株式会社バンザン（オンライン家庭教師「メガスタ」運営会社）の破産報道を受け、「家庭教師のアルファ」が緊急支援対応を開始。入会金、指導料金最大2ヵ月分の無料、優先的な学習カウンセリングの実施。

プロ講師による完全オーダーメイド指導の家庭教師や個別教室を展開する株式会社アルファコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：矢作雅樹）では、株式会社バンザン（オンライン家庭教師「メガスタ」運営会社）の破産報道を受け、受験や定期テスト目前の生徒様・不安や戸惑いの中にいる保護者様へのサポートとして、学びを止めないための緊急支援対応を実施します。





突然授業を受けられなくなった事態に、生徒様・保護者様の不安や戸惑いは非常に大きいものと思います。21年にわたり個別指導塾運営・家庭教師紹介事業に携わってきた当社では生徒様の学びを止めないため、今回の支援を実施します。特設ページはこちら(https://alpha-katekyo.jp/news/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%83%b3%ef%bc%88%e3%83%a1%e3%82%ac%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bb%e4%b8%80%e6%a9%8b%e3%82%bb%e3%82%a4%e3%82%b7%e3%83%b3%e4%bc%9a%ef%bc%89/)支援対象2026年2月13日現在「メガスタ」「一橋セイシン会」のサービスを利用されていた生徒様支援内容・入会金無料・指導料金最大2ヶ月分無料(最大480分)・優先的な入会面談および学習計画の再設計※詳しくはご相談ください



申込期限

2026年3月31日（火）まで



その他、ご不明な点やご相談などがございましたら下記までご連絡ください。

TEL:0120-509-001 Mail：form@alpha-katekyo.jp （受付時間：9:00～22:00）



『「メガスタ」「一橋セイシン会」の件で』とお伝えいただくとスムーズです。

こちらのリンクからもご相談いただけます。(https://alpha-katekyo.jp/lp_category/mailform/contact_tryal.html)



また、これまで生徒様を指導していた講師の方々に対しても保護をいたします。

こちらのリンクからご応募いただけます。(https://alpha1999.jp/recruit/)

アルファは全員が『プロ家庭教師』



「家庭教師」と聞くと、学生がアルバイトで行なっているものをイメージされるかもしれません。

しかし、質の高い指導に徹底的にこだわる『家庭教師のアルファ』は、全員がプロの家庭教師。

学生は採用しておらず、教育者として確かな経験を持つ社会人のみが在籍しております。

「プロ家庭教師」と「学生の家庭教師」の間には、さまざまな点で大きな違いがあります。



■「プロ家庭教師」と「学生の家庭教師」の違い

★指導力

プロは豊富な経験から分かりやすい教え方を熟知しており、成果に繋がりやすいのが特徴です。

一方、学生はアルバイトで初めて生徒を持つ場合も多く、指導に不慣れでなかなか成果に繋がらないこともあります。

★実績

プロは圧倒的に指導経験や合格実績が豊富なため、最短ルートで成績アップや志望校合格を目指せます。

一方、学生はプロと比べ指導経験が少なく、合格実績は少ない傾向があります。



★責任感

プロは社会人が職業として行なっているため、学習成果への責任感が高く、安心して続けられます。

学生のアルバイトの場合、責任感は人によって大きく異なります。また講義や就活等に追われ、休講が多くなることもあります。

- 長年の実績と、ご家庭からの高い評価



家庭教師のアルファは15年以上にわたり、全国35,000人以上のお子さまの学習をサポートしてきました。

私たちは徹底してプロ家庭教師による質の高い指導にこだわり、多くの方からご好評をいただいております。

その指導の質の高さは、お客様満足度97%という結果にも表れています。*1



*1 全国のアルファ会員様向け社内アンケート調査。H30.6月実施

- 独自の"アルファメソッド"で、お子さまの「できた！」を増やす

家庭教師のアルファは「教育を通じて、社会のできたを増やす」ことをミッションとし、他社とは異なる独自のアルファメソッドで自ら学べる子を育てます。

勉強の楽しさを知ってもらうことで、お子さまの学習意欲を引き出し、自分の意志で机に向かう習慣を付けていきます。



１.：指導開始前の細やかなヒアリング＆プロ家庭教師との綿密な情報共有

家庭教師のアルファでは、初回指導前に学習アドバイザーが、勉強に関するやお困りごとや目標等をヒアリングいたします。

これをプロ家庭教師が事前に確認することで、お子さまの学習状況やパーソナリティをいち早く把握することができます。

初回指導から１つでも多くの「できた！」を増やし、いち早く結果に繋げる。それが、アルファなら可能です。



２.：「1日でも早く始めたい！」という想いに応える最短翌日派遣

勉強は早く始めるほど、良い結果に繋がります。特にテストや受験を間近に控えたお子さまであれば、「1日でも早く指導を始めてほしい」という想いもあるでしょう。

しかし一般的な家庭教師は申込～指導開始まで2週間～3週間ほどかかります。

そこでアルファでは、最短でお申込日の翌日から指導を始めることができるシステムを確立しました。

どこよりも早くお子さまの「できた！」を増やすことができるのが、私たち「家庭教師のアルファ」です。





３.：『週間学習計画表』で毎日の勉強習慣を身に付ける！

成績アップには、指導日以外の時間をどう過ごすかも重要です。

アルファでは、毎回の指導時に1週間分の勉強を細かくスケジューリングした『週間学習計画表』をプロ家庭教師が作ります。

毎日少しずつでも机に向かう、しっかりとした学習習慣を付けることが、お子さまの「できた！」を増やす近道です。





４.：細かな指導報告で保護者さまも安心！

指導終わりに、担当講師からお子さまの学習状況を聞けるのも、家庭教師の良いところ。

アルファでは保護者さまとのコミュニケーションを欠かさず、「何ができたか」「何が課題か」「何をしていくべきか」などをご報告します。

保護者さまもお子さまの状況をより詳しく知ることで、学習のサポートや声掛けなど、より良いコミュニケーションを取りやすくなります。

アルファは保護者さまとも足並みを揃え、共にお子さまを支えることで「できた！」を増やしていきます。



５.：困ったときに何でも相談できる！お客様相談室

アルファには、勉強のことや進路のことをいつでも相談できる『お客様相談室』があります。

時には相談室のスタッフがお子さまのモチベーターとなり、毎日学習相談にのることもあります。

また、保護者さまからの教育に関するご相談もお受けし、「どんな声掛けをすれば良いか」「どんなサポートが必要か」「進路はどう決めればよいか」などもご提案いたします。

お子さまとって、最も近しい存在は保護者さまです。アルファはお子さまの「できた！」を増やすため、保護者さまのサポートも行いながら、会社全体で１つのご家庭を支えます。



お子さまの将来について、共に考え、共に理想を目指すのが私たちの仕事です。

今、勉強についてお悩みの方、受験対策を真剣に考えたい方は、ぜひ一度アルファの授業を体験してみてください。



■家庭教師のアルファ：https://alpha-katekyo.jp/

■個別教室のアルファ：https://alpha-school.jp/

■TEL：0120-509-001（家庭教師のアルファ）

0120-971-471（個別教室のアルファ）

■お問い合わせ：https://alpha-katekyo.jp/contact/