「就活生応援！いえらぶドライブキャンペーン第4弾」開催｜いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、株式会社チアドライブ（本社：東京都中央区、代表取締役：保科昌孝、以下「チアドライブ」）とコラボレーションし、「就活生応援！いえらぶドライブキャンペーン第4弾」を実施いたします。

■キャンペーン実施の背景

いえらぶGROUPは、事業拡大に伴い新卒をはじめとする人材を積極的に採用しています。より多くの学生にいえらぶGROUPを知っていただくため、都心部だけでなく地方学生へのPRにも取り組んでいます。

地方では車通学の学生が多いことから、ガソリン代高騰の影響を受けやすい学生を支援したいと考え、チアドライブとのコラボレーションに至りました。

過去3回にわたり実施したキャンペーンでは、平均走行距離は1,143kmを記録し、なかには月間4,400km以上を走行した例もあるなど、大きな盛り上がりを見せました。首都圏にとどまらず、全国各地の学生が参加し、多くの反響が寄せられています。

こうした反響を受け、このたび第4弾の実施が決定しました。

■「就活生応援！いえらぶドライブキャンペーン 第4弾」概要

全国の大学生・大学院生を対象に、応募者の中から抽選で50名のドライバーを募集します。

参加者の大学生・大学院生ドライバーは、自家用車のリアウィンドウにキャンペーンステッカーを貼ってドライブするだけで、1kmあたり3円～5円相当の走行ポイントを獲得でき、最大で5,000pt（5,000円相当）の報酬を得ることができます。さらに、100km走行達成者には500円分のAmazonギフト券をプレゼントします。



▼申込者のうち、下記に該当する方はいえらぶGROUP書類選考免除の特典あり！

●2027年4月に就職予定の大卒・大学院卒の方

●2027年9月～2028年4月に就職予定の大卒・大学院卒の方

●2028年9月～2029年4月に就職予定の大卒・大学院卒の方

※ステッカーデザインは複数ご用意しております[表: https://prtimes.jp/data/corp/8550/table/746_1_8ae44d3770d6fadc7f7cdf1ed0bfe752.jpg?v=202602180151 ]

＜注意事項＞

・当選者の発表は、応募締め切り後に厳正な抽選を行い決定いたします。

・本キャンペーンで取得した個人情報は、弊社のプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱われます。

・本キャンペーンは株式会社いえらぶGROUPが提供しております。

※本キャンペーンに関するお問い合わせは、Amazonではお受けいたしかねますので、ご了承ください。Amazon及びAmazon.co.jp、またそれらのロゴは、Amazon.com,Inc.もしくはその関連会社の商標です。

■CheerDrive（チアドライブ）について

会社名：株式会社チアドライブ

代表者：代表取締役 保科 昌孝

設立 ：2020年8月7日

資本金：5,000万円

所在地：東京都中央区銀座7-15-8 タウンハイツ銀座406

公式サイト：http://cheerdrive.jp/

▼チアドライブアプリDLはこちら

・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1542181332

・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cheerdrive

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点を重視し、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

