました。- 各国の規制・治安リスクへの対応力撮影許可、法規制、治安状況など、地域ごとに異なるリスクを事前に精査し、現地コーディネーターと連携した万全の体制を構築。新規国・遠隔地での撮影案件にも安定して対応できる点が評価されています。- Storytailorsとの連携によるワンストップ対応姉妹会社Storytailorsとの協業により、日本語・英語の両言語で一貫した制作支援を提供。複数国をまたぐ撮影や国際共同制作において、調整コストを抑えたスムーズな進行を可能にしました。

これらの実績を基盤として、ニッポン・プロダクションは今後も国際的な制作支援体制のさらなる強化に努め、日本のストーリーテラーが安心して海外で制作に取り組める環境の提供を目指してまいります。

2025年の主な対応国・地域- トルコ- フランス- ドイツ- ウクライナ- ブラジル- アメリカ- ペルー- インド2025年に初進出した新規国・地域- モンゴル- デンマーク（フェロー諸島）- アルゼンチン- チリ- ナイジェリア- レソト

初めて進出した地域では、遠隔地でのロジスティクスや現地規制への対応など、通常以上の調整が必要でしたが、現地コーディネーターの活躍によりすべての撮影を無事に完了しました。

守秘義務および契約上の理由により、協業先の詳細は公表しておりませんが、旅番組、コマーシャル、報道取材など幅広いジャンルの制作を支援し、多様な国際ストーリーを日本の視聴者に届ける一助となっています。

経営陣コメントと2026年に向けた展望

オアナ・レンコ（共同創業者／プロダクション責任者）

「2025年は多忙ながらも実り多い一年でした。プロジェクト数と対応地域の拡大は、世界中のコーディネーターに寄せられている日本のプロデューサーからの信頼の証です。困難な状況下でも高品質なサポートを提供し続けるという姿勢は、今後も変わりません。」

ポール・ルング（共同創業者／マネージャー）

「需要の増加に伴い、2026年はメディア予算の縮小や世界情勢の不安定化など課題も予想されます。一方で、グローバルネットワークの拡大、日本語対応人材の採用、新たな正社員制作チームの強化など、成長の機会も広がっています。適応力を強みとして、引き続き国際制作支援体制を強化してまいります。」

ニッポン・プロダクションは2026年に向け、国際ネットワークのさらなる拡大、日本のストーリーテラーの海外活動支援、そして変化し続けるグローバルメディア環境に対応できる体制構築を目指してまいります。

日本の制作を世界へ｜ニッポン・プロダクションの取り組み

ニッポン・プロダクションは、日本のプロデューサー、制作会社、放送局による海外撮影を専門に支援する国際制作サポートネットワークです。世界各国・各地域に在籍する日本語対応のコーディネーターおよび制作クルーと連携し、海外ロケや国際取材に必要となる包括的な制作支援を提供しております。

主な業務内容は、企画・リサーチ、撮影許可取得、ロケーション提案、現地スタッフ・機材手配、通訳・翻訳、現場コーディネーション、危機管理や安全対策のサポートまで多岐にわたります。ニュース取材、ドキュメンタリー、旅番組、バラエティ、コマーシャルなど、ジャンルを問わず幅広い制作実績を有しております。

また、欧米クライアント向けに世界各地でローカル制作サポートを提供する姉妹会社Storytailorsと連携することで、国や文化の違いを越えた制作体制を構築。国際的に複雑な制作環境においても、高い品質と柔軟性を兼ね備えたサービスを提供しています。

ニッポン・プロダクションの役割

ニッポン・プロダクションは、海外制作を専門に支援する日本語ネットワークとしては稀有な存在として、日本と世界の制作現場をつなぐ柱の役割を担っています。単なる現地手配会社ではなく、日本の制作文化や意思決定プロセスを理解したうえで、海外の制作環境へと橋渡しすることを使命としています。

言語や商習慣の違いに加え、法規制や治安状況など不確実性の高い要素が多い国際制作において、日本語で相談・判断・調整ができる体制は、制作現場にとって大きな安心材料となります。ニッポン・プロダクションは、日本語対応コーディネーターを軸としたネットワークにより、日本の制作チームが国内制作と同じ感覚で海外撮影に臨める環境を提供しています。

また、姉妹会社Storytailorsとの連携を通じて、日本と海外双方の制作視点を理解した立場から調整を行うことで、国境を越えた制作における認識のズレやコミュニケーションロスを最小限に抑えています。日本と海外を「つなぐ」だけでなく、制作全体を前に進める実務的なハブとして機能している点が、ニッポン・プロダクションの大きな特徴です。

まとめ｜日本の制作業界に向けて

ニッポン・プロダクションは、日本のプロデューサー、放送局、制作会社による海外制作を支えるパートナーとして、日本市場との強い結びつきを大切にしてきました。グローバル化が進む一方で、制作予算や安全面への配慮がより厳しく求められる現在、日本語で相談でき、日本の制作事情を理解した支援体制の重要性は一層高まっています。

2025年に達成した実績とネットワークの拡大は、日本の制作チームが海外に挑戦する機会を広げるための土台でもあります。ニッポン・プロダクションは今後も、日本語対応体制を中核に、日本の制作業界とともに歩みながら、安心して海外制作に取り組める環境づくりを継続してまいります。

日本の制作を、世界へ。

その一歩を支える存在として、ニッポン・プロダクションはこれからも現場に寄り添い続けます。

ニッポン・プロダクションお問い合わせ先

会社名 ：ニッポン・プロダクション

本社所在地 ：WC2H 9JQ イギリス ロンドン シェルトン通り71-75番地

代表者 ：ポール・ルング

事業内容 ：海外ロケ・撮影コーディネーション

公式サイト ：https://nipponproduction.com/