「導き、満たし、閉じ込める。」で整える。表面だけでなく ″髪の内部″ から整えるインナーケア発想の高濃度 *1 浸透 *2 コントロールウォーターが発売！

株式会社ネイチャーラボ

成分美容に注目が集まる今、ヘアケアも成分で選ぶ時代に。髪の構造に着目し、スキンケア発想で内側から美しさを育むヘアケアブランド『myBoostars（ マイブースターズ）』は、ダメージ補修と質感ケアの両方を叶え、いつでも手軽に本格ケアができるヘアミスト「コントロールヘアウォーター」を新発売します。

マイブースターズ コントロールヘアウォーター ケラチン 190mL 1,298円（税込） マイブースターズ コントロールヘアウォーター インシルク 190mL 1,298円（税込）

■先行発売 2026年3月1日(日)から順次販売

LOFT順次販売（一部店舗除く）, 公式オンライン , Amazon , 楽天

■全国発売 2026年4月1日（水）

順次販売（一部店舗除く）

髪の内側構造を理解し、自分の髪に合ったバランスを選ぶ新しいケア習慣。

内側にうるおいをめぐらせ、外側は軽やかに。

髪の質感をうるおいバランスで整える新しいヘアミスト

髪の構成要素であるタンパク質・脂質・水分のバランスに着目することで、髪内部の構造を最適化します。 また「myBoostars」のブースター技術を通して補修成分をすばやく髪の内部へ届けることでダメージ補修と質感ケア、両方を1本で叶える新しいヘアミストです。ストレートな指通りの「ケラチン」と、サラツヤ質感の「インシルク」仕上がりのタイプ別に2種類ご用意。毎日の様々なシーンで使える軽やかなウォータータイプです。

Point1 髪の構成要素である タンパク質・脂質・水分の バランスに着目

髪の3大要素であるタンパク質・脂質・水分をバランスよく高濃度 *1 配合することで、

髪内部へ補修成分を届けます。補修から叶えたい仕上がりまでを1本で叶える新しいアウトバスケアです。

Point2 髪の内部構造とダメージの関係

髪の脂質が不足するとパサつき・うねり・切れ毛・枝毛などダメージ毛の原因に。

高濃度*1 タンパク質を髪表面・内部に油分を補給することで髪内部の水分を保ち、キューティクルを滑らかに整えます。

Point3 1本で7役の多機能ミスト

コントロールヘアウォーターは、その名の通り、髪をコントロールする新しいヘアミスト。濡れた髪や乾いた髪にたっぷり水分補給。1本で7役、多様なシーンに対応し美しい髪へと導きます。

Control Water KERATIN

トステア(R)*3 配合 ×ストレートな指通り

☑️髪の毛がうねる ☑️雨の日や湿気に弱い ☑️ハリ・コシがない ☑️髪がごわつく

熱の力を利用してうねりをケアしてストレートな指通りへ導くトステア(R) *3 を配合。

雨の日や湿気にも負けない、まとまりやすい髪を長時間キープ。表面の凹凸が減り、手触りもなめらかに整えます。

まっすぐまとまった、美しい髪を目指す方へ。

Control Water INSILK

天使のリング(R)*4 成分 × サラツヤ仕上げ

☑️髪の毛が広がる ☑️ブラッシングで引っかかる ☑️細毛がオイルやミルクでぺたんこになる ☑️切れ毛・髪のパサつき

髪表面を均一に整え、光の反射を美しくする海藻由来のツヤ・コーティング成分「天使のリング (R)*4 」成分を配合し、天使の輪が現れる艶髪へ。

髪表面の摩擦を低減し、指通りの良いまとまる髪へ整えます。

光をまとった、広がりのない軽やな艶髪を目指す方へ。

*1 当社従来品比 *2 髪の内部まで *3 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム［毛髪補修成分］トステア(R)はオリエンタルケミカル株式会社の登録商標です。 *4 フクロフノリエキス［毛髪補修成分］天使のリング(R)はリファインホールディングス株式会社の登録商標です。

ABOUT myBoostars

髪の構造に着目した、スキニフィケーション発想のヘアケアブランド『myBoostars（マイブースターズ）』は、2024年にスタート。

”髪にも導入美容液を” ブランドのシグネチャーアイテムでもある、二層式の ”髪の導入美容液” は、シャンプー&トリートメントの間に +1ステップ加えるだけで美容液成分の浸透を促進。

スキンケアにおいて成分で選ぶのが当たり前になっているように、ヘアケアも成分で選ぶことを重視し、肌と同じように髪の内部から美しさを育て理想の髪を叶えたいという想いから誕生しました。日々のスキンケアと同様に、成分を高濃度*1で配合。 毛髪補修成分による頭皮・毛髪ケアを行いながら、独自のブースター処方によって、髪の内部まで浸透し潤いを促します。



公式サイト：https://www.myboostars.com/