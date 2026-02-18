【3/4・5無料対談セミナー】リード獲得数が10倍に！Webサイトが“営業の武器”に進化した舞台裏

概要

BtoBマーケティングの伴走型支援を行う株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳）は、2026年3月4日（水）・5（木）に、無料オンラインセミナー「リード獲得数が10倍に！

Webサイトが“営業の武器”に進化した舞台裏」(https://innova-jp.com/seminar/p-webinar/ai-content-marketing-book/daikin-case)の開催いたします。

本セミナーは、イノーバCEO 宗像 淳と、執行役員 平田 継一郎の共著による書籍『いちばんやさしいAI時代のコンテンツマーケティングの教本』（2026年2月19日発売）の出版を記念した対談セミナーシリーズの第1回です。

記念すべき初回のゲストは、イノーバの伴走支援でコンテンツマーケティングを実践し、リード獲得数10倍、商談化率の大幅な向上を実現された、ダイキン工業株式会社の小林 亮太氏。

本対談では、書籍の主要テーマである「コンテンツマーケティング」について、ダイキン工業株式会社様の成功事例と、これからの生成AI活用において企業がどのように対応していくべきかの未来像を明らかにします。

対談トピック

トピック１. ダイキン工業株式会社様の成功事例

- 従来の営業手法に課題を感じる中で、なぜコンテンツマーケティングに取り組んだのか？- コンテンツマーケティングで成果が出るまでのリアルな試行錯誤、現場の声とは？- いかにしてWebサイトを“営業の武器”へと進化させたのか？成功のポイントは？

トピック２. AI時代の「新たな壁」と突破方法

- 生成AIが出したアウトプットの「良し悪し」を人間はどう判断すべきか？- AIを真に「使いこなす」にはどうすればよいのか？[表: https://prtimes.jp/data/corp/54994/table/93_1_58fdc2d1b1f06d0c67b7d8bf7c904b9e.jpg?v=202602180551 ]

登壇者

セミナー詳細・参加申込はこちら :https://innova-jp.com/seminar/p-webinar/ai-content-marketing-book/daikin-caseダイキン工業株式会社 小林 亮太氏

ダイキン工業株式会社で営業、マーケティング、デジタルトランスフォーメーションの分野で5年以上の経験を持つベテランマーケター。現在はDX推進チームを率い、マーケティングオートメーションツールの運用と最適化を指揮。専門分野は、Webサイトのユーザビリティ向上、コンテンツ制作、強固なリードジェネレーション戦略の開発。

株式会社イノーバ CEO 宗像 淳

福島県立安積高校、東京大学文学部卒業。ペンシルバニア大学ウォートン校MBA（マーケティング専攻）。

1998年に富士通に入社し、北米ビジネスにおけるオペレーション構築や価格戦略、子会社の経営管理等の広汎な業務を経験。MBA留学後、楽天で物流事業、ネクスパス（現トーチライト、博報堂DYグループ）でソーシャルメディアマーケティング事業の立ち上げを担当。ネクスパスでは、事業開発部長として米国のベンチャー企業との提携を主導した。

2011年、マーケティング支援会社である株式会社イノーバを設立、代表取締役に就任。日本におけるコンテンツマーケティング/BtoBマーケティングの第一人者として、15年以上にわたり5000社以上の経営課題やマーケティング・営業課題を分析し、幅広い業界で企業の事業成長に貢献。「事業を伸ばすには実行力が重要であり、実行力とは組織・人である」という哲学で、人にこだわった支援会社づくりに取り組んでいる。

2026年2月、最新刊『いちばんやさしいAI時代のコンテンツマーケティングの教本』（インプレス）を上梓。著書に『商品を売るな コンテンツマーケティングで「見つけてもらう」仕組みを作る』（日経BP社）、『いちばんやさしいコンテンツマーケティングの教本』（インプレス）。

