永守コレクションギャラリー　特別展「初公開！街角の劇場、ストリートオルガン展」

公益財団法人永守文化記念財団

【企画展の代表的な展示作品 】 全て初公開作品

バチガルポ スワン （c.1905 / ドイツ）

チャーチ・バレル・ オルガン （c.1810 / イギリス）

紙腔琴 （1887 / 日本）

アリストン （ c.1895 / ドイツ）

永守コレクションギャラリーでは、2026年3月19日(木)～2026年5月26日(火)の期間、特別展「初公開！街角の劇場、ストリートオルガン展」を下記の要領で開催いたします。

春休み企画として開催する本展では、ドイツ・イギリス・アメリカなど様々な国で制作されたアンティークオルガンコレクションを初公開します。会期中には 「万華鏡オルゴール作り」や「モビール作り」、「特別オルゴールコンサート」など、大人からお子様までお楽しみいただけるイベントを開催します。また、公益財団法人 永守文化記念財団設立１０周年・永守コレクションギャラリー開館３周年を記念し、「オートマタ図録」「オルゴール図録」を弊館および提携施設にて特別販売いたします。

※イベントのご予約は、3月11日(水)13:00 より受付開始します。

【開催概要】

■ 期 間 ： 2026年3月19日(木) ～ 2026年5月26日(火)

※毎週、月・火・木・金曜日に開館

※ 3/20(金)、 4/29(水)～5/6(水) は休館

※ 3/25(水)、4/1(水)、5/9(土) は特別開館

■ 会 場 ：永守コレクションギャラリー

(〒617-0007 京都府向日市ニデックパーク33番地C棟）

永守コレクションギャラリーは2023年3月7日にオルゴールの文化と関連技術を

ご紹介する目的で開館しました。アンティークオルゴールやオートマタ（からくり

人形）など、世界屈指のコレクションを有する没入体験型のギャラリーです。



■開館時間： 10:00～16:00 ※完全予約制

ギャラリーガイドツアー (各回 60 分) ※イベント開催時には実施いたしません。

▪10:30 (10:30～11:30) ▪13:00 (13:00～14:00) ▪15:00 (15:00～16:00)

■入 館 料 ：無料

■予約方法：当ギャラリーは完全予約制となっております。

HP 専用フォームからのご予約をお願いいたします。

永守コレクションギャラリー公式HP :https://nagamori-gallery.org/

【関連イベント】

《ワークショップ》 「回して、のぞいて、春うらら。万華鏡オルゴールを作ろう！」

万華鏡付きのオルゴールを作る特別ワークショップ。オルゴールのメロディに合わせてクルクルと回る万華鏡の世界を楽しめます。飾りつけをアレンジしてオリジナルの作品を作りましょう。小さなお子様から大人の方まで、どなたでもご参加いただけます。

※イベントのお申し込みは、３月１１日（水）１３：００より受付開始いたします。

日 時 ： ３月２４日（火） 、４月１日（水） １.１０：３０～ ２.１４：００～

会 場 ： 本ギャラリー内 多目的ルーム

定 員 ： 各回１５名（お申込み先着順）

参加費 ： ２,０００円（税込）

《ワークショップ》 「春風と奏でるモビールを作ろう！」

好きな形に色板をカットして、オリジナルモビールを作るワークショップです。

ウィンドチャイムがついており、風に揺れると優しい音色を奏でます。

※イベントのお申し込みは、３月１１日（水）１３：００より受付開始いたします。

日 時 ： ３月２５日（水）、４月２日（木） １.１０：３０～ ２.１４：００～

会 場 ： 本ギャラリー内 多目的ルーム

定 員 ： １５名（お申込み先着順）

参加費 ： １,５００円（税込）

《特別開館》 「みんなで楽しむオルゴールコンサート」

皆様からご要望のお声をいただいておりました、土曜日開館を実施いたします。

小さなお子様から大人の方まで、みんなでオルゴールを楽しみましょう。

※イベントのお申し込みは、３月１１日（水）１３：００より受付開始いたします。

日 時 ： ５月９日（土） １.１０：３０～ ２.１４：００～

会 場 ： 本ギャラリー内 鑑賞ラウンジ

定 員 ： ４０名（お申込み先着順）

《フォトスポット》 「からくり人形になりきろう！」

オートマタ作品の衣装を着て写真撮影をしていただけます。

「椅子の曲芸をするピエロ」 「ワルツを踊る少女」 「けん玉をする少年」の３種類をご用意しています。

日 時 ： 期間中随時

会 場 ： 本ギャラリー内

参加費 ： 無料

《特別企画》 「オートマタ図録」 「オルゴール図録」 特別販売

公益財団法人 永守文化記念財団設立10周年・永守コレクションギャラリー開館3周年を記念して、「オートマタ図録」「オルゴール図録」を弊館および提携施設にて特別販売します。

「オートマタ図録」「オルゴール図録」セット

通常価格 １４,３００円(税込)のところ

特別価格 ５,０００円(税込) ※数量限定販売