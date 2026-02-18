Nintendo Switch(TM) 2版『ツーポイントミュージアム』野生動物がテーマのDLC「ズージアム」が配信開始！

株式会社セガ

株式会社セガは、Two Point Studiosが手掛けるヘンテコ博物館経営シミュレーション『ツーポイントミュージアム』について、野生動物をテーマとしたダウンロードコンテンツ（DLC）「ズージアム」を、Nintendo Switch(TM) 2向けに、本日2026年2月18日（水）より配信開始したことをお知らせします。

本DLCは2月24日（火）までの期間限定で、通常価格1,180円（税込）から10％の割引価格となる1,062円（税込）にてご購入いただけます。

■DLC「ズージアム」で、動物たちと一緒に博物館をもっと楽しく！

DLC「ズージアム」では、野生動物をテーマにした新しい博物館が登場いたします。野生動物専門家を雇い、「ボウエンキリン」「モクモクカタツムリ」など数々の風変わりな野生動物たちを保護、育成、治療し、再び野生へとかえす、今までとは異なるミュージアム体験をお楽しみいただけます。

【DLC「ズージアム」に含まれるコンテンツ】

・博物館ステージ「シルバーボトムパーク」

・専門家タイプ「野生動物専門家」

・遠征マップ「エンポウ諸島」

・新たな生育環境とテラリウムで育成できる野生動物

・新たな5つ星キャンペーン

・新たなお土産アイテム

・3種の体験型展示物

・動物テーマのアイテムと装飾品

・動物を扱う部屋「生育環境」「野生動物処置室」

■Steamでは最大25%オフのセールを開催中！

Steamでは2月26日（木）まで、『ツーポイントミュージアム』本編および各種DLCをお得な価格でご購入いただけます。

【Steamセール対象（税込価格）】

・『ツーポイントミュージアム』：20%オフ（3,888円→3,110円）

・『ツーポイントミュージアム：エクスプローラーエディション』：25%オフ（4,888円→3,666円）

・DLC「剣と魔法の宝探し」：20%オフ（880円→704円）

・DLC「ズージアム」：10%オフ（1,180円→1,062円）

■『ツーポイントミュージアム』とは

『ツーポイント』シリーズの完全新作となる『ツーポイントミュージアム』は、博物館を舞台とした経営シミュレーションゲームです。プレイヤーは博物館の運営を任された駆け出しの学芸員として、展示品の収集や館内ツアーの企画などを行い、オリジナリティ溢れる博物館を運営することができます。誰もが認める最高の博物館を作り上げましょう！

■Two Point Studiosとは

セガのグループ会社であるTwo Point Studiosは、Lionheadスタジオ出身のGary Carr、Mark WebleyそしてBen Hymersによって2016年に設立された開発スタジオです。小規模ながらも受賞実績もある複数の高評価タイトルに携わっていた経験豊富なメンバーを擁しており、独創的な世界観と遊びやすさを備えたシミュレーションゲームの開発を強みとしています。2018年8月に全世界向けに発売された病院経営を題材としたシミュレーションゲーム『ツーポイントホスピタル』は、各所で高い評価を受け、全世界で400万人を超えるユーザーにお楽しみいただいています。

【製品概要】

商品名：ツーポイントミュージアム

対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch(TM) 2／PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：

Xbox Series X|S／Steam デジタル版 発売中（2025年3月5日（水）発売）

PlayStation(R)5 パッケージ・デジタル版 発売中（2025年4月17日（木）発売）

※PlayStation(R)5版のパッケージ版は、エクスプローラーエディションのみの販売となります。

Epic Games Store デジタル版 発売中（2025年6月27日（金）発売）

Nintendo Switch(TM) 2 デジタル版 発売中（2025年10月29日（水）発売）

Nintendo Switch(TM) 2 パッケージ版 発売中（2025年12月4日（木）発売）

※Nintendo Switch(TM) 2版のパッケージ版は、通常版のみの販売となります。

希望小売価格：

パッケージ版・デジタル版 3,535円（税込3,888円）

エクスプローラーエディション 4,444円（税込4,888円）

ジャンル：ヘンテコ博物館経営シミュレーション

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO：B区分（12歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA Europe Limited

公式サイト：https://two-point-museum.sega.jp/index.html

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。