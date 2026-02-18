育児とキャリアが両立する未来へ「掛川市子育てに優しい事業所」認定（株式会社おいもや）

株式会社おいもや

株式会社おいもや（本社：静岡県掛川市、代表取締役：関谷夕佳）は、掛川市が実施する「子育てに優しい事業所認定制度」において、認定事業所として認定を受けましたのでお知らせいたします。

当社ではこれまでも時短勤務制度の活用促進や急な子どもの体調不良時の休暇取得への配慮、職場内での相互フォロー体制づくりなど、働きやすい環境づくりに取り組んできました。これらの取り組みをより体系的に整備し、第三者からの客観的な評価を受けることで、さらなる改善と社内意識の向上につなげたいと考え、本認定事業への申請を決定しました。

社員の幸せを組織の力に― ライフイベント支援制度を拡充

社員一人ひとりが安心して働き続けられる環境づくりは、企業の持続的な成長に直結します。当社では、結婚・出産・育児・介護といった人生の節目を前向きに迎えられるよう、ライフイベントを行っております。経済的支援だけでなく、スタッフ間のコミュニケーションを円滑にする取り組みや、柔軟な働き方の選択肢を通じて、仕事と私生活の両立を後押しします。

社員の幸せが組織の活力となり、その力がより良いサービスや価値創出につながる――その好循環を生み出すことを目指しています。

育児を理由とした離職・キャリア断絶の課題に向き合いたいという想いから

2026年2月16日 掛川市役所にて

総務省「就業構造基本調査（2022年）」によると、離職した人のうち 「出産・育児」を理由に離職した人数は約14.8万人（主に女性）でした。これは5年前の調査より減少傾向にありますが、依然として多くの人が育児を理由に仕事を辞めている実態を示しています。

これにより、個人のキャリア形成が阻害されるだけでなく、企業にとっても人材流出や育成コスト増加という課題が生じています。

今後も、子育て世代を含むすべての社員が安心して能力を発揮できる職場づくりを進めるとともに、地域社会においても子育てを応援する企業としての役割を果たしてまいります。

株式会社おいもや について

2007年10月に設立。主事業の「お芋スイーツ専門店おいもや」は、国産サツマイモのみを使用した和洋スイーツをECを中心として楽天市場、Amazonなど20サイトに展開。楽天市場ではスイーツジャンル「ベストショップ」を16年連続受賞し、5万以上の出店店舗から最長記録を継続中。主力商品は「おいもやの干し芋」。