eスポーツは地域の“入口”になり得るか。熊本県宇城市と東京を結ぶLIVEイベントを2月25日開催
シビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木翠）は、熊本県からの受託事業として、熊本県宇城市の取り組みを発信するLIVEイベントを、2026年2月25日（水）19:00よりローカルハブスペース「OFF TOKYO」にて開催いたします。
本イベントでは、ゲストが宇城市よりオンラインで登壇し、一般参加者は東京会場にてご参加いただく形式で、宇城市の活動の様子や地域でのデジタル活用の取り組みをリアルタイムで紹介します。
2026/2/25開催イベントバナー
【第3回】熊本県LIVE（2026年2月25日開催）
eスポーツがひらく地域の未来 - 熊本・宇城市で広がる新しい学びのかたち -
詳細を見る :
https://offtokyo.jp/event/kumamoto0225/
▼「競技」ではなく「接点」としてのeスポーツ
宇城市には、全国的にも珍しい 、自治体が運営するeスポーツ・デジタル拠点「うきのば」があります。小川支所の空きスペースから始まり、現在ではゲーミングPC10台を備え、子どもから高齢者までが日常的に利用する地域の接点拠点へと進化しています。
ここでは、単なるゲーム大会ではなく、次のような活動が行われています。
・小学校クラブ活動でのeスポーツ体験授業
・高齢者向けスマホ・デジタル講座
・地域イベントや高校生とのコラボ企画
こうした世代横断型の“学びと交流”を通して、デジタルが地域と関わる入口になりはじめている現実が見えてきます。
▼宇城市の取り組みを現地から紹介
イベントでは、宇城市の活動現場と東京の会場をオンラインで結び、現場の様子をリアルタイムで紹介しながら、以下の点を紹介します。
・eスポーツやデジタル活動が地域でどのように活用されているか
・子どもから高齢者まで世代を超えて参加する交流のかたち
・デジタルを通じた地域の学びの広がり
宇城市での取り組みの様子を可視化し、都市との対話を通じて新しい関係性を体感する時間を創出します。
▼開催概要
イベント名： 【第3回】熊本県LIVE eスポーツがひらく地域の未来 - 熊本・宇城市で広がる新しい学びのかたち -
日 時：2026年2月25日（水）19:00～21:00
会 場： OFF TOKYO（東京都中央区日本橋小伝馬町21-1 THE PORTAL Nihombashi East 2F）
参加費： 無料
主 催： 熊本県企画振興部地域振興・世界遺産推進局地域振興課
企画運営： シビレ株式会社
シビレ株式会社本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F
設立：2016年1月
代表取締役：鈴木 翠
資本金：11, 000, 000円
HP：https://sibire.co.jp/
事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業
お問い合わせ
担当：崎田
メールアドレス：event@sibire.co.jp
営業時間：9時30分～17時00分（お問い合わせはメールでお願いいたします）