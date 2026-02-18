スター・ウォーズの名言があなたの人生を導く。ヨーダとダース・ベイダーの教えを学べる2冊が同時発売！

株式会社実務教育出版

株式会社実務教育出版（本社：東京都新宿区、社長：淺井亨）は、2026年2月18日（水）に『STAR WARS 人生を静かに整える ヨーダの教え 銀河最強の師が説くマインドフルネス思考』『STAR WARS もしもダース・ベイダーがメンターなら 会社のダークサイドを生き抜く鋼の決断思考』（いずれも、クリスチャン・ブローベルト 文／富永 晶子 訳）を２冊同時発売します。

STAR WARSに登場するキャラクターの生き方や考え方をヒントに、現代社会で役立つ「人生の教訓」「生きるための知恵」を紹介する書籍シリーズ。「こんなとき、ヨーダなら、どうする？」「もしもダース・ベイダーがメンターだったら」――そんな視点から、日常や仕事の悩みに新しい気づきをもたらします。 STAR WARSファンはもちろん、人生に悩めるすべての人に役立つ内容です。

■STAR WARSが教える生き方の本質

STAR WARSエピソード１～８、ローグ・ワンより、各冊25の名言をピックアップSTAR WARSエピソード５より、ヨーダの言葉STAR WARSエピソード１より、クワイ=ガン・ジンの言葉

不安や迷いに満ちた現代社会。「こんなとき、ヨーダなら、どうする？」そんな問いが、あなたの人生の羅針盤になります。マスター・ヨーダと銀河の賢者たちの教えが、変化を恐れず未来へ向かう勇気と、心の平穏を与えてくれる一冊です。

■STAR WARSが教えるビジネス戦略

STAR WARSエピソード４より、ダース・ベイダーの言葉STAR WARSエピソード４より、グランドモフ・ターキンの言葉

組織の理不尽、厳しい競争、難しい決断──会社のダークサイドを生き抜くには？ダース・ベイダーと銀河の戦略家たちが教える、揺るぎない決断思考。この一冊で、あなたの仕事力が変わります。

編集担当のコメント

本書に登場するヨーダの「やるか、やらぬかだ。試しなどない。」は、スター・ウォーズの台詞でいちばん好きな言葉です。これはハムレットの“To be or not to be,...”と源流を同じくする気がします。ハムレットが直面する問題は「このまま現状に甘んじて生きるのか、武器を取って戦うのか」の二者択一。いや、真の答えは「行動する」一択です。ヨーダもルークに「生きるためには決断して、やるしかない。安全圏でちょっと試してみるふりなんて、意味はないのだ」と伝えているのだと思います。

この2冊は、心を整えるにせよ組織で成り上がるにせよ、「決断の時に直面した人の背中を押す」メッセージが詰まっています。SWファンのみなさま、ご自身が楽しむのはもちろん、春から新生活を始める近しい方々へのプレゼントにもぜひどうぞ！（編集担当：津川純子）

- 書名：『STAR WARS 人生を静かに整える ヨーダの教え 銀河最強の師が説くマインドフルネス思考』- 著者：クリスチャン・ブローベルト 文／富永 晶子 訳- ジャンル：生活実用・教養- 書店発売日：2026/02/18- ISBN：9784788927889- 判型：B6変・64ページ- 定価：1,870円(税込)- 発行：うさぎ出版- 発売：実務教育出版

- 書名：『STAR WARS もしもダース・ベイダーがメンターなら 会社のダークサイドを生き抜く鋼の決断思考』- 著者：クリスチャン・ブローベルト 文／富永 晶子 訳- ジャンル：生活実用・教養- 書店発売日：2026/02/18- ISBN：9784788927896- 判型：B6変・64ページ- 定価：1,870円(税込)- 発行：うさぎ出版- 発売：実務教育出版

