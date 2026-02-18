【ポピンズ】東京都「令和7年度ベビーシッターを利用した病児保育に係る検証事業」本日より事前登録開始！

株式会社ポピンズ

株式会社ポピンズ (東京都渋谷区、代表取締役社長グループCEO：轟 麻衣子）の子会社・株式会社ポピンズファミリーケアが、東京都の「令和7年度ベビーシッターを利用した病児保育に係る検証事業」の参画事業者に選定されました。これにより、中野区・品川区にお住まいの方は、本事業の参画事業者であるナニーサービスによる「病児保育」が利用できます。本日から、ご入会・ご登録受付を開始します。

東京都では、働きやすい環境の整備のため、2026年3月31日まで、「令和7年度ベビーシッターを利用した病児保育に係る検証事業」が実施されています。この度、株式会社ポピンズファミリーケアが参画事業者に選定され、中野区・品川区において、ナニー（教育ベビーシッター）サービスによる「病児保育」が利用できます。

本日から、ご入会・ご登録受付を開始。事前登録を行うことで、お子様の急な発熱などにも備えることができます。

これまでも、ナニーサービスでは体調不良のお子様のお預かりを行い、症状に合わせた丁寧なケアを行ってまいりました。これまでの知見を活かし、保護者様に寄り添ったサービスを提供してまいります。

ナニーサービスの「病児保育」3つのポイント

1. 入会金・年会費無料

「令和7年度ベビーシッターを利用した病児保育に係る検証事業」でご利用の際は、入会金・年会費はかかりません。

2. 1時間400円～で利用可能

3. 保育士または看護師の資格を持つナニーがお世話に伺います

ポピンズのナニーは最高水準のお世話を提供するため、独自の研修を受講。さらに、本事業では、保育士または看護師の資格を持つナニーが伺います。

詳細

詳細はこちら：https://www.poppins.co.jp/familycare/service-nanny/subsidy/support/(https://www.poppins.co.jp/familycare/service-nanny/subsidy/support/)

「ナニー（教育ベビーシッター）」とは

「ナニー」とは英国王室のロイヤルファミリーにも選ばれる、子育てのプロフェッショナルと言われるクオリティの高い教育ベビーシッターのこと。ポピンズは、世界的なナニー育成の名門校・ノーランドカレッジのプログラムを取り入れた専門研修で、知識・教養・技術・人格など、すべてにおいて最高水準のナニーを育成しています。

ご自宅でのお子様のお世話に加え、学会を始めとした、イベント開催時の臨時託児サービスも提供しています。

■ポピンズグループ会社概要

ポピンズグループは、1987年創業以来「働く女性を 最高水準のエデュケアと介護サービスで支援します」をミッションに、ナニーサービス、ポピンズシッター、ナーサリーや学童、オーダーメイド介護のVIPケアサービスなど、働く女性の多様なニーズにお応えしてまいりました。

■ポピンズグループのSDGsへの取り組みについて

2020年に日本初のSDGs-IPO企業として東証一部に上場。創業以来、事業そのものでの社会貢献を目指してまいりました。ポピンズが特に注力してアクションするのは4番「質の高い教育をみんなに」5番「ジェンダー平等を実現しよう」8番「働きがいも経済成長も」の3項目です。日々ナニーサービスやナーサリー、学童で行うエデュケアなど、実践でのSDGsの取り組みに加え、ハーバード大学教育学大学院・プロジェクトゼロと共同で「子どものためのSDGs」をテーマに研究を進めるなど、アカデミックな面からも貢献を目指しています。

