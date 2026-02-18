ohpner、「ウィルゲートM&A」のタクシーCM放映・モビリティ広告掲出を担当

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井 健）は、M&A事業/コンテンツマーケティング事業/セールステック事業を運営する株式会社ウィルゲート(https://www.willgate.co.jp/)（東京都港区、代表取締役：小島 梨揮）の「ウィルゲートM&A」(https://www.willgate.co.jp/ma/)のタクシーCM放映・モビリティ広告掲出を担当いたしました。

「ウィルゲートM&A」はWebマーケティング支援サービスで培った8,000社以上の顧客基盤を活かしたスタートアップ・ベンチャーのM&Aに強いM&A仲介サービスです。

タクシーCM放映とモビリティ広告掲出は、それぞれ以下の放映期間・エリアにて開始しております。

▼タクシーCM

開始日：2026年2月16日(月)

エリア：全国

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4tCCZMJXEWI ]

▼モビリティ広告

開始日：2026年2月16日(月)

エリア：東京（新宿）

■株式会社ウィルゲートについて

2006年に中小企業向けのWebマーケティング支援会社として創業。

現在は、ベンチャー・ITに強い完全成功報酬型M&A仲介支援の「M&A事業」、SEOを中心としたWebマーケティングのコンサルティング・コンテンツ制作・SEOの内製化を支援するSaaSを提供する「コンテンツマーケティング事業」、独自の決裁者検索データベースを元に、セミナー・SNS・データによる効率的な営業活動を支援する「セールステック事業」を展開しています。

■ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。モビリティ広告（旧アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。