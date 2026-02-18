【lucien pellat-finet】アーティスティックディレクター野口強のセカンドクリエイションとなる2026年春夏コレクションを発表

コロネット株式会社

“キング・オブ・カシミア”と称されるフランス発のストリートラグジュアリーブランド「lucien pellat-finet（ルシアンペラフィネ）」が、アーティスティックディレクター野口強によるセカンドクリエイションとなる、2026年春夏コレクションを発表しました。

前シーズンで打ち出したアメリカ東海岸のムードとは対照的に、今季は70年代の西海岸をテーマに掲げたコレクションを発表。ルシアンぺラフィネが培ってきたラグジュアリーの精神に、自由で開放的なウエストコーストの空気感を融合させ、新たなアメリカンスタイルへと昇華させました。ウールブレザーには、最高級ウールとして名高いLoro Piana社のSuper130’sメリノウールを採用。シルクのような光沢と滑らかな風合が特徴で、軽やかでありながらも品格を感じさせる風合いで、シーズンレスで活躍する、タイムレスな一着です。

さらに、70年代のアーカイブを想起させる総柄シャツにはレーヨン混素材を採用。しなやかな落ち感と滑らかさが特徴で、ブランドを象徴するモチーフを大胆に配することで、リゾート感とモダンな感性を併せ持つアイコニックなピースへと仕上がりました。

また本コレクションでは、デザイナー宮下貴裕氏とのコラボレーションをはじめ、アメリカ人フォトグラファー「Hugh Holland」や、同じくアメリカ出身のロックバンド「GRATEFUL DEAD」とのスペシャルコラボレーションアイテムもラインナップ。アメリカンカルチャーを象徴する多彩なクリエイターとのタッグにより、コレクションの世界観をより一層深く表現しています。

2026年春夏コレクションは、ルシアンぺラフィネ東京ミッドタウン店、ギンザシックス店などの直営店の他、コロネット公式オンラインストア(https://www.coronet-store.jp/view/page/lucien)にてにて2月20日（金）から順次発売します。

