【餃子の王将】”極王”新商品の人気トリオをお得に楽しめる！「新極王 人気3品ジャストサイズセット」を期間限定で販売！　～さらにぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン「スタンプ2倍押し!!」も実施～

株式会社王将フードサービス

＜プレスリリース＞

当社は、2月21日から3月31日まで、「極王(ゴクオウ)シリーズ」の中でも特に人気の高い、

「極王酢豚」「極王麻婆豆腐」「極王鶏の唐揚」の3品のジャストサイズを組み合わせたセットを販売いたします。

「極王シリーズ」は、餃子の王将の定番人気商品がワンランク上の味わいになったプレミアムメニューで、今年1月に「極王酢豚」や「極王麻婆豆腐」「極王鶏の唐揚」などの7品が新登場しました。

本セットは、3品の単品合計価格より税込200円お得にご提供いたします。

ぜひこの機会に、「極王シリーズ」の魅力をお楽しみください。

＜商品概要＞

「新極王 人気3品ジャストサイズセット」

1,429円(税込1,571円)

ーセット内容ー

・極王酢豚(ジャストサイズ)

・極王麻婆豆腐(ジャストサイズ)

・極王鶏の唐揚(ジャストサイズ)

●単品合計1,610円(税込1,771円) のところ

税込200円お得！

＜セット販売期間＞

2026年2月21日(土) ～ 3月31日(火)

＜販売店舗＞

全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」

※一部店舗を除く

―商品紹介―極王酢豚(ジャストサイズ)

極王酢豚

黒酢や鎮江香酢、中国醤油などをブレンドしたマイルドで奥深い味わい。ジューシーな豚肉にシイタケ、長ネギ、ピーマン、ニンジン、パイナップルと、彩りも食感も豊かな一品。

※画像はジャストサイズ

極王麻婆豆腐(ジャストサイズ)

極王麻婆豆腐

挽肉は牛肉と豚肉をベストバランスで調合し、旨みも食べ応えもアップしました。豆鼓のコクやニラの香味に、豆板醤の辛さ、山椒の痺れをしっかり効かせたシャープな味わいです。

※画像はジャストサイズ

極王鶏の唐揚(ジャストサイズ)

極王鶏の唐揚

鶏もも肉を店舗で手仕込みした、衣はカリッと、中はジューシーな、鶏肉の旨み溢れる唐揚です。にんにくの香りと胡椒の風味が食欲をそそります。

※画像はジャストサイズ

目指せプラチナ会員！「スタンプ2倍押し!!」も実施！

2月21日から2月28日の期間限定で、

「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」のスタンプを、通常時の2倍押印する「スタンプ2倍押し!!」を開催いたします。

「スタンプ2倍押し!!」ポスター「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」ポスター

＜「スタンプ2倍押し!!」概要＞

現在開催中の「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」において、

通常、各種割引処理後のお会計金額税込500円毎にスタンプを1個押印するところ、2倍の2個押印いたします。



「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」詳細はこちら

▶ https://www.ohsho.co.jp/info/2026/113672025.html

＜「スタンプ2倍押し!!」 実施期間＞

2026年2月21日(土) ～ 2月28日(土) まで



「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」実施期間

▶2026年1月13日(火) ～ 6月7日(日) まで

※景品の交換期限：2026年6月14日(日) まで

＜実施店舗＞

全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」

―「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」景品一覧―[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11353/table/196_1_09941871df4ee358d2ac1513355f87ea.jpg?v=202602180451 ]ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード(お会計5％割引)

▼シルバー会員カード(お会計5％割引) を取得後

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11353/table/196_2_9de73086e94d01ea73dae70d5f220609.jpg?v=202602180451 ]ぎょうざ倶楽部ゴールド会員カード(お会計7％割引)

▼ゴールド会員カード(お会計7％割引) を取得後

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/11353/table/196_3_8f071a2abb2f4985066618338043ea4a.jpg?v=202602180451 ]ぎょうざ倶楽部プラチナ会員カード(お会計10％割引)

＜注意事項＞

・スタンプカードは景品と交換毎に回収させていただきます。

・会員カードの有効期限は2026年12月30日(水)までとなります。

・会員カード(有形)の割引は、店舗会計のみのお取り扱いとなります。

なお、公式スマホアプリの会員証の割引は、テイクアウトネット予約の事前決済にもご利用いただけます。

・「税込100円割引券」および「税込250円割引券」は、次回ご来店時からご利用いただけます。

(有効期限：発行日より1ヶ月間)

【企業情報】

会社名 株式会社王将フードサービス

所在地 京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1

事業内容 中華料理レストランチェーンの運営及びフランチャイズ加盟店等への中華食材等の販売

ＵＲＬ https://www.ohsho.co.jp/