― 京丹後の海風を感じるウルトラマラソン 開催決定―

「山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク 第24回丹後100kmウルトラマラソン」は2026年9月20日（日）開催が決定しました。場所は京都府京丹後市。

雄大な自然と地域の温かな応援に包まれながら、100kmという挑戦が再び京丹後で幕を開けます。

大会ホームページはこちら :https://www.r-wellness.com/tango/

「ウルトラマラソン」ってどんな大会？

ウルトラマラソンとは、フルマラソン（42.195km）を超える距離を走る長距離ランニングイベント。

距離は50km、100km、さらにはそれ以上のコースもあり、体力だけでなく精神力やペース配分、栄養補給など“総合力”が試されます。タイムを競うだけではなく、自分やランナーとの対話を楽しみ、自然や風景、地域の人々とのふれあいを感じながら走れることも魅力。

今まで見えなかった景色に出会える、そんな特別なランニングチャレンジです。

―海のウルトラといえば京丹後、このコース。 ―

本大会のコースは、断崖や湾が連なる海岸地形を背景にアップダウンが連続するレイアウトとなっています。日本海の絶景と起伏に富んだコースを舞台に行われる本大会は、国内屈指の難コースとして知られ、“海のウルトラ”の代表格として多くのランナーに支持されてきました。

―地元色豊かなエイドステーション ―

大会では、丹後地域ならではの特色あるエイドステーションがコース上に設置され、100kmという長丁場に挑むランナーを支えます。

丹後半島は、日本海に面した豊かな漁場と肥沃な大地に恵まれた食の宝庫として知られています。

大会当日は、地元食材を活かした補給食でエイドステーションは単なる補給ポイントではなく、京丹後の風土や食文化に触れられる“交流の場”となっています。

―あたたかな京丹後、地域の声援―

各エイドではボランティアスタッフがランナーを迎え、給水や補給のサポートを行います。

また、沿道では地元住民からの声援が送られます。



日本海の雄大な景色、のどかな集落風景、歴史ある町並みを背景に交わされる声援は、厳しいアップダウンが続くコースの中で大きな力となり大会を一層思い出深く彩ります。

―若年層のランナーを応援する「U25カテゴリー」―

今大会では若い世代の挑戦を後押しするため、参加料を優遇したU25エントリーを設けています。大会当日時点で25歳以下の方を対象とし、若年層ランナーの挑戦する機会を広げ、幅広い世代にスポーツの魅力を届けていきます。

地域一体となったサポートを通じて、本大会はランナーだけでなく、応援に訪れた家族や観光客にとっても、京丹後の自然・食・人の魅力を体感できる機会となっています。

日本海と山々が近接する独特の地形が生み出す景観と風土はこの大会ならでは。

スポーツイベントを通じて京丹後という地域そのものの魅力を広く発信する大会です。



エントリー開始は来週金曜日の2月27日18:00

詳細は大会H Pをご覧ください。

「第24回 丹後100kmウルトラマラソン」概要

【開催日】

2026年9月20日（日）



【スタート・フィニッシュ会場】

100km／アミティ丹後（京都府京丹後市網野町網野367）

60km／久美浜浜公園（京都府京丹後市久美浜町3137-3）

【参加申込】

2026年2月27日(金)18時～ ※先着順



【種目：参加費】

・100km 一般：23,000円／U25：18,400円

・60km 一般：18,500円／U25：14,800円

【参加賞】

□ オリジナルTシャツ（THE NORTH FACE）

※2026年4月24日(金)までにお申し込みの方のうち、先着2,000名様にお選びいただけます。

□ オリジナルタオル

※Tシャツが先着数に達した後にお申し込みの方には、オリジナルタオルをお渡しいたします。

※参加賞は「Tシャツ」または「タオル」のいずれか1点となります。あらかじめご了承ください。

【コース】

