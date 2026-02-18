積水ハウスと日立社会情報サービス、異業種連携でクロスバリュー創出に挑戦

株式会社日立社会情報サービス

株式会社日立社会情報サービス（以下、日立社会情報サービス）と積水ハウス株式会社（以下、積水ハウス）は、一般社団法人 企業間情報連携推進コンソーシアム「NEXCHAIN」を通じて、異業種の大企業間による共創活動を実施しました。2回にわたって開催したワークショップでは、両社の価値・事業・技術を掛け合わせたクロスバリューによる新規事業のアイデア創出に挑戦しました。

■背景：変化が激しい時代に求められる“異業種共創”

市場環境の変化は加速し、顧客ニーズの多様化や技術革新、社会課題の複雑化により、単独企業だけでは解決できない領域が拡大しています。従来の業界内の競争や自社完結型の取り組みだけでは、持続可能な成長や新たな価値創造の実現が困難になっています。

こうした中、異なる業界の知見や技術を掛け合わせる"異業種連携"は、持続的な価値創造に向けた重要なアプローチとなっています。"異業種連携"の推進により、従来の枠を超えた発想が生まれ、顧客体験の革新や新市場の開拓が可能となります。また、デジタル化やサステナビリティへの対応が求められる現在、社会課題解決と企業競争力強化の両立を実現する鍵となります。

■日立社会情報サービスがめざすクロスバリューとは

当社は異業種のパートナーと共創し、強みを掛け合わせることで、従来にない価値を創出する「クロスバリュー」を推進しています。「One Hitachi」の取り組みに加え、Lumadaなど日立グループのデジタル技術と市場ニーズを融合しながら、顧客価値を高めるクロスバリュー創出に取り組んでいます。

■取り組み事例：未来洞察を起点としたクロスバリュー創出のためのワークショップを開催

「2035年のライフスタイル」のテーマで、積水ハウスの賃貸住宅「シャーメゾン」における未来のライフスタイルに向けたワークショップを開催しました。住宅建築の知見を有する積水ハウスと、ITソリューションに強みを持つ日立社会情報サービスという異なる業界の専門性が交わり、新たな価値創造への一歩となりました。

【テーマ】2035年のライフスタイル

【開催日】第1回：2025年11月28日（木曜日）、第2回：2025年12月23日（月曜日）

【内容】

・未来洞察カードを用いたPEST分析（政治・経済・社会・技術の視点）

・2035年の社会変化・技術進展に基づく課題抽出

・新規事業アイデアの検討・ブラッシュアップ

■今後の展望：異業種連携を加速し、社会課題解決へ

今回のワークショップをモデルケースとし、日立社会情報サービスは今後も多様な企業との共創を拡大してまいります。社内外の知見を結集しながら、新たなビジネスモデルを創出することで、社会課題解決に貢献し、持続可能な社会に向けた価値提供を加速します。

■積水ハウス株式会社について

・会社名：積水ハウス株式会社

・所在地：大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号 梅田スカイビル タワーイースト

・事業内容：戸建て住宅事業／賃貸・事業用建物事業／建築・土木事業／賃貸住宅管理事業／リフォーム事業／仲介・不動産事業／マンション事業／都市再開発事業

・URL： https://www.sekisuihouse.co.jp/

■他社商標について

・シャーメゾン は積水ハウス株式会社の登録商標です。

