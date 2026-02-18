【ウェルネスダイニング】素材から見直して、さらにおいしく。厳選栄養バランス気配り宅配食をリニューアル

ウェルネスダイニング株式会社

ウェルネスダイニング株式会社（所在地：東京都墨田区、代表取締役：中本哲宏）は、カロリー300kcal前後、塩分2.5g以下を目安に設計した「厳選栄養バランス気配り宅配食」を、このたびリニューアルいたしました。

本商品は、健康を意識し始めた方や、食生活を少し見直したいと感じている方に向けて、無理なく続けられる「日常のための食事」として設計した宅配食です。これまで多くの宅配食を開発してきた中で見えてきた生活者の悩みや迷いを踏まえ、あらためて設計を見直しました。

■商品名・概要

厳選栄養バランス気配り宅配食 メニュー名：とろっと卵の牛すき煮

【商品名】厳選栄養バランス気配り宅配食

【商品詳細】カロリー300kcal前後、塩分2.5g以下を目安に設計した栄養バランスに配慮した宅配食です。量や味付けが過度にならないよう配慮し、日々の生活の中に自然に取り入れられる構成としています。また、食材の産地にこだわりたい方向けに国産食材を使用した宅配食です。※加工品は国内加工、調味料は一部外国産を含みます。

栄養設計を前提としたうえで、食材選定を再設計

厳選栄養バランス気配り宅配食はこちら :https://www.wellness-dining.com/kikubari/products/k150/

本商品は従来より、健康管理が必要な方に向けた食事として開発を重ねてきましたが、継続的に提供する中で、「正しい栄養設計であっても、食事としての満足感が十分でなければ続かない」という課題意識がありました。

そこで今回のリニューアルでは、カロリーや塩分といった数値を守ることをゴールにするのではなく、

それらを満たした上で、どのような食材を選ぶべきかを改めて検討しました。

肉や魚については、冷凍後の状態まで想定し、食感や旨みを感じやすい原料を選定。野菜についても、加熱や冷凍による変化を考慮し、食感が残りやすいよう、メニューごとに最適なカット方法をオーダーメイドで指定しています。また、国産食材(※)を使用することで、日常の食卓になじみやすい味わいと安心感の両立を目指しました。

※加工品は国内加工、調味料は一部外国産を含みます。

調理工程を細かく見直し、冷凍後の品質を向上

味の満足度を高めるため、調理前の下処理や加熱工程についても細かな見直しを行っています。

肉や魚は、酒や下味を用いた下処理を施すことで、解凍後もパサつきにくく、ふっくらとした食感が残るよう工夫しています。煮物や炒め物についても、素材ごとに火入れの時間や工程を調整し、冷凍後に味がぼやけにくい仕上がりを目指しました。

冷凍宅配食という特性を踏まえながら、できる限り素材本来の味わいを感じられるよう、調理工程そのものを設計し直しています。

日常の食事として取り入れやすい商品設計

メニュー名：鶏のさっぱりゆずポンおろし

本商品は、一定期間だけ取り組む特別な宅配食ではなく、日々の生活の中で自然に取り入れられることを重視しています。

健康管理を意識した食事は、構えてしまうと続きにくくなることも少なくありません。そこで本商品では、「特別なことをしている感覚」ではなく、「いつもの食事として選べること」を大切にしました。

味付けは過度に抑えすぎず、かといって濃くなりすぎないよう調整し、日常の食卓に違和感なくなじむバランスを意識しています。

多様なメニューラインナップで、飽きずに続けられる工夫

メニュー名：ハンバーグ和風おろしソース

食事を継続する上で、味の満足度と同じくらい重要なのが、メニューの多様性です。

本商品では、肉料理、魚料理、和洋中の幅広いメニュー構成を取り入れ、同じ栄養基準の中でも、

食卓に変化を感じられるよう工夫しています。主菜だけでなく、副菜についても、調理法や味付けの組み合わせを工夫することで、一食ごとの印象が単調にならないよう設計しました。

これにより、「制限があるから仕方なく食べる」のではなく、その日のメニューを楽しみにできる食事を目指しています。

栄養数値だけでは測れない価値を届けるために

カロリーや塩分は、健康管理において重要な指標です。一方で、食生活を継続的に改善していくためには、おいしさや満足感、選びやすさといった要素も欠かせません。

今回のリニューアルでは、栄養数値を守ることを前提としながら、生活の中で無理なく続けられる食事であることを重視しました。日々の食事として自然に取り入れられることが、結果として健康を支える力につながると考えています。

ウェルネスダイニング株式会社について

厳選栄養バランス気配り宅配食 :https://www.wellness-dining.com/kikubari/products/k150/ウェルネスダイニングの管理栄養士

「からだ想い、家族想いのあったか健康応援団」を企業理念に掲げ、制限食に特化した気配り宅配食や、嚥下対応のやわらか宅配食の企画・販売を行っています。社内に管理栄養士が常駐しており、食事制限中においても”食の楽しみ”を忘れず、前向きな気持ちになれるようなご提案やサポートを心がけています。宅配食を購入してもらうことが目的ではなく「健康になってもらうこと」を目的として、商品に関するご相談だけでなく普段のお食事についてのご相談も積極的に承ることで、健康な食生活をトータルサポートすることに努めており、“日本で一番、栄養相談を承る会社”を目指して参ります。

【会社概要】

所在地：東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル6階

代表者：代表取締役 中本 哲宏

設立：2011年6月

電話番号：03-6807-0280

問い合わせ先：佐々木

サービスサイト：https://www.wellness-dining.com

コーポレートサイト：https://www.wellness-dining.com/corporate/